Продължава миенето на улици в Стара Загора
Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 20.07.2020 год. до 24.07.2020 год.
|Понеделник – 20.07.2020 год.
|1
|ул. „П. Р. Славейков“
|от ул. „Христина Морфова“
|до ул. „Генерал Столетов“
|2
|ул. „Любен Каравелов“
|от ул. „Христина Морфова“
|до ул. „Генерал Столетов“
|3
|ул. „Ангел Кънчев“
|от ул. „Христина Морфова“
|до ул. „Генерал Столетов“
|4
|ул. „Генерал Столетов“
|от бул. „Св. П. Евтимий“
|до бул. „Крайречен“
|5
|ул. „Св. Богородица“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Граф Игнатиев“
|6
|ул. „П. Р. Славейков“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|7
|ул. „Любен Каравелов“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|8
|ул. „Евлоги Георгиев“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Граф Игнатиев“
|9
|ул. „Стефан Караджа“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Граф Игнатиев“
|10
|ул. „Христо Смирненски“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Граф Игнатиев“
|11
|ул. „Ангел Кънчев“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Граф Игнатиев“
|12
|ул. „Българско опълчение“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Граф Игнатиев“
|13
|ул. „Граф Игнатиев“
|от бул. „Св. П. Евтимий“
|до ул. „П. Р. Славейков“
|Вторник – 21.07.2020 год.
|1
|ул. „Граф Игнатиев“
|от ул. „Любен Каравелов“
|до бул. „Крайречен“
|2
|ул. „Св. Богородица“
|от ул. „Граф Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|3
|ул. „Св. Кирил и Методий“
|от ул. „Граф Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|4
|ул. „Евлоги Георгиев“
|от ул. „Граф Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|5
|ул. „Стефан Караджа“
|от ул. „Граф Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|6
|ул. „Христо Смирненски“
|от ул. „Граф Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|7
|ул. „Ангел Кънчев“
|от ул. „Граф Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|8
|ул. „Св. Климент Охридски“
|от ул. „Граф Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|9
|ул. „Българско опълчение“
|от ул. „Граф Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|10
|ул. „Антон Марчин“
|от ул. „Граф Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|11
|ул. „Подп. Калитин“
|от ул. „Граф Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|12
|ул. „Стефан Сливков“
|от ул. „Граф Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|Сряда – 22.07.2020 год.
|1
|ул. „Св. Княз Борис“
|от бул. „Св. П. Евтимий“
|до ул. „Стефан Сливков“
|2
|ул. „Св. Богородица“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул.„Цар Симеон Велики“
|3
|ул. „Св. Кирил и Методий“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул.„Цар Симеон Велики“
|4
|ул. „Любен Каравелов“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул.„Цар Симеон Велики“
|5
|ул. „Евлоги Георгиев“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул.„Цар Симеон Велики“
|6
|ул. „Стефан Караджа“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул.„Цар Симеон Велики“
|7
|ул. „Христо Смирненски“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул.„Цар Симеон Велики“
|8
|ул. „Ангел Кънчев“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул.„Цар Симеон Велики“
|9
|ул. „Българско опълчение“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул.„Цар Симеон Велики“
|10
|ул. „Антон Марчин“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул.„Цар Симеон Велики“
|11
|ул. „Подп. Калитин“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул.„Цар Симеон Велики“
|12
|ул. „Стефан Сливков“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул.„Цар Симеон Велики“
|13
|ул. „Кольо Райнов“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул.„Цар Симеон Велики“
|Четвъртък – 23.07.2020 год.
|1
|бул. „Цар Симеон Велики“
|от бул. „Св. П. Евтимий“
|до бул. „Крайречен“
|2
|Пътен възел ДЗУ
|от бул. „Никола Петков“
|до бул.„Цар Симеон Велики“
|3
|ул. „Св. Богородица“
|от бул.„Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|4
|ул. „П. Р. Славейков“
|от бул.„Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|5
|ул. „Любен Каравелов“
|от бул.„Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|6
|ул. „Стефан Караджа“
|от бул.„Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|7
|ул. „Ангел Кънчев“
|от бул.„Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|8
|ул. „Българско опълчение“
|от бул.„Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|9
|ул. „Антон Марчин“
|от бул.„Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|10
|ул. „Подп. Калитин“
|от бул.„Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|Петък – 24.07.2020 год.
|1
|ул. „Генерал Гурко“
|от бул. „Св. П. Евтимий“
|до ул. „Подп. Калитин“
|2
|ул. „Св. Богородица“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|3
|ул. „П. Р. Славейков“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|4
|ул. „Любен Каравелов“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|5
|ул. „Стефан Караджа“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|6
|ул. „Ангел Кънчев“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|7
|ул. „Св. Климент Охридски“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|8
|ул. „Българско опълчение“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|9
|ул. „Антон Марчин“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|10
|ул. „Подп. Калитин“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|11
|ул. „Стефан Сливков“
|от бул.„Цар Симеон Велики“
|до ул. „Христо Ботев“
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.