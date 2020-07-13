Продължава миенето на улици в Стара Загора

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 13.07.2020 год. до 17.07.2020 год.

Понеделник – 13.07.2020 год. 1 бул. „Св. Патриарх Евтимий“ от ул. „Радост“ до ул. „Ведрина“ 2 ул. „Анастасия Тошева“ от бул. „Славянски“ до ул. „Войвода С. Черногорски“ 3 ул. „Войвода С. Черногорски“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Анастасия Тошева“ Вторник – 14.07.2020 год. 1 ул. „Промишлена“ от ул. „Войвода С. Черногорски“ до бул. „Св. Патриарх Евтимий“ 2 бул. „Цар Симеон Велики“ от ул. „Армейска“ до ул. „Димчо Стаев“ 3 бул. „Цар Симеон Велики“ от ул. „Армейска“ до бул. „България“ Сряда – 15.07.2020 год. 1 бул. „България“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Петкана Захариева“ 2 ул. „Алеко Константинов“ от хотел „Омега“ до бул. „България“ 3 ул. „Капитан Петко Войвода“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до бул. „Калояновско шосе“ 4 бул. „Славянски“ от ул. „Димчо Стаев“ до ул. „Капитан П. Войвода“ Четвъртък – 16.07.2020 год. 1 ул. „Августа Траяна“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Иван Вазов“ 2 ул. „Проф. Н. Кожухаров“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Димитър Подвързачов“ 3 ул. „Слънчева“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Иван Вазов“ 4 ул. „Димитър Подвързачов“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Иван Вазов“ 5 ул. „Христина Морфова“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Иван Вазов“ Петък – 17.07.2020 год. 1 ул. „Иван Вазов“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Христина Морфова“ 2 ул. „Христина Морфова“ от ул. „Иван Вазов“ до бул. „Крайречен“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.