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Продължава миенето на улици в Стара Загора

Недялко Тенев

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 13.07.2020 год. до 17.07.2020 год.

Понеделник – 13.07.2020 год.
1бул. „Св. Патриарх Евтимий“от ул. „Радост“до ул. „Ведрина“
2ул. „Анастасия Тошева“от бул. „Славянски“до ул. „Войвода С. Черногорски“
3ул. „Войвода С. Черногорски“от бул. „Св. Патриарх Евтимий“до ул. „Анастасия Тошева“
Вторник – 14.07.2020 год.
1ул. „Промишлена“от ул. „Войвода С. Черногорски“до бул. „Св. Патриарх Евтимий“
2бул. „Цар Симеон Велики“от ул. „Армейска“до ул. „Димчо Стаев“
3бул. „Цар Симеон Велики“от ул. „Армейска“до бул. „България“
Сряда – 15.07.2020 год.
1бул. „България“от бул. „Цар Симеон Велики“до ул. „Петкана Захариева“
2ул. „Алеко Константинов“от хотел „Омега“до бул. „България“
3ул. „Капитан Петко Войвода“от бул. „Цар Симеон Велики“до бул. „Калояновско шосе“
4бул. „Славянски“от ул. „Димчо Стаев“до ул. „Капитан П. Войвода“
Четвъртък – 16.07.2020 год.
1ул. „Августа Траяна“от бул. „Св. Патриарх Евтимий“до ул. „Иван Вазов“
2ул. „Проф. Н. Кожухаров“от ул. „Августа Траяна“до ул. „Димитър Подвързачов“
3ул. „Слънчева“от бул. „Св. Патриарх Евтимий“до ул. „Иван Вазов“
4ул. „Димитър Подвързачов“от бул. „Св. Патриарх Евтимий“до ул. „Иван Вазов“
5ул. „Христина Морфова“от бул. „Св. Патриарх Евтимий“до ул. „Иван Вазов“
Петък – 17.07.2020 год.
1ул. „Иван Вазов“от ул. „Хан Аспарух“до ул. „Христина Морфова“
2ул. „Христина Морфова“от ул. „Иван Вазов“до бул. „Крайречен“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

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