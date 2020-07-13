Продължава миенето на улици в Стара Загора
Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 13.07.2020 год. до 17.07.2020 год.
|Понеделник – 13.07.2020 год.
|1
|бул. „Св. Патриарх Евтимий“
|от ул. „Радост“
|до ул. „Ведрина“
|2
|ул. „Анастасия Тошева“
|от бул. „Славянски“
|до ул. „Войвода С. Черногорски“
|3
|ул. „Войвода С. Черногорски“
|от бул. „Св. Патриарх Евтимий“
|до ул. „Анастасия Тошева“
|Вторник – 14.07.2020 год.
|1
|ул. „Промишлена“
|от ул. „Войвода С. Черногорски“
|до бул. „Св. Патриарх Евтимий“
|2
|бул. „Цар Симеон Велики“
|от ул. „Армейска“
|до ул. „Димчо Стаев“
|3
|бул. „Цар Симеон Велики“
|от ул. „Армейска“
|до бул. „България“
|Сряда – 15.07.2020 год.
|1
|бул. „България“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Петкана Захариева“
|2
|ул. „Алеко Константинов“
|от хотел „Омега“
|до бул. „България“
|3
|ул. „Капитан Петко Войвода“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до бул. „Калояновско шосе“
|4
|бул. „Славянски“
|от ул. „Димчо Стаев“
|до ул. „Капитан П. Войвода“
|Четвъртък – 16.07.2020 год.
|1
|ул. „Августа Траяна“
|от бул. „Св. Патриарх Евтимий“
|до ул. „Иван Вазов“
|2
|ул. „Проф. Н. Кожухаров“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Димитър Подвързачов“
|3
|ул. „Слънчева“
|от бул. „Св. Патриарх Евтимий“
|до ул. „Иван Вазов“
|4
|ул. „Димитър Подвързачов“
|от бул. „Св. Патриарх Евтимий“
|до ул. „Иван Вазов“
|5
|ул. „Христина Морфова“
|от бул. „Св. Патриарх Евтимий“
|до ул. „Иван Вазов“
|Петък – 17.07.2020 год.
|1
|ул. „Иван Вазов“
|от ул. „Хан Аспарух“
|до ул. „Христина Морфова“
|2
|ул. „Христина Морфова“
|от ул. „Иван Вазов“
|до бул. „Крайречен“
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.