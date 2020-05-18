Продължава миенето на улици в Стара Загора
Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 18.05.2020 год. до 22.05.2020 год.
|Понеделник –18.05.2020 год.
|1
|ул. „Войвода С. Черногорски“
|от бул. „Св. П. Евтимий“
|до ул. „Анастасия Тошева“
|2
|ул. „Промишлена“
|от бул. „Св. П. Евтимий“
|до ул. „Анастасия Тошева“
|Вторник – 19.05.2020 год.
|1
|ул. „Армейска“
|от ул. „Мусала“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|2
|ул. „Генерал Делчев“
|от ул. „Капитан Петко войвода“
|до ул. „Армейска“
|3
|ул. „Св. Княз Борис“
|от ул. „Армейска“
|до ул. „Д-р. Т. Стоянович“
|4
|ул. „Подп. Д. Димитров“
|от ул. „Дравска епопея“
|до ул. „Страцин“
|5
|ул. „Дравска епопея“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|6
|ул. „Страцин“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|7
|ул. „Чая“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|8
|ул. „Оборище“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|9
|ул. „Подпоручик Ст. Канев“
|от ул. „Подп. Д. Димитров“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|Сряда – 20.05.2020 год.
|1
|кв. „Три чучура – север“
|вътрешни улици
|2
|ул. „Капитан Петко войвода“
|от ул. „Никола Иконолов“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|Четвъртък – 21.05.2020 год.
|1
|кв. „Три чучура – север“
|вътрешни улици
|2
|ул. „Никола Икономов“
|от ул. „Мусала“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|Петък – 22.05.2020 год.
|1
|кв. „Три чучура – юг“
|вътрешни улици
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.