понеделник, май 18, 2020
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Продължава миенето на улици в Стара Загора

Недялко Тенев

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 18.05.2020 год. до 22.05.2020 год.

Понеделник –18.05.2020 год.
1ул. „Войвода С. Черногорски“от бул. „Св. П. Евтимий“до ул. „Анастасия Тошева“
2ул. „Промишлена“от бул. „Св. П. Евтимий“до ул. „Анастасия Тошева“
Вторник – 19.05.2020 год.
1ул. „Армейска“от ул. „Мусала“до бул. „Цар Симеон Велики“
2ул. „Генерал Делчев“от ул. „Капитан Петко войвода“до ул. „Армейска“
3ул. „Св. Княз Борис“от ул. „Армейска“до ул. „Д-р. Т. Стоянович“
4ул. „Подп. Д. Димитров“от ул. „Дравска епопея“до ул. „Страцин“
5ул. „Дравска епопея“от ул. „Св. Княз Борис“до бул. „Цар Симеон Велики“
6ул. „Страцин“от ул. „Св. Княз Борис“до бул. „Цар Симеон Велики“
7ул. „Чая“от ул. „Св. Княз Борис“до бул. „Цар Симеон Велики“
8ул. „Оборище“от ул. „Св. Княз Борис“до бул. „Цар Симеон Велики“
9ул. „Подпоручик Ст. Канев“от ул. „Подп. Д. Димитров“до бул. „Цар Симеон Велики“
Сряда – 20.05.2020 год.
1кв. „Три чучура – север“вътрешни улици
2ул. „Капитан Петко войвода“от ул. „Никола Иконолов“до бул. „Цар Симеон Велики“
Четвъртък – 21.05.2020 год.
1кв. „Три чучура – север“вътрешни улици
2ул. „Никола Икономов“от ул. „Мусала“до бул. „Цар Симеон Велики“
Петък – 22.05.2020 год.
1кв. „Три чучура – юг“вътрешни улици

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

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