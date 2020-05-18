Продължава миенето на улици в Стара Загора

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 18.05.2020 год. до 22.05.2020 год.

Понеделник –18.05.2020 год. 1 ул. „Войвода С. Черногорски“ от бул. „Св. П. Евтимий“ до ул. „Анастасия Тошева“ 2 ул. „Промишлена“ от бул. „Св. П. Евтимий“ до ул. „Анастасия Тошева“ Вторник – 19.05.2020 год. 1 ул. „Армейска“ от ул. „Мусала“ до бул. „Цар Симеон Велики“ 2 ул. „Генерал Делчев“ от ул. „Капитан Петко войвода“ до ул. „Армейска“ 3 ул. „Св. Княз Борис“ от ул. „Армейска“ до ул. „Д-р. Т. Стоянович“ 4 ул. „Подп. Д. Димитров“ от ул. „Дравска епопея“ до ул. „Страцин“ 5 ул. „Дравска епопея“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“ 6 ул. „Страцин“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“ 7 ул. „Чая“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“ 8 ул. „Оборище“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“ 9 ул. „Подпоручик Ст. Канев“ от ул. „Подп. Д. Димитров“ до бул. „Цар Симеон Велики“ Сряда – 20.05.2020 год. 1 кв. „Три чучура – север“ вътрешни улици 2 ул. „Капитан Петко войвода“ от ул. „Никола Иконолов“ до бул. „Цар Симеон Велики“ Четвъртък – 21.05.2020 год. 1 кв. „Три чучура – север“ вътрешни улици 2 ул. „Никола Икономов“ от ул. „Мусала“ до бул. „Цар Симеон Велики“ Петък – 22.05.2020 год. 1 кв. „Три чучура – юг“ вътрешни улици

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.