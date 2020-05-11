Продължава миенето на улици в Стара Загора
Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 11.05.2020 год. до 15.05.2020 год.
|Понеделник –11.05.2020 год.
|1
|ул. „Капитан Петко Войвода“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Калояновско шосе“
|2
|бул. „Славянски“
|от ул. „Димчо Стаев“
|до ул. „Капитан Петко Войвода“
|Вторник – 12.05.2020 год.
|1
|ул. „Анастасия Тошева“
|от ул. „Калояновско шосе“
|до ул. „Войвода Стойчо Черногорски“
|2
|ул. „Войвода Стойчо Черногорски“
|от бул. „Св. Патриарх Евтимий“
|до ул. „Анастасия Тошева“
|Сряда – 13.05.2020 год.
|1
|ул. „Промишлена“
|от бул. „Св. Патриарх Евтимий“
|до ул. „Анастасия Тошева“
|Четвъртък – 14.05.2020 год.
|1
|кв. „Железник“ – малък
|вътрешни улици
|2
|кв. „Железник“ – голям
|вътрешни улици
|Петък – 15.05.2020 год.
|1
|кв. „Железник“ – голям
|вътрешни улици
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.