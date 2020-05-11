понеделник, май 11, 2020
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Продължава миенето на улици в Стара Загора

Недялко Тенев

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 11.05.2020 год. до 15.05.2020 год.

Понеделник –11.05.2020 год.
1ул. „Капитан Петко Войвода“от бул. „Цар Симеон Велики“до ул. „Калояновско шосе“
2бул. „Славянски“от ул. „Димчо Стаев“до ул. „Капитан Петко Войвода“
Вторник – 12.05.2020 год.
1ул. „Анастасия Тошева“от ул. „Калояновско шосе“до ул. „Войвода Стойчо Черногорски“
2ул. „Войвода Стойчо Черногорски“от бул. „Св. Патриарх Евтимий“до ул. „Анастасия Тошева“
Сряда – 13.05.2020 год.
1ул. „Промишлена“от бул. „Св. Патриарх Евтимий“до ул. „Анастасия Тошева“
Четвъртък – 14.05.2020 год.
1кв. „Железник“ – малъквътрешни улици
2кв. „Железник“ – голямвътрешни улици
Петък – 15.05.2020 год.
1кв. „Железник“ – голямвътрешни улици

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

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