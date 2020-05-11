Продължава миенето на улици в Стара Загора

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 11.05.2020 год. до 15.05.2020 год.

Понеделник –11.05.2020 год. 1 ул. „Капитан Петко Войвода“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Калояновско шосе“ 2 бул. „Славянски“ от ул. „Димчо Стаев“ до ул. „Капитан Петко Войвода“ Вторник – 12.05.2020 год. 1 ул. „Анастасия Тошева“ от ул. „Калояновско шосе“ до ул. „Войвода Стойчо Черногорски“ 2 ул. „Войвода Стойчо Черногорски“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Анастасия Тошева“ Сряда – 13.05.2020 год. 1 ул. „Промишлена“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Анастасия Тошева“ Четвъртък – 14.05.2020 год. 1 кв. „Железник“ – малък вътрешни улици 2 кв. „Железник“ – голям вътрешни улици Петък – 15.05.2020 год. 1 кв. „Железник“ – голям вътрешни улици

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.