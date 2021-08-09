Продължава миенето на улици в Стара Загора

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 09.08.2021 год. до 13.08.2021 год.

Понеделник 09.08.2021 год. 1 бул. „Руски“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 2 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 3 ул. „Цар Иван Шишман“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 4 ул. „Георги Кюмюрев“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 5 ул. „Георги С. Раковски“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 6 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 7 ул. „Господин Михайловски“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 8 ул. „Даскал Петко“ от ул. „Цар Иван Шишман“ до ул. „Георги Кюмюрев“ 9 ул. „Поп Богомил“ от ул. „Цар Иван Шишман“ до ул. „Георги Кюмюрев“ 10 ул. „Васил Левски“ от бул. „Руски“ до бул. „Св. Патриарх Евтимий“ 11 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 12 ул. „Цар Иван Шишман“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 13 ул. „Пенчо Минев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 14 ул. „Георги Кюмюрев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 15 ул. „Георги Сава Раковски“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 16 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 17 ул. „Господин Михайловски“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ Вторник 10.08.2021 год. 1 ул. „Генерал Столетов“ от бул. „Руски“ до бул. „Св. Патриарх Евтимий“ 2 бул. „Руски“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“ 3 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“ 4 ул. „Цар Иван Шишман“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“ 5 ул. „Граф Игнатиев“ от ул. „Димитър Наумов“ до ул. „Цар Иван Шишман“ 6 ул. „Георги С. Раковски“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“ 7 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“ 8 ул. „Господин Михайловски“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“ Сряда 11.08.2021 год. ул. „Граф Игнатиев“ от ул. „Г. С. Раковски“ до бул. „Св. Патриарх Евтимий“ 1 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“ 2 ул. „Цар Иван Шишман“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“ 3 ул. „Георги С. Раковски“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“ 4 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“ 5 ул. „Господин Михайловски“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“ 6 ул. „Св. Княз Борис“ от бул. „Руски“ до бул. „Св. Патриарх Евтимий“ 7 бул. „Руски“ от ул. „Св. Княз Борис“ до ул. „Генерал Гурко“ 8 ул. „Цар Иван Шишман“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“ 9 ул. „Петър Парчевич“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“ 10 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“ 11 ул. „Пазарска“ от ул. „Цар Иван Шишман“ до ул. „Кольо Ганчев“ Четвъртък 12.08.2021 год. 1 ул. „Димитър Наумов“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“ 2 ул. „Цар Иван Шишман“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“ 3 ул. „Петър Парчевич“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“ 4 ул. „Кольо Ганчев“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“ 5 ул. „Юрий Венелин“ от ул. „Петър Парчевич“ до бул. „Св. Патриарх Евтимий“ 6 ул. „Генерал Гурко“ от бул. „Руски“ до ул. „Христо Ботев“ 7 бул. „Руски“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 8 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 9 ул. „Цар Иван Шишман“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 10 ул. „Уилям Гладстон“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 11 ул. „Петър Парчевич“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 12 ул. „Георги С. Раковски“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 13 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 14 ул. „Гео Милев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ Петък 13.08.2021 год. 1 ул. „Христо Ботев“ от бул. „Руски“ до бул. „Св. Патриарх Евтимий“ 2 бул. „Руски“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“ 3 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 4 ул. „Цар Иван Шишман“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 5 ул. „Уилям Гладстон“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 6 ул. „Петър Парчевич“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 7 ул. „Георги С. Раковски“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 8 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 9 ул. „Гео Милев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 10 ул. „Братя Жекови“ от бул. „Руски“ до бул. „Св. Патриарх Евтимий“ 11 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 12 ул. „Уилям Гладстон“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 13 ул. „Петър Парчевич“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 14 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 15 ул. „Гео Милев“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 16 бул. „Славянски“ от бул. „Руски“ до бул. „Св. Патриарх Евтимий“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.