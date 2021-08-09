Продължава миенето на улици в Стара Загора
Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 09.08.2021 год. до 13.08.2021 год.
|Понеделник 09.08.2021 год.
|1
|бул. „Руски“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|2
|ул. „Димитър Наумов“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|3
|ул. „Цар Иван Шишман“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|4
|ул. „Георги Кюмюрев“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|5
|ул. „Георги С. Раковски“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|6
|ул. „Кольо Ганчев“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|7
|ул. „Господин Михайловски“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|8
|ул. „Даскал Петко“
|от ул. „Цар Иван Шишман“
|до ул. „Георги Кюмюрев“
|9
|ул. „Поп Богомил“
|от ул. „Цар Иван Шишман“
|до ул. „Георги Кюмюрев“
|10
|ул. „Васил Левски“
|от бул. „Руски“
|до бул. „Св. Патриарх Евтимий“
|11
|ул. „Димитър Наумов“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|12
|ул. „Цар Иван Шишман“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|13
|ул. „Пенчо Минев“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|14
|ул. „Георги Кюмюрев“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|15
|ул. „Георги Сава Раковски“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|16
|ул. „Кольо Ганчев“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|17
|ул. „Господин Михайловски“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|Вторник 10.08.2021 год.
|1
|ул. „Генерал Столетов“
|от бул. „Руски“
|до бул. „Св. Патриарх Евтимий“
|2
|бул. „Руски“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Граф Игнатиев“
|3
|ул. „Димитър Наумов“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Граф Игнатиев“
|4
|ул. „Цар Иван Шишман“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Граф Игнатиев“
|5
|ул. „Граф Игнатиев“
|от ул. „Димитър Наумов“
|до ул. „Цар Иван Шишман“
|6
|ул. „Георги С. Раковски“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Граф Игнатиев“
|7
|ул. „Кольо Ганчев“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Граф Игнатиев“
|8
|ул. „Господин Михайловски“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Граф Игнатиев“
|Сряда 11.08.2021 год.
|ул. „Граф Игнатиев“
|от ул. „Г. С. Раковски“
|до бул. „Св. Патриарх Евтимий“
|1
|ул. „Димитър Наумов“
|от ул. „Граф Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|2
|ул. „Цар Иван Шишман“
|от ул. „Граф Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|3
|ул. „Георги С. Раковски“
|от ул. „Граф Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|4
|ул. „Кольо Ганчев“
|от ул. „Граф Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|5
|ул. „Господин Михайловски“
|от ул. „Граф Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|6
|ул. „Св. Княз Борис“
|от бул. „Руски“
|до бул. „Св. Патриарх Евтимий“
|7
|бул. „Руски“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до ул. „Генерал Гурко“
|8
|ул. „Цар Иван Шишман“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|9
|ул. „Петър Парчевич“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|10
|ул. „Кольо Ганчев“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|11
|ул. „Пазарска“
|от ул. „Цар Иван Шишман“
|до ул. „Кольо Ганчев“
|Четвъртък 12.08.2021 год.
|1
|ул. „Димитър Наумов“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|2
|ул. „Цар Иван Шишман“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|3
|ул. „Петър Парчевич“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|4
|ул. „Кольо Ганчев“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|5
|ул. „Юрий Венелин“
|от ул. „Петър Парчевич“
|до бул. „Св. Патриарх Евтимий“
|6
|ул. „Генерал Гурко“
|от бул. „Руски“
|до ул. „Христо Ботев“
|7
|бул. „Руски“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|8
|ул. „Димитър Наумов“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|9
|ул. „Цар Иван Шишман“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|10
|ул. „Уилям Гладстон“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|11
|ул. „Петър Парчевич“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|12
|ул. „Георги С. Раковски“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|13
|ул. „Кольо Ганчев“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|14
|ул. „Гео Милев“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|Петък 13.08.2021 год.
|1
|ул. „Христо Ботев“
|от бул. „Руски“
|до бул. „Св. Патриарх Евтимий“
|2
|бул. „Руски“
|от ул. „Христо Ботев“
|до бул. „Славянски“
|3
|ул. „Димитър Наумов“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|4
|ул. „Цар Иван Шишман“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|5
|ул. „Уилям Гладстон“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|6
|ул. „Петър Парчевич“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|7
|ул. „Георги С. Раковски“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|8
|ул. „Кольо Ганчев“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|9
|ул. „Гео Милев“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|10
|ул. „Братя Жекови“
|от бул. „Руски“
|до бул. „Св. Патриарх Евтимий“
|11
|ул. „Димитър Наумов“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|12
|ул. „Уилям Гладстон“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|13
|ул. „Петър Парчевич“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|14
|ул. „Кольо Ганчев“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|15
|ул. „Гео Милев“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|16
|бул. „Славянски“
|от бул. „Руски“
|до бул. „Св. Патриарх Евтимий“
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.