Продължава миенето на улици в Стара Загора
Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода
от 18.10.2021 год. до 22.10.2021 год.
|Понеделник 18.10.2021 год.
|1
|ул. „Княз А.Батемберг“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „ Генерал Столетов“
|2
|ул. „Георги Апостолов“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „ Генерал Столетов“
|3
|ул. „Стефан Стамболов“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „ Генерал Столетов“
|4
|ул. „Екзарх Антим I“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „ Генерал Столетов“
|5
|ул. „Майор Кавалджиев“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „ Генерал Столетов“
|6
|ул. „Св.Троица“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „ Генерал Столетов“
|7
|ул. „Св.Отец Паисий“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „ Генерал Столетов“
|8
|ул. „Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „ Генерал Столетов“
|9
|ул. „Цар Иван Асен“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „ Генерал Столетов“
|10
|ул. „Сава Силов“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „ Генерал Столетов“
|11
|ул. „Хаджи Д.Асенов“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „ Генерал Столетов“
|12
|ул. „Железни врата“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „ Генерал Столетов“
|13
|бул. „ Митрополит М.Кусев“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „ Генерал Столетов“
|14
|ул. „К.Иречек“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „ Генерал Столетов“
|15
|бул. „Руски“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „ Генерал Столетов“
|Вторник 19.10.2021 год.
|1
|ул. „ Генерал Столетов“
|от ул. „Мусала“
|до бул. „Руски“
|2
|ул. „ д-р Т.Стоянович“
|от ул. „ Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|3
|ул. „Иван Гарванов“
|от ул. „ Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|4
|ул. „Княз А.Батемберг“
|от ул. „ Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|5
|ул. „Стефан Стамболов“
|от ул. „ Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|6
|ул. „Екзарх Антим I“
|от ул. „ Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|7
|ул. „Майор Кавалджиев“
|от ул. „ Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|8
|ул. „Св.Троица“
|от ул. „ Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|9
|ул. „Св.Отец Паисий“
|от ул. „ Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|10
|ул. „Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „ Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|11
|ул. „Цар Иван Асен“
|от ул. „ Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|12
|ул. „Сава Силов“
|от ул. „ Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|13
|ул. „Хаджи Д.Асенов“
|от ул. „ Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|14
|ул. „Цар Калоян“
|ул. „ д-р Т.Стоянович“
|до ул. „Захари Княжевски“
|Сряда 20.10.2021 год.
|1
|ул. „ д-р Т.Стоянович“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|2
|ул. „Стефан Стамболов“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|3
|ул. „Екзарх Антим I“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|4
|ул. „Майор Кавалджиев“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|5
|ул. „Св.Троица“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|6
|ул. „Св.Отец Паисий“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|7
|ул. „Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|8
|ул. „Цар Иван Асен“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|9
|ул. „Сава Силов“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|10
|ул. „Хаджи Д.Асенов“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|11
|ул. „Захари Княжевски“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|12
|бул. „ Митрополит М.Кусев“
|от ул. „ Генерал Столетов“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|13
|бул. „Руски“
|от ул. „ Генерал Столетов“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|14
|ул. „Л. Байер“
|от ул.„Захари Княжевски“
|до бул. „Руски“
|15
|ул. „ Св. Княз Борис“
|от ул. „ д-р Т.Стоянович“
|до бул. „Руски“
|Четвъртък 21.10.2021 год.
|1
|ул. „Княз А.Батемберг“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|2
|ул. „Стефан Стамболов“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|3
|ул. „Екзарх Антим I“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|4
|ул. „Майор Кавалджиев“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|5
|ул. „Св.Троица“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|6
|ул. „Св.Отец Паисий“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|7
|ул. „Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|8
|ул. „Цар Иван Асен“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|9
|ул. „Сава Силов“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|10
|ул. „Хаджи Д.Асенов“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|11
|бул. „Руски“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до ул. „Генерал Гурко“
|12
|бул. „Цар Симеон Велики“
|от ул. „ д-р Т.Стоянович“
|до ул. „Хаджи Д.Асенов“
|Петък 22.10.2021 год.
|1
|ул. „ Димчо Стаев“
|бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|2
|ул.“ Стефан Стамболов“
|бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|3
|ул. „Екзарх Антим I“
|бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|4
|ул. „Майор Кавалджиев“
|бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|5
|ул. „Св.Троица“
|бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|6
|ул. „Св.Отец Паисий“
|бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|7
|ул. „Поп Минчо Кънчев“
|бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|8
|ул. „Цар Иван Асен“
|бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|9
|ул. „Сава Силов“
|бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|10
|ул. „Хаджи Д.Асенов“
|бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|11
|ул. „Захари Княжевски“
|бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|12
|бул. „Руски“
|бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|13
|бул. „Васил Априлов“
|бул. „ Митрополит М. Кусев“
|до бул. „Руски“
|14
|ул. „Генерал Гурко“
|ул. „Димчо Стаев“
|до бул. „Руски“
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.