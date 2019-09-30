Продължава миенето на улици в Стара Загора

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 30.09.2019 год. до 04.10.2019 год.

Понеделник – 30.09.2019 год. 1 ул. „Княз Ал. Батенберг“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 2 ул. „Георги Апостолов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 3 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 4 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 5 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 6 ул. „Света Троица“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 7 ул. „Св. Отец Паисий“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 8 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 9 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 10 ул. „Сава Силов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 11 ул. „Хаджи Д. Асенов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 12 ул. „Железни врата“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 13 ул. „Митрополит М. Кусев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 14 ул. „Константин Иречек“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 15 бул. „Руски“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 16 ул. „Верихови“ от ул. „Хаджи Дим. Асенов“ до бул. „Митрополит М. Кусев“ 17 ул. „Генерал Столетов“ от ул. „Мусала“ до бул. „Руски“ 18 ул. „Д-р Т. Стоянович“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“ 19 ул. „Иван Гарванов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“ 20 бул. „Княз Ал. Батенберг“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“ 21 ул. „Георги Апостолов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“ 22 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“ 23 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“ 24 ул. „Майор Т. Кавалджиев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“ 25 ул. „Света Троица“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“ 26 ул. „Св. Отец Паисий“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“ 27 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“ 28 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“ 29 ул. „Сава Силов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“ 30 ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“ 31 бул. „Митрополит М. Кусев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Свети Княз Борис“ 32 бул. „Руски“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Свети Княз Борис“ Вторник –01.10.2019 год. 1 ул. „Цар Калоян“ от ул. „Д-р Т. Стоянович“ до ул. „Захари Княжески“ 2 ул. „Д-р Т. Стоянович“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Свети Княз Борис“ 3 бул. „Княз Ал. Батенберг“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Свети Княз Борис“ 4 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Свети Княз Борис“ 5 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Свети Княз Борис“ 6 ул. „Майор Т. Кавалджиев“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Свети Княз Борис“ 7 ул. „Света Троица“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Свети Княз Борис“ 8 ул. „Св. Отец Паисий“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Свети Княз Борис“ 9 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Свети Княз Борис“ 10 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Свети Княз Борис“ 11 ул. „Сава Силов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Свети Княз Борис“ 12 ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Свети Княз Борис“ 13 ул. „Захарий Княжески“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Свети Княз Борис“ 14 ул. „Лубор Байер“ от бул. „Митрополит М. Кусев“ до бул. „Руски“ 15 ул. „Свети Княз Борис“ от ул. „Д-р Т. Стоянович“ до бул. „Митрополит М. Кусев“ Сряда – 02.10.2019 год. 1 ул. „Д-р Т. Стоянович“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“ 2 бул. „Княз Ал. Батенберг“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“ 3 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“ 4 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“ 5 ул. „Майор Т. Кавалджиев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“ 6 ул. „Света Троица“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“ 7 ул. „Св. Отец Паисий“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“ 8 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“ 9 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“ 10 ул. „Сава Силов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“ 11 ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“ 12 бул. „Цар Симеон Велики“ от ул. „Д-р Т. Стоянович“ до ул. „Хаджи Дим. Асенов“ Четвъртък – 03.10.2019 год. 1 от ул. „Димчо Стаев“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“ 2 ул. „Княз Ал. Батенберг“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“ 3 ул. „Стефан Стамболов“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“ 4 ул. „Екзарх Антим I“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“ 5 ул. „Майор Кавалджиев“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“ 6 ул. „Света Троица“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“ 7 ул. „Св. Отец Паисий“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“ 8 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“ 9 ул. „Цар Иван Асен II“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“ 10 ул. „Сава Силов“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“ 11 ул. „Хаджи Д. Асенов“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“ 12 ул. „Захари Княжески“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“ 13 бул. „Митрополит М. Кусев“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“ 14 бул. „Руски“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“ 15 ул. „Генерал Гурко“ от ул. „Димчо Стаев“ до бул. „Руски“ 16 ул. „Димчо Стаев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 17 ул. „Княз Ал. Батенберг“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 18 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 19 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 20 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 21 ул. „Света Троица“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 22 ул. „Св. Отец Паисий“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 23 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 24 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 25 ул. „Сава Силов“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 26 ул. „Хаджи Д. Асенов“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 27 ул. „Захари Княжески“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 28 бул. „Митрополит М. Кусев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 29 ул. „Иван Мирчев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 30 бул. „Руски“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ Петък – 04.10.2019 год. 1 ул. „Христо Ботев“ от ул. „Димчо Стаев“ до бул. „Руски 2 ул. „Димчо Стаев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 3 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 4 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 5 ул. „Св. Отец Паисий“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 6 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 7 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 8 ул. „Сава Силов“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 9 ул. „Хаджи Д. Асенов“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 10 ул. „Захари Княжески“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 11 бул. „Митрополит М. Кусев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 12 бул. „Руски“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 13 ул. „Марин Дринов“ от бул. „Митрополит М. Кусев“ до бул. „Руски“ 14 ул. „Братя Жекови“ от ул. „Димчо Стаев“ до бул. „Руски“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.