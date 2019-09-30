Продължава миенето на улици в Стара Загора
Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 30.09.2019 год. до 04.10.2019 год.
|Понеделник – 30.09.2019 год.
|1
|ул. „Княз Ал. Батенберг“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|2
|ул. „Георги Апостолов“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|3
|ул. „Стефан Стамболов“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|4
|ул. „Екзарх Антим I“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|5
|ул. „Майор Кавалджиев“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|6
|ул. „Света Троица“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|7
|ул. „Св. Отец Паисий“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|8
|ул. „Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|9
|ул. „Цар Иван Асен II“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|10
|ул. „Сава Силов“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|11
|ул. „Хаджи Д. Асенов“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|12
|ул. „Железни врата“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|13
|ул. „Митрополит М. Кусев“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|14
|ул. „Константин Иречек“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|15
|бул. „Руски“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|16
|ул. „Верихови“
|от ул. „Хаджи Дим. Асенов“
|до бул. „Митрополит М. Кусев“
|17
|ул. „Генерал Столетов“
|от ул. „Мусала“
|до бул. „Руски“
|18
|ул. „Д-р Т. Стоянович“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|19
|ул. „Иван Гарванов“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|20
|бул. „Княз Ал. Батенберг“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|21
|ул. „Георги Апостолов“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|22
|ул. „Стефан Стамболов“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|23
|ул. „Екзарх Антим I“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|24
|ул. „Майор Т. Кавалджиев“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|25
|ул. „Света Троица“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|26
|ул. „Св. Отец Паисий“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|27
|ул. „Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|28
|ул. „Цар Иван Асен II“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|29
|ул. „Сава Силов“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|30
|ул. „Хаджи Димитър Асенов“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|31
|бул. „Митрополит М. Кусев“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Свети Княз Борис“
|32
|бул. „Руски“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Свети Княз Борис“
|Вторник –01.10.2019 год.
|1
|ул. „Цар Калоян“
|от ул. „Д-р Т. Стоянович“
|до ул. „Захари Княжески“
|2
|ул. „Д-р Т. Стоянович“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Свети Княз Борис“
|3
|бул. „Княз Ал. Батенберг“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Свети Княз Борис“
|4
|ул. „Стефан Стамболов“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Свети Княз Борис“
|5
|ул. „Екзарх Антим I“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Свети Княз Борис“
|6
|ул. „Майор Т. Кавалджиев“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Свети Княз Борис“
|7
|ул. „Света Троица“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Свети Княз Борис“
|8
|ул. „Св. Отец Паисий“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Свети Княз Борис“
|9
|ул. „Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Свети Княз Борис“
|10
|ул. „Цар Иван Асен II“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Свети Княз Борис“
|11
|ул. „Сава Силов“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Свети Княз Борис“
|12
|ул. „Хаджи Димитър Асенов“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Свети Княз Борис“
|13
|ул. „Захарий Княжески“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Свети Княз Борис“
|14
|ул. „Лубор Байер“
|от бул. „Митрополит М. Кусев“
|до бул. „Руски“
|15
|ул. „Свети Княз Борис“
|от ул. „Д-р Т. Стоянович“
|до бул. „Митрополит М. Кусев“
|Сряда – 02.10.2019 год.
|1
|ул. „Д-р Т. Стоянович“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|2
|бул. „Княз Ал. Батенберг“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|3
|ул. „Стефан Стамболов“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|4
|ул. „Екзарх Антим I“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|5
|ул. „Майор Т. Кавалджиев“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|6
|ул. „Света Троица“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|7
|ул. „Св. Отец Паисий“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|8
|ул. „Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|9
|ул. „Цар Иван Асен II“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|10
|ул. „Сава Силов“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|11
|ул. „Хаджи Димитър Асенов“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|12
|бул. „Цар Симеон Велики“
|от ул. „Д-р Т. Стоянович“
|до ул. „Хаджи Дим. Асенов“
|Четвъртък – 03.10.2019 год.
|1
|от ул. „Димчо Стаев“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|2
|ул. „Княз Ал. Батенберг“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|3
|ул. „Стефан Стамболов“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|4
|ул. „Екзарх Антим I“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|5
|ул. „Майор Кавалджиев“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|6
|ул. „Света Троица“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|7
|ул. „Св. Отец Паисий“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|8
|ул. „Поп Минчо Кънчев“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|9
|ул. „Цар Иван Асен II“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|10
|ул. „Сава Силов“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|11
|ул. „Хаджи Д. Асенов“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|12
|ул. „Захари Княжески“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|13
|бул. „Митрополит М. Кусев“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|14
|бул. „Руски“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|15
|ул. „Генерал Гурко“
|от ул. „Димчо Стаев“
|до бул. „Руски“
|16
|ул. „Димчо Стаев“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|17
|ул. „Княз Ал. Батенберг“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|18
|ул. „Стефан Стамболов“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|19
|ул. „Екзарх Антим I“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|20
|ул. „Майор Кавалджиев“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|21
|ул. „Света Троица“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|22
|ул. „Св. Отец Паисий“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|23
|ул. „Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|24
|ул. „Цар Иван Асен II“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|25
|ул. „Сава Силов“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|26
|ул. „Хаджи Д. Асенов“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|27
|ул. „Захари Княжески“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|28
|бул. „Митрополит М. Кусев“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|29
|ул. „Иван Мирчев“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|30
|бул. „Руски“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|Петък – 04.10.2019 год.
|1
|ул. „Христо Ботев“
|от ул. „Димчо Стаев“
|до бул. „Руски
|2
|ул. „Димчо Стаев“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|3
|ул. „Екзарх Антим I“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|4
|ул. „Майор Кавалджиев“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|5
|ул. „Св. Отец Паисий“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|6
|ул. „Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|7
|ул. „Цар Иван Асен II“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|8
|ул. „Сава Силов“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|9
|ул. „Хаджи Д. Асенов“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|10
|ул. „Захари Княжески“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|11
|бул. „Митрополит М. Кусев“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|12
|бул. „Руски“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|13
|ул. „Марин Дринов“
|от бул. „Митрополит М. Кусев“
|до бул. „Руски“
|14
|ул. „Братя Жекови“
|от ул. „Димчо Стаев“
|до бул. „Руски“
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.