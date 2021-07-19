Продължава миенето на улици в Стара Загора
Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода
от 19.07.2021 год. до 23.07.2021 год.
|Понеделник 19.07.2021 год.
|1
|ул. „Боруйград“
|от ул. „23 септември“
|до бул. „Руски“
|2
|ул. „Стефан Стамболов“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|3
|ул. „Екзарх Антим I“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|4
|ул. „Майор Кавалджиев“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|5
|ул. „Света Троица“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|6
|ул. „Св. Отец Паисий“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|7
|ул. „Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|8
|ул. „Цар Иван Асен II“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|9
|ул. „Сава Силов“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|10
|ул. „Хаджи Димитър Асенов“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|11
|ул. „Железни врата“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|12
|бул. „Митрополит М. Кусев“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|13
|ул. „Константин Иречек“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|14
|бул. „Руски“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|15
|ул. „Спортна“
|от пл. „Берое“
|до ул. „23 септември“
|16
|ул. „23 септември“
|от ул. „Спортна“
|до ул. „Княз Ал. Батенберг“
|17
|ул. „Васил Левски“
|от ул. „Княз Ал. Батенберг“
|до бул. „Руски“
|Вторник 20.07.2021 год.
|1
|ул. „Княз Ал. Батенберг“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|2
|ул. „Георги Апостолов“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|3
|ул. „Стефан Стамболов“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|4
|ул. „Екзарх Антим I“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|5
|ул. „Майор Кавалджиев“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|6
|ул. „Света Троица“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|7
|ул. „Св. Отец Паисий“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|8
|ул. „Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|9
|ул. „Цар Иван Асен II“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|10
|ул. „Сава Силов“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|11
|ул. „Хаджи Димитър Асенов“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|12
|ул. „Железни врата“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|13
|бул. „Митрополит М. Кусев“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|14
|ул. „Константин Иречек“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|15
|бул. „Руски“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|16
|ул. „Генерал Столетов“
|от ул. „Мусала“
|до бул. „Руски“
|17
|ул. „Верехови“
|от ул. „Хаджи Дим. Асенов“
|до бул. „Митрополит М. Кусев“
|Сряда 21.07.2021 год.
|1
|ул. „Д-р Тодор Стоянович“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|2
|ул. „Иван Гарванов“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|3
|ул. „Росица“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|4
|ул. „Княз Ал. Батенберг“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|5
|ул. „Стефан Стамболов“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|6
|ул. „Екзарх Антим I“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|7
|ул. „Майор Кавалджиев“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|8
|ул. „Света Троица“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|9
|ул. „Св. Отец Паисий“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|10
|ул. „Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|11
|ул. „Цар Иван Асен II“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|12
|ул. „Сава Силов“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|13
|ул. „Хаджи Димитър Асенов“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|14
|ул. „Цар Калоян“
|от ул. „Д-р Тодор Стоянович“
|до ул. „Захари Княжески“
|15
|ул. „Д-р Тодор Стоянович“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|16
|ул. „Княз Ал. Батенберг“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|17
|ул. „Стефан Стамболов“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|18
|ул. „Екзарх Антим I“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|19
|ул. „Майор Кавалджиев“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|20
|ул. „Света Троица“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|21
|ул. „Св. Отец Паисий“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|22
|ул. „Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|23
|ул. „Цар Иван Асен II“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|24
|ул. „Сава Силов“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|25
|ул. „Хаджи Димитър Асенов“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|26
|ул. „Захари Княжески“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|Четвъртък 22.07.2021 год.
|1
|ул. „Св. Княз Борис“
|от ул. „Д-р Тодор Стоянович“
|до бул. „Митрополит М. Кусев“
|2
|бул. „Митрополит М. Кусев“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|3
|бул. „Руски“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|4
|ул. „Лубор Байер“
|от ул. „Захари Княжески“
|до бул. „Руски“
|5
|ул. „Стефан Стамболов“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|6
|ул. „Екзарх Антим I“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|7
|ул. „Майор Кавалджиев“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|8
|ул. „Света Троица“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|9
|ул. „Св. Отец Паисий“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|10
|ул. „Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|11
|ул. „Цар Иван Асен II“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|12
|ул. „Сава Силов“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|Петък 23.07.2021 год.
|ул. „Хаджи Димитър Асенов“
|1
|ул. „Д-р Тодор Стоянович“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|2
|ул. „Княз Ал. Батенберг“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|3
|бул. „Цар Симеон Велики“
|от ул. „Д-р Тодор Стоянович“
|до ул. „Хаджи Дим. Асенов“
|4
|ул. „Димчо Стаев“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|5
|ул. „Княз Ал. Батенберг“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|6
|ул. „Стефан Стамболов“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|7
|ул. „Екзарх Антим I“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|8
|ул. „Майор Кавалджиев“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|9
|ул. „Света Троица“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|10
|ул. „Св. Отец Паисий“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|11
|ул. „Генерал Гурко“
|от ул. „Димчо Стаев“
|до ул. „Св. Отец Паисий“
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.