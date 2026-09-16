Продължава машинното миене на улиците в Пловдив

Екипите работят по график във всички райони на града, като дейностите обхващат основни булеварди, улици и вътрешноквартални пространства

Редовното машинно метене и миене на улиците в Пловдив продължава по предварително утвърден график. В зависимост от метеорологичните условия са възможни промени в планираните дейности.

В централната градска част машинното миене с маркуч обхваща различни участъци от пешеходната зона и основни улици. На 16 септември е предвидено почистване на ул. „Княз Александър I Батенберг“ в участъка от ресторант „Макдоналдс“ до Римския стадион, както и на бул. „Руски“ от моста на Герджика до ул. „Гладстон“. В източната част на центъра ще се работи по ул. „Лозенград“ и ул. „Добри Войников“.

Всекидневно между 14 и 18 септември машинно миене с дюзи е планирано по редица ключови пътни артерии. Сред тях са бул. „Христо Ботев“, бул. „Източен“, бул. „Шести септември“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Руски“, бул. „Марица-юг“, бул. „Васил Априлов“ и бул. „Пещерско шосе“.

Миене във всички райони на Пловдив

В район „Южен“ дейностите включват „Кукленско шосе“, бул. „Александър Стамболийски“, бул. „Никола Вапцаров“, бул. „Македония“, „Коматевско шосе“ и други улици.

В район „Източен“ ежедневно ще се работи по основни пътни артерии и улици в кварталите „Каменица“, „Гладно поле“, „Изгрев“ и „Столипиново“.

В „Тракия“ машинното миене обхваща бул. „Освобождение“, ул. „Съединение“, бул. „Шипка“ и ул. „Цар Борис I Покръстител“, както и множество по-малки улици и микрорайони.

Графикът за район „Северен“ включва бул. „България“, бул. „Васил Априлов“, бул. „Марица-север“, бул. „Дунав“, бул. „Северен“, „Рогошко шосе“ и „Брезовско шосе“, както и редица вътрешноквартални улици.

В район „Западен“ е предвидено почистване на Коматевския транспортен възел, части от бул. „Копривщица“, бул. „Пещерско шосе“, бул. „Свобода“, бул. „Шести септември“ и други улици. На 18 септември машинното миене ще обхване и алеите в парк „Отдих и култура“.

Обработването на улиците се извършва по различни графици според района и начина на машинно миене. Част от основните пътни артерии се почистват всекидневно, а други улици са разпределени в конкретни дни от седмицата.