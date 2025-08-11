Продължава извършването на текущи ремонти и обновяване на тротоари в София

В разгара на лятото продължава работа по извършване на текущи ремонти в София.

Около 20 строителни екипа работят във всички седем зони, на които е разделена територията на Столичната община.

От утре, 12 август, започват ремонтни работи на паважната настилки на бул. „Ген. Едуард Тотлебен“. Ще се извършва текущ ремонт в участъка от Руски паметник до бул. „Акад. Гешов“. Движението по булеварда няма да бъде спирано, но ще бъде временно стеснено, където се работи. Ремонтира се и ул. “Беловодски път“ от ул. “Севастократор Калоян“ до обръщателно колело на Златните мостове, ул. “Марко Лерински“, ул. “Плакалница“ от ул. “Ал. Екзарх“ до ул. “Ст. Богориди“ и др.

Извършва се ремонт на тротоарни настилки на бул. “Андрей Ляпчев“ от двете страни на пътното платно в близост до метростанция „Младост-1“. Обновяват се и тротоари по ул. “Гладстон“, ул. “Неофит Рилски“ от бул. “Витоша“ до ул. “Цар Асен“, по ул. “Кн. Борис Първи“ от бул. “Стамболийски“ до ул. “Позитано“, по ул. 675 в район „Овча купел“ и др.

Предстои полагане на пътна маркировка на новоремонтираните пътни платна на бул. „Ломско шосе“ в участъка от ул. 107 до бензиностанция „ЕКО“ (моста при жп линията в ж.к. „Обеля“), които са цялостно асфалтирани в рамките на текущия ремонт. Дейностите по полагане на маркировка ще се извършат при благоприятни условия, когато трафикът е по-слаб.

