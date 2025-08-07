четвъртък, август 7, 2025
Региона

Продължава борбата с пожара в община Харманли и община Любимец

Към момента действията по овладяване на пожара на територията на община Харманли и община Любимец продължават.
Въпреки валежите през нощта, пожарът все още не е напълно овладян. Активни огнища има в района на селата Йерусалимово и Изворово, където теренът е труднодостъпен.


Силите на противопожарните екипи остават съсредоточени в тези зони. На терен работят 20 екипа на пожарната, доброволци и тежка техника. При необходимост ще бъде използвана отново и въздушна техника.
За село Йерусалимово остава в сила частичното бедствено положение.


Директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов, директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Хасково старши комисар Митко Чакалов и областният управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова в момента са на обход на засегнатите райони.
Ситуацията остава динамична.

