Прочути солисти и уникални събития в есенното издание на  XVI международен фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“

На 17 септември в 18.30 часа в Епископската базилика на Филипопол започва есенното издание на XVI международен фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща”.

Предстои едно издание, в което най-високите стандарти в изпълнителското изкуство вървят ръка за ръка с оригиналното, уникалното, случващото се за първи път. Публиката в Града под тепетата ще има щастието да присъства на първия рецитал като дуо на знаменитите Албена Данаилова (концертмайстор на Виенската филхармония) и Людмил Ангелов (пиано), на маратонското изпълнение на прочутия цигулар Светлин Русев на всичките 24 капричии от Паганини в една вечер, на мелодрамата “Инок Ардън” от Рихард Щраус с участието на звездата на Народния театър – актьорът Валентин Ганев и пианистката Виктория Василенко (носител на Първа награда от конкурса „Джордже Енеску“). Ще извърви музикалното пътешествие на Курт Вейл от Берлин до Бродуей, ще се наслади на единствения по рода си проект “Wondrous machine” със световноизвестното мецосопрано Светлина Стоянова (солистка в Миланската Скала, Виенската опера, операта в Цюрих), с квинтет „Пилекадоне“ (носител на наградите „Златна лира“ и „Марин Големинов“ за върхови постижения в изпълнителското изкуство), с пианиста, композитор и импровизатор Константин Костов, творящ в сферата на Modern Jazz, Crossover Jazz, Folk Jazz, с джазмена, барабанист и композитор Христо Йоцов и с басиста Димитър Карамфилов. Ще вкуси оригиналната програма „Рицарите на авангарда в пантеона на XX век“ на именитите Ангелина Абаджиева (цигулка) и Борислава Танева (пиано), ще преживее „Нощ в оперетата“ с Марио Николов, Валентина Корчакова и Георгиус Филаделфис и мн. др.

Международният фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ е част от Културния календар на Община Пловдив и се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, Министерство на културата, фондация „Музикартисимо”.

Фестивалът е носител на престижните отличия “Музикален проект на годината”, награда “Пловдив” за музика, Златен медал от Министерство на културата и “Златно перо” за принос към българската култура и изкуство.

Билети онлайн в мрежата на Ивентим.бг и на място преди концертите.

Запознайте се с пълната програма на фестивала тук:

https://www.musicartissimo.com/bg/festival-program.html

