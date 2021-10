Прочути солист-оркестранти от Виенска филхармония гастролират в Пловдив

Прочути солист-оркестранти от Виенска филхармония – един от най-добрите оркестри в света, оркестърът – марка за най-високо качество, оркестърът, чийто Новогодишен концерт слушаме в захлас всяка година на 1 януари от Златната зала на Музикферайн във Виена, оркестърът, музикантите в който са едни от най-изтъкнатите изпълнители на нашето време – ще гостуват в международния фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща” на 7 октомври от 19.00 часа на сцената на Малката раннохристиянска базилика.

Не пропускайте да се насладите на висшата класа на музициране на Софи Дерво – соло фагот на Виенска филхармония, Матиас Шорн – соло кларинет на именития оркестър и Катарина Енгелбрехт – член на първи цигулки и на техния изключителен партньор, пианистката Мария Принц. Концертът е част и от елитните XXV Австрийски музикални седмици.

МФ “Дни на музиката в Балабановата къща” – част от Културния календар на Община Пловдив, се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, Фондация “Музикартисимо”, Министерство на културата.

Софи Дерво e родена през 1991 г. Първите стъпки в музиката прави с китара и кларинет. През 2003 започва да свири на фагот. Учи в Националната консерватория за музика и танц в Лион, в класа по фагот на Карло Коломбо и Жан Пиньоли. През 2011 постъпва в Академията Караян на Берлинската филхармония. През 2012 печели прослушването за соло контрафагот и става член на Берлинската филхармония. През 2015 е назначена за соло фаготист на Виенската държавна опера, където наследява Михаел Верба.

По време на обучението си Софи Дерво участва в голям брой конкурси, в които завоюва множество международни отличия, включително Втора награда и Награда на публиката (при неприсъдена Първа награда) на Международния конкурс на ARD в Мюнхен през септември 2013.

През 2015 печели престижния Beethoven Ring в Бон. Като солист свири със Симфоничния оркестър на Баварското радио (концерт от Жоливе), с Мюнхенския камерен оркестър (концерт от Вивалди), с Филхармонията на Югозападна Германия (концерт от Моцарт), с Виенския камерен оркестър (концерт от Щраус), с оркестър SWR – Щутгард (концерт от Хумел) и други.

Матиас Шорн свири както в големите концертни зали от Виена до Хамбург, така и на пъб сцени, фестивали и клубове на открито. Корените в алпийската народна и духова музика оформят работата на инструменталиста и до днес. Позицията му на Първи кларинетист на Виенската държавна опера и Виенската филхармония му дава възможността да си партнира с най-добрите певци, солисти и диригенти на нашето време.

Като основател на фестивала „PalmKlang“, на ансамбъл „Faltenradio“, като резидентен артист на фестивала в Mecklenburg-Vorpommern, художествен ръководител на фестивала в Rügen и много други, музикантът постоянно изобретява нови, сензационни драматургични концепции.

Матиас Шорн се занимава и с преподавателска дейност – той е професор по кларинет в Университета за музика във Виена, провежда майсторски класове по целия свят и се изявява като колумнист в различни специализирани списания.

Сътрудничествата му с Thomas Gansch, Bob Mintzer, Georg Breinschmid, Shantel, Willi Resetarits, Sky du Mont, Krzysztof Dobrek, Armin Müller-Stahl, Karlheinz Hackl, Peter Simonischek, Konstantin Wecker, Julia Stemberger der NDR Big Band, Gansch&Roses, den Strottern, den Tanzgeigern, den New York Gypsy All Stars, надхвърлят жанровите граници и свидетелстват за неутолимата му жажда за нови творчески срещи и преживявания. Сред хобитата на Матиас Шорн е пчеларството, като се опитва да отглежда и плодове и зеленчуци.

Катарина Енгелбрехт е родена във Виена през 1987. Получава музикалното си образование във виенския Университет за музика и сценични изкуства при Марина Сорокова и в Музикалния университет в Кьолн – при Захар Брон. Завършва следдипломната си квалификация по цигулка в Музикалния университет във Виена при Антон Сороков и по камерна музика – при Йоханес Майсл.

Печелила е множество награди на национални и международни конкурси, сред които Gradus ad Parnassum, Fritz Kreisler Competition – Vienna, Johannes Brahms Competition – Pörtschach. Свирила е като солист на множество камерни и симфонични оркестри.

На 18-годишна възраст дебютира като солистка с оркестър в Голямата зала на Wiener Musikverein и печели няколко награди в международни конкурси с квартета Stratos, основан през пролетта на 2013.

Катарина Енгелбрехт концертира като солист и камерен музикант в прочутите зали Wiener Musikverein, Konzerthaus в Wigmore Hall – London, Gulbenkian – Lisbon, Casa do Musica – Porto, Konzerthaus – Berlin и много други. В периода 2013-2018 Катарина Енгелбрехт е член на оркестъра на Виенската държавна опера. От март 2018 влиза в състава на Първи цигулки, а от април 2021 е приета в Асоциацията на Виенската филхармония.

Мария Принц е родена в София, в семейството на именития български диригент и композитор Константин Илиев. Завършва Висшето училище за музика „Ханс Айслер” – Берлин, в класа на проф. Рудолф Дункел. Специализира при Йорг Демус във Виена и Ивон Лефебюр в Париж. От над 30 години живее и работи във Виена. Концертната дейност на пианистката обхваща солови рецитали, концерти с оркестър и камерна музика.

Сред най-важните събития в нейната кариера са концерти с Виенската филхармония под диригентството на Рикардо Мути и Сейджи Озава, и най-вече дългогодишната съвместна работа с легендарния Сър Невил Маринър на концертния подиум и в звукозаписното студио. Мария Принц концертира в Европа, САЩ, Япония, Австралия и Нова Зеландия в известни концертни зали, като Musikvereinssaal и Konzerthaus във Виена, Festspielhaus в Залцбург, Weill Recital Hall/ Carnegie в Ню Йорк, Royal Festival Hall в Лондон, Bunka Kaikan в Токио, и участва в програмите на престижни фестивали, като Salzburger Festival (Австрия), Pacific Music Festival в Япония, Donau Festival в Улм (Германия) и „Мартенски музикални дни“ в Русе.

В областта на камерната музика тя партнира на солисти от Виенската филхармония, както и на именити интернационални инструменталисти, като Патрик Галоа, Андрю Маринър, Филип Кюпер, Пол Мейер, и на певците Красимира Стоянова, Людовик Тезиé, Матиас Гьорне и Маргарита Грицкова. Звукозаписната дейност на Мария Принц обхваща диск с концерти за пиано от Хайдн и Моцарт със Софийския симфоничен оркестър, сонати от Брамс за кларинет и пиано с Алфред Принц, дискове за „Naxos” – сонати от Моцарт и Вариации оп.105 и оп.107 от Бетховен с Патрик Галоа, песни от Пучини с Красимира Стоянова, 3 диска с руски песни и романси, песни от Прокофиев и Шостакович с Маргарита Грицкова.

През август 2021 излезе поредният диск на „Naxos” с произведения на Брамс в преработка за флейта и пиано с първия флейтист на Виенска филхармония Карл-Хайнц Щютц. Един от най-силните акценти в звукозаписната дейност на Мария Принц е издаденият през октомври 2013 албум за „Chandos” с концерти от Е. Шулхоф, Е. Кренек и В. Д‘Енди, със солисти Мария Принц, Карл-Хайнц Шютц, Кристоф Конц, Роберт Наги и Аcademy of St Martin in the Fields под диригентството на сър Невил Маринър. От 1987 Мария Принц преподава в Университета за музика и сценични изкуства във Виена.

