Призьорите от Общинския коледен учителски турнир получиха отличията си 

Призьорите от 36-тото издание на Общинския коледен учителски турнир получиха своите отличия на специална церемония в петък вечерта по време на коктейла, с който традиционно завършва събитието. Една от купите бе спечелена от отбор на Община Разград.

Част от наградите връчи заместник-кметът на Община Разград Зорница Евгениева. Тя поздрави учителите-спортисти за активното им участие в турнира, за спортния дух и феъйрплей, пожела им успехи на професионалното поприще, както и да имат и свободно време за спортни занимания.

Общо 50 отбора участваха в състезанието, което бе по четири вида спорт: волейбол, баскетбол и бадминтон за мъже и жени и футбол за жени. Надпреварата се организира от Регионалното управление на образованието и Община Разград, като местната управа осигурява купите за призьорите и медицинското обезпечаване на състезанията, както и използването на спортна зала „Абритус” за срещите по баскетбол. Освен на Община Разград за съдействието началникът на РУО-Разград Ангел Петков и експертът по спорт в РУО Иван Петров благодариха и на образователните структури, които предоставиха своя база за провеждане на състезанията. Волейболните срещи се играха в залите на ОУ”Н.Й.Вапцаров” и ПГПЧЕ”Екзарх Йосиф”, срещите по бадминтон – в залата на УСШ”Руси Бухтев”, а по футбол – в залата на ОУ”Васил Левски”.

Заместник-кметът Зорница Евгениева връчи отличията на призьорите от турнира по бадминтон, експертът по спорт в Община Разград Златина Георгиева награди най-добрите в баскетбола. Заместник-кметът Зорница Евгениеваполучи и една от купите като част от отбора на Община Разград по футбол за жени. Тимът на местната управа се класира на второ място, след като победи отбора на ОУ”Ив.С.Тургенев” – с изпълнение на дузпи след 1:1 в редовното време и изгуби финала от миналогодишните победителки – ОУ”Никола Икономов” с 4:1. Отличията на футболистките бяха връчени от една от легендите на разградския футбол от близкото минало Станимир Йорданов – Катила, който е сред спонсорите на турнира. Той връчи и два билета за мача „Лудогорец”-ПАОК на голмайсторката на турнира Анита Димитрова от ОУ”Никола Икономов”.

Ето класирането във всички спортове:

Бадминтон:

Жени:

1. ОУ”Н.Икономов”

2. ОУ”Отец Паисий”

3. ОУ”Н.Й.Вапцаров” и Спортно училище-Разград

Мъже:

1. ОУ”Н.Икономов”

2. ПГПЧЕ”Екзарх Йосиф”

3. СУ”Хр.Ботев” и Спортно училище-Разград

Волейбол:

Жени:

1. ОУ”Н.Икономов”

2. ОУ”В.Левски”

3. ППМГ”Акад. Н.Обрешков” и ОУ”Отец Паисий”

Мъже:

1. ОУ”В.Левски”

2. ОУ”Н.Икономов”

3. НПТГ”Шандор Петьофи” и ПГПЧЕ”Екзарх Йосиф”

Баскетбол:

Жени:

1. ППМГ”Акад. Н.Обрешков”

2. ОУ”Н.Икономов”

Мъже:

1. НПТГ”Шандор Петьофи”

2. ОУ”Н.Икономов”

3. ОУ”Ив.С.Тургенев”

Футбол-жени:

1. ОУ”Н.Икономов”

2. Община Разград

3. ОУ”Ив.С.Тургенев”

Връчени бяха и множество индивидуални награди, осигурени от синдикатите в образованието: РСО”Подкрепа”, Независимия учителски синдикат и Синдиката на българските учители. Те осигуриха и наградите от традиционната коледна томбола.

Facebook

Twitter



Shares