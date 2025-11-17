Признателен Разлог откри паметна плоча на д-р Спас Радев, загинал в битката с COVID 19

Днес, в МБАЛ „Д-р Асен Велев“ се откри паметна плоча в чест на един човек, който остави ярка следа в историята на болницата и здравеопазването в община Разлог.

На 22 ноември се навършват пет години, откакто д-р Спас Радев напусна този свят, отстоявайки докрай професионалния си дълг с отдаденост и човечност.

Разложката общественост, неговото семейство, родители, колеги и приятели почетоха лекаря-герой, отдал живота си в битката с COVID 19.

Д-р Спас Радев завършва медицина през 1997 година и още същата година започва работа в Отделението по вътрешни болести на болницата в Разлог. Там поставя основите на своя професионален път — път, изпълнен с постоянство, уважение към пациента и дълбока любов към медицината. През 2006 година придобива специалност по Вътрешни болести, а през 2014 година — специалност по Кардиология. С всяка следваща година той се превръща не само в отличен специалист, но и в лекар, на когото хората вярват безусловно — заради знанията, заради спокойствието и заради човешкото отношение, което той никога не спестява.

„Периодът, в който загубихме д-р Радев, беше един от най-трудните в съвременната история на здравеопазването. – каза в словото си при откриването на паметната плоча управителят на МБАЛ „Д-р Асен Велев“ Магдалена Коцакова. – Пандемията от COVID-19 изпита силите, характера и сърцата на всички медицински работници. Болниците бяха на ръба на възможностите си, а лекарите — изправени пред непознат враг и непрекъснато растяща отговорност. И точно тогава д-р Радев беше там, където винаги е бил — на първа линия, в сърцевината на битката. За пациентите той беше надежда. За колегите — опора, мъдрост и пример. Той беше от онези лекари, които не просто изпълняваха своя дълг — той живееше чрез него. Отиде си твърде рано. Но си тръгна така, както беше живял — в служба на хората, без да жали себе си. Затова тази паметна плоча е не само акт на почит, но и напомняне, че истинските лекари не се измерват само с титли и години стаж. Те се измерват с животите, които са докоснали, и с човечността, която оставят след себе си.“ – каза още Магдалена Коцакова.

И изрази своето уважение и признателност към неговото семейство, но и подчерта, че д-р Радев остава завинаги част от екипа и историята на тази болница.

Той беше добър човек, второ поколение лекар, който отдаваше всичко в името на хората, каза кметът на община Разлог Красимир Герчев. „Днес увековечихме неговото дело, за да знаем, когато минаваме оттук, за човека и лекаря, оставил траен отпечатък в историята на нашата болница. Тази плоча е памет за поколенията.“

Съпругата на д-р Спас Радев, д-р Радка Божикова припомни, че за него болницата е мястото, което беше не само негова работа, а призвание. „За него лекарската професия не беше задължение, а дълбока човешка мисия. Тази плоча няма да напомня за неговия край, а за неговия живот, за усмивката, с която посрещаше всеки, за спокойствието, което вдъхваше в най-тежките мигове, за светлината, която носеше в себе си. Спас вярваше, че човек е жив, докато прави добро. Вярвам, че днес, чрез обичта и признателността на всички вас, той отново е между нас.“ А неговият баща д-р Радев благодари на всички за признанието към неговия син.

Стотици колеги, семейството, близки и приятели, разложката общественост, отрупа с цветя паметната плоча на обичания разложки лекар, загинал в битката с COVID 19.

Всички паднаха на колене в минута мълчание…

За човека и лекаря – всеотдаен на своите пациенти до последния си дъх.

Вечна да е паметта му. Поклон.

