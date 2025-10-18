Признание за доц. Тодорова и приноса й в здравеопазването – по време на представянето на Алманах 2 „Ние, медиците“

Втората част на Алманах 2 „Ние, медиците“ беше представен в Сливен. Автори са доц. д-р Мария Тодорова и д-р Иван Трифонов.

В препълнената зала „Май“ доц. Тодорова развълнувана благодари за подкрепата на всички, които са помогнали за издаването на алманаха. Присъстваха официални гости, сред които председателят на Общинския съвет Димитър Митев, близки, приятели и колеги на доц. Тодорова, които изразиха своето уважение и благодарност към нея за всичко, което е направила през годините за развитието на здравеопазването и съхраняването на медицинската памет на Сливен. Книгата е посветена на 145 години от създаването на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен и 225 години от рождението на нейния патрон. Книгата включва информация за главните лекари и управители на сливенската болница, околийски и окръжни лекари, градски и общински лекари, главни медицински сестри, съвременно поколение медици и техни следовници. В изданието са включени страници от историята на здравеопазването в Нова Загора, спомени за годишнини и снимков материал. Редактор на книгата е журналистът Щилияна Василева.

„Преди шест години решихме да създадем книга за историческото развитие на медицината в град Сливен и сливенски регион. Днес сте свидетели на настоящия алманах, който отразява развитието на здравеопазването от Освобождението до наши дни и дейността и заслугите на огромната плеада медици, работили за изграждането на днешното модерно здравеопазване. Дълъг и труден е пътят на нашите предци. Ние продължаваме делото им на отговорност, денонощен труд пред леглото на болния, често достигащи до саможертва“, каза доц. д-р Тодорова.

Изпълнителният директор на болницата д-р Васислав Петров заяви, че в страниците на алманаха оживяват образите на хората, които са градили с труд, знание и сърце сливенската болница и здравеопазването в нашия град.

„Това е книга, която не просто събира имена и дати, а съхранява духа, традицията и паметта на сливенската медицина. От първите следосвобожденски лекари до съвременните ни екипи – всички те са част от една голяма история, написана не с мастило, а с човещина, професионализъм и себеотдаване. Доц. Тодорова, приемете моята благодарност за подкрепата, която ни давате, за опита, който черпим от вас и заразната всеотдайност, която е наш пример през годините“, каза д-р Петров.

Сливенският митрополит Арсений изтъкна в словото си, че делото на доцент Тодорова е много важно, защото алманахът описва личности, отдали живота си на хуманна професия. „Всичко това за нас е нещо много важно, защото имаме нужда от добрия пример. Днес лошите примери са много, а чрез книгата ние се потапяме в тайната на доброто, на светлите и добри примери, които ни насърчават да мислим за ближния си, който е образ и подобие на Бога. Съвременните медици имат нужда от добрите примери, които да ги вдъхновяват да извършват своето служение и мисия със същия плам“, каза сливенският владика.

Със заповед на кмета Стефан Радев доцент Тодорова бе удостоена с плакет на Общината за приноса й в здравеопазването и обществения живот на Сливен. Наградата връчи заместник-кметът Пепа Чиликова.

„Вашите усилия, постоянство и упорит труд да съхраните паметта на сливенските медици и сливенската медицина за бъдещите поколения, са безспорно ярък принос за издигане престижа на най-хуманната професия“, пише в поздравителен адрес от кмета Стефан Радев.

За редактора на книгата Щиляна Василева, като дете на медици, работата ѝ по алманаха е израз на лична признателност към поколенията сливенски лекари,. По думите й изданието е едно естетическо издържано изследване, което обединява историята на ръководителите на здравеопазването и медицинската колегия в региона – от създаването на болницата до наши дни. „Този алманах е предизвикателство към бъдещите изследователи на медицинската история, които ще продължат да я осветляват с личности и благородни дела в името на здравето на хората. Затова този Алманах не слага точка – той отваря врата към бъдещето. Той казва само :“Довиждане“.“, каза Щилияна Василева.

Изданието е реализирано с подкрепата на Регионална колегия на Българския лекарски съюз, МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен, Националния съвет на Български червен кръст, Община Сливен, Община Нова Загора, Фото „Старият бряст“-Сливен – семейство Иван и Йорданка Коронови, Георги Славов – д-р на икономическите науки – Лондон, д-р Христо Режев – началник на ОАИЛ в МБАЛ „Хаджи Димитър“, Сливенска митрополия и Съюза на учените в България – клон Сливен.

