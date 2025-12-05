Призът „Спортист на Варна“ ще бъде връчен на 16 декември

петък, декември 5, 2025
Членовете на Обществения съвет по спорт решиха общинската награда „Юнак“ за цялостен принос да бъде връчена на Мария Чиприянова и на Венцеслав Гечев 

Призът „Спортист на Варна“ ще бъде връчен на тържествена церемония в Юнашкия салон на 16 декември (вторник). Тя е организирана от дирекция „Спорт“ към Община Варна, като класирането на номинираните спортисти и отбори се прави чрез анкета сред спортните журналисти в града. Носителите на отличието трябва да бъдат определени до 10 декември, а на своето последно за годината заседание днес членовете на Обществения съвет по спорт също дадоха своето експертно становище и препоръки по отношение на номинациите. На срещата присъства и кметът Благомир Коцев, под чието ръководство работи консултативният орган.  

Гласувано бе тенисистът Иван Иванов да бъде включен в категория „мъже“ при номинирането за олимпийските спортове – индивидуално, за да има право да участва в класирането за най-високото спортно отличие на Варна. Изтъкнато бе, че той е шампион в два от турнирите на големия шлем – Уимбълдън и Ю Ес Оупън и трети на Ролан Гарос, като същевременно завършва годината като номер 1 в Световната ранглиста до 18 г. и е избран за най-талантливия 17-годишен състезател в света. Иванов вече е носител на общинските награди в категория „Младо дарование“.

Членовете на съвета гласуваха да бъде изготвена нова наредба и да бъдат прецизирани критериите за номиниране на индивидуални спортисти и отбори във връзка с постигнатите резултати и значимостта на състезанията, която да влезе в сила от следващата година. Гласувано бе още предложението –  от Обществения съвет по спорт да бъдат освобождавани онези негови членове, които без уважителни причини са пропуснали три последователни заседания на консултативния орган.

Съветът единодушно прие и нов член – Огнян Илиев, дългогодишен капитан на националния отбор за Купа „Дейвис“ и главен треньор на ТК „Черно море – Елит“.  Гласувано бе още тази година носители на общинската награда „Юнак“ за цялостен принос да бъдат Мария Чиприянова – доайен на българската художествена гимнастика и почетен гражданин на Варна, президент на СК „Чар ДКС“, която тази година навърши 90 години и на Венцеслав Гечев – легенда в женския баскетбол, който отбеляза своята 80-годишнина.

Общественият съвет подкрепи предложение да бъде изпратено Отворено писмо до Министерството на спорта, до Министерството на регионалното развитие и до Областна администрация – Варна, с което да се информира за имотния спор между Община Варна и Икономически университет-Варна относно собствеността на част от Гребна база „Сия Нейкова“. Писмото ще бъде изпратено и до ръководството на ИУ. Заместник-кметът Илия Коев изрази готовност Община Варна да подпише меморандум с учебното заведение за ползване за тренировки на студентите. Председателят на гребния клуб „Черно море“ Мирослав Димитров запозна присъстващите подробно с историята на казуса.

Излъчен беше и състав на работна група, която да работи активно по подготовката за провеждането на Европейското първенство по художествена гимнастика през май 2026 г. Решено бе още да се стартира процедура и да бъдат проведени разговори с директори на общински училища, спортни клубове и експерти от РУО-Варна за взимане на решение относно използването на спортните салон в училищата в извънучебно време.

В началото на заседанието на съвета от общинската спортна дирекция определиха изминалата 2025 година като най-добрата за спорта във Варна във връзка с по-доброто финансиране на спортните клубове в града, както и с броя и мащаба на проведените спортни мероприятия.

