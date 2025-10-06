Приютът в с. Каменар привлича нови приятели и доброволци

Продължава набирането на кандидати за ветеринарен лекар



Пореден жест на добра воля към питомниците на Общинския приют за безстопанствени кучета в с. Каменар направиха днес десет млади мъже и жени от фирма в частния сектор. Те са събрали близо 900 лв., с които са закупили около 100 кг. гранулирана храна за четириногите.

Доброволците се включиха и в друга инициатива на приюта – сковаване на нови дървени къщички от рециклирани транспортни палети. Те ще бъдат сглобени и поставени в халетата и ще се ползват през зимния период, обясни управителят на ОПБК Йорданка Тонкова. По нейни думи работата с доброволците продължава, като всяка събота приютът е отворен за посетители, които са готови да отдадат част от свободно си време за грижа и разходка на питомниците.

От общинския център за безстопанствени кучета очакват и нови осиновители, като в момента там се отглеждат около 40 палета на възраст около 6 месеца. Предстои те да бъдат кастрирани и готови за новия си дом. От приюта напомнят, че условията там не са пригодени за настаняване на толкова малки животни и призовават стопаните на новородени кученца да не ги оставят пред центъра в Каменар, разчитайки, че там ще се погрижат за тях.

Припомняме още, че в приюта се задържат единствено болни и агресивни животни, които не подлежат на осиновяване. Останалите, след залавяне, задължително се подлагат на обезпаразитяване, ваксинация и кастрация, маркират се и се връщат на местообитанието си. Тези мерки са в изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България.

Междувременно в Община Варна продължават срещите с представители на различни неправителствени организации за защита на животните и набелязването на съвместни дейности и разработване на инициативи в изпълнение на Програмата. Администрацията подготвя обществена поръчка, насочена и към безстопанствени котки на територията на петте района на община Варна – за обезпаразитяване, кастриране и маркиране. След приключване на процедурата да бъдат сключени договори с клиники във всеки от районите, регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), като при изпълнение на дейностите отново ще се разчита на доброволци, които да участват в залавянето и връщането по места на бездомни кучета и котки, да съдействат при намиране на осиновители в страната и чужбина, при кастрацията на безстопанствени животни и при лечението на болните.

Организациите могат да заявят интерес за сътрудничество чрез заявление в свободен текст, което да бъде входирано на място в деловодството на Община Варна или изпратено чрез електронната форма за сигнали на адрес: www.signal.varna.bg.

Междувременно Общинският приют за безстопанствени кучета очаква нов ветеринарен лекар – професионалист с голямо сърце за беззащитните животни, човек, който не просто ще лекува, но ще бъде съпричастен към нуждите на четириногите обитатели от внимание и любов.

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 18:00 часа на 08.10.2025 г. на адрес: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43 в Център за административно обслужване на Община Варна (ет. 1) лично от кандидатите. Подробно описание на длъжността, списък на необходимите документи за участие и срокове за предоставянето им са публикувани на сайта на Община Варна на адрес:

https://www.varna.bg/bg/2614

