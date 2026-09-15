„Принцът на Египет“ идва за първи път на българска сцена във Велико Търново

МДТ „Константин Кисимов“ започна репетиции за мащабния мюзикъл, чиято премиера е през октомври

Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ във Велико Търново започна подготовката за българската премиера на световноизвестния мюзикъл „Принцът на Египет“ („The Prince of Egypt“). Театърът е откупил изключителните права от Music Theatre International и ще бъде първият и единствен у нас, който ще постави заглавието.

Премиерата е планирана за октомври 2026 г., а публиката за първи път ще чуе произведението на български език в превод на Лилия Бонева.

Мюзикълът е сценична адаптация на популярния анимационен филм на DreamWorks от 1998 г. и разказва старозаветната история на Мойсей – от спасяването му във водите на Нил до мисията му да изведе израилтяните от робството в Египет. В центъра е сложната връзка между Мойсей и Рамзес, изправени пред избора между братската обич, властта, дълга и свободата.

Музиката е на носителя на три награди „Оскар“ Стивън Шварц, а либретото – на Филип ЛаЗебник. В спектакъла ще звучат известните „Deliver Us“, „Through Heaven’s Eyes“ и отличената с „Оскар“ „When You Believe“, както и десет нови композиции, създадени за сценичната версия.

Режисьор на постановката е Петко Бонев, а диригент – директорът на МДТ маестро Ганчо Ганчев. Продукцията ще обедини солисти, оркестър, хор и балет, като сценичната среда ще бъде допълнена от специално създаден 3D мапинг, който ще пренесе зрителите в света на Древен Египет.

За ключовите роли е проведен международен кастинг с близо 80 кандидати от България, Гърция, Китай, Кипър и Украйна. Сред избраните изпълнители са Яница Маслинкова, Симеон Владов, Християна Лоизу и Никола Попов.

Хореографията е на Катя Богданова, сценографията и костюмите – на Ася Стоименова, а автор на 3D мапинга е Лора Руневска. Вокален педагог е Славил Димитров, хормайстор – Яница Първанова, а сценичните бойни техники са разработени от Николай Дериволков.

„Принцът на Египет“ е поредният мащабен проект на великотърновския театър след мюзикъла „Дракула“, който на 28 септември ще бъде представен в зала 1 на НДК в София.