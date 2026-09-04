Традиционното състезание по приложно колоездене Хасково 2026 се проведе днес в парк Кенана. Спортният празник е посветен на Деня на Хасково- 8 септември.

17 деца на възраст от 7 до 15 години демонстрираха истински умения да управляват велосипеди. По-важното обаче е, че всички те показаха по категоричен начин, че познават правилата за движение по пътищата и знаят, че безопасността и сигурността зависи от всеки участник в движението.

Заместник-кметът на Община Хасково Мария Вълчева поздрави и награди участниците. Тя благодари на родителите, които възпитават децата си отговорно и ги стимулират да водят активен начин на живот, да спортуват и да знаят колко е важна пътната безопасност. Съдии на състезанието по приложно колоездене са доайените на велосипедизма в Хасково.

Победител при най-малките колоездачи във възрастова група до 9 години е Стивън Мустафа, втората позиция зае Антоан Бойдев, на трето място се класира Антъни Милков.

Победител в групата до 12 години е Мустафа Мустафа.

При най-големите, до 15 години, победител е Радослав Бойдев,

второто място зае Петко Митев, третото място спечели Елифнур Фикрет.