Приключва подмяната на улично осветление в 21 населени места, издадени са решения за определяне на изпълнители на улични ремонти

Как върви изпълнението на инфраструктурни проекти в общината съобщи Кметът на Община Разград Добрин Добрев на брифинг за местните медии днес.

Приключва подмяната на уличното осветление във всички 21 населени места на територията на общината – общо 941 нови LED осветителни тела. Очаква се това да подобри значително осветеността и да намалят енергийните разходи – каза Кметът. В някои от селата подмяната на лампите надвишава 30% от общия брой осветителни тела. „Тъй като подобряването на инфраструктурата по населените места е сред акцентите в управленската ни програма и отчитаме добра практика, и през следващите 2-3 години ще предлагаме в бюджета да се заделят средства, за да може да се подменят на 100% осветителните тела“ – заяви Кметът Добрин Добрев.

Приключи процедурата за ремонт на уличната мрежа в областния град и по населени места, издадено е решение за определяне на изпълнители в две позиции от обществената поръчка и в следващите дни започват интензивно ремонти на улици, тротоари и паркоместа в цялата община – каза още Кметът Добрин Добрев.

Започват и саниранията на блоковете, като процедурите са на различни етапи за различните блокове. Имаме сключени договори, инвестиционни проекти, предстои одобряване. През следващите месеци по 7 от 8-те блока ще започне изпълнение – допълни Кметът Добрин Добрев.

Вече са подписани всички 6 договора за 6 населени места за изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонение – Разград, Ясеновец, Гецово, Осенец, Мортагоново и Стражец. Последните два договора подписах в сряда в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, останалите – през август – съобщи Кметът Добрин Добрев. Той увери, че в момента тече подготовката на обществените поръчки и в най-кратки срокове ще започне изпълнението на този сериозен приоритет в управленската програма – подобряване физическата среда по отношение на доставката на вода.

Facebook

Twitter



Shares