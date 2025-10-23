Приключиха дейностите по два от договорите за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в Свищов

Успешно приключиха дейностите по два от договорите, сключени между Община Свищов и СНД за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в Свищов.

Със средства на обща стойност 1 536 497,08 лв., предоставени от Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура №BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, инвестиция „Енергийна ефективност на сграден фонд“, се извърши обновяване на многофамилните жилищни сгради в гр. Свищов на ул. Стоян Ников №8 и на ул. Младост №2, както следва:

– Проект „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на СС Алеко, гр. Свищов, ул. Стоян Ников №8″. С номер надоговора, сключен със СНД, BG-RRP-4.023-0007-С02, от дата 21.05.2024 г. и стойност на инвестицията в размер на 655 940,68 лв.с ДДС;

– Проект „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на СС Дунав 4Г, гр. Свищов, ул. Младост №2″. С номер на договора, сключен със СНД, BG-RRP-4.023-0030-С02, от дата 04.04.2024 г. и стойност на инвестицията в размер на 880 556,40 лв. с ДДС.

Извършените дейности включват прилагане на широк спектър от мерки за енергийна ефективност по външните сградни ограждащи елементи, в т.ч.:

– подмяна на дограма по прозорци, врати, капандури и др.;

– топлинно изолиране на външни стени, покриви и подове;

– подмяна на осветителните тела в общите части на сградата с нови, енергоспестяващи и управлявани от сензори за движение и светлина;

– съпътстващи СМР, свързани с изпълнението на мерките за ЕЕ, включително и създаване на достъпна архитектурна среда от уличната мрежа до всички входове.

С реализиране енергоспестяващи мерки, сградите придобиват енергиен клас „В” на енергопотребление.

Проектът се финансира от Европейския съюз – NextGenerationEU, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, който е основополагащ за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на целите на Зелената сделка.

