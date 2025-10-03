Приключи сондажът при с. Тодорово, в най-кратък срок започва изграждането на нов при с. Къшин

Сондажът при село Тодорово приключи, в най-кратък срок започва изграждането на нов при село Къшин.

Със законодателните промени в Закона за държавния бюджет за 2025 г. е актуализиран списъкът на общинските обекти по Приложение 3 към чл. 113. В резултат на това два предварително одобрени проекта на обща стойност 10 296 500 лв. – за изграждане на приют за безстопанствени кучета (1 300 000 лв.) и за рехабилитация на пътя Плевен – Ясен (8 995 800 лв.) – отпадат. На тяхно място са включени седем нови ВиК проекта, насочени към решаването на проблема с безводието в Плевен.

Това бе докладвано днес от Община Плевен на свиканото от областния управител инж. Мартин Мачев заседание на Кризисния щаб по проблемите с водоснабдяването. От името на Общината информира кметът д-р Валентин Христов. В заседанието участва и председателят на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански.

Община Плевен: докладва

д-р Валентин Христов, кмет на Общината:

С промяната в Приложение № 3 към чл. 113 от Закона за държавния бюджет, за Община Плевен се добавят 7 нови проекта на обща стойност 10,3 млн. лева за тази година. Проектите са както следва:

Инженеринг за обект: „Реконструкция (основен ремонт) на довеждащи водопроводи от ПС Дружба до съществуващи водопроводи за Плевен, община Плевен“. Сума по проекта за 2025 г. – 1 905 250 лв., обща прогноза стойност на проекта – 13 452 500 лв.; Инженеринг за обект: „Реконструкция на довеждащи водопроводи от НР Брестовица до висока зона кв. Дружба, община Плевен“. Сума по проекта за 2025 г. – 2 230 570 лв., обща прогноза стойност на проекта – 16 705 700 лв.; Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Дружба 1 и 2 и градска част, гр. Плевен. Сума по проекта за 2025 г. – 727 801 лв., обща прогноза стойност на проекта – 7 242 200 лв.; Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Дружба З и 4 и промишлена зона, гр. Плевен. Сума по проекта за 2025 г. – 1 876 110 лв., обща прогноза стойност на проекта – 13 161 100 лв.; Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Дружба – ниска зона и градска зона, гр. Плевен. Сума по проекта за 2025 г. – 968 340 лв., обща прогноза стойност на проекта – 9 683 400 лв.; Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. „Сторгозия“, гр. Плевен. Сума по проекта за 2025 г. – 1 158 010 лв., обща прогноза стойност на проекта – 11 580 100 лв.; Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 4-ти км до НР Скобелев парк. Сума по проекта за 2025 г. – 1 429 710 лв., обща прогноза стойност на проекта – 8 697 100 лв.

Два от първоначално включените в Приложение № 3 проекти за община Плевен на същата стойност отпадат. Това са:

Проект „Основен ремонт и преустройство на сгради в „Приют за безстопанствени кучета“ в гр. Плевен. Общата стойност на проекта е до 5 671 700 лв., които трябваше да се заплащат в периода 2025 – 2027 г. Сумата, която бе предвидена за 2025 г., бе 1 300 000 лв.. Този проект ще бъде финансиран поетапно със средства от общинския бюджет;

Основен ремонт на пътя Плевен – Ясен. Общата прогнозна стойност на проекта беше 20 946 200 лв., от които 8 995 800 лв. бяха предвидени за тази бюджетна година.

Промените в Закона за държавния бюджет за 2025 г. влизат в сила след обнародването им в „Държавен вестник“. След обнародването им Общината ще има възможност да сключи споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) и да обяви обществени поръчки за изпълнение на проектите, като ще се работи напълно прозрачно и публично по Закона за обществените поръчки, заяви д-р Христов.

„Български ВиК Холдинг“ ЕАД: докладва

инж. Лозко Лозев, председател на УС:

Председателят на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ инж. Лозко Лозев съобщи, че след въвеждането в експлоатация на сондажа при Кожухарска чешма е извършена хидравлична промяна в схемата на водоподаване към една от индустриалните зони. Това е довело, както до подобряване на снабдяването в района, така и до намаляване на зависимостта от външните водохващания чрез трите помпени станции „Черни Осъм“.

Завършва реконструкцията на ул. „Яне Сандански“, дейностите ще приключат в срок.

Монтиран е допълнителен помпен агрегат на помпена станция „Чучура“, който подпомага работата на зона „Център“ в ниската част на града.

Напълно е приключил монтажът на хидрофорни системи във всички учебни заведения на територията на Плевен.

Към настоящия момент в системата постъпват 600 литра в секунда от местни водоизточници, ефектът е устойчив и траен. В резултат на предприетите мерки водоподаването за гражданите се е увеличило с два часа – от 18:00 до 22:00 часа вечер и от 06:00 до 10:00 часа сутрин.

Мога да гарантирам на гражданите, че всеки литър вода с добри качества, който влезе на вход, ще бъде пуснат към тях, обяви инж. Лозев. Той увери, че хората могат да очакват в следващите дни през деня да има повече часове вода, но за официално стабилизиране на часовете на режима ще може да се говори следващата седмица. Денонощно се следи и да няма помътняване на водата в Ловеч и Плевен. Към момента няма постъпила информация за замътване на нито един от водоизточниците на териториите на областите Ловеч и Плевен.

„Напоителни системи“ ЕАД

„Напоителни системи“ ЕАД представиха информация за състоянието на водоемите и осъществяваното водоподаване.

Към момента язовир „Сопот“ е завирен на 40 % от общия си обем, а язовир „Горни Дъбник“ – на 35 % от ограничения си обем.

Продължава подаването на вода към двете водоснабдителни групи – Крушовица и Долна Митрополия.

Басейнова дирекция „Дунавски район“:

Обсъдени са възможности за допълнително осигуряване на воден обем от р. Вит за рововете от групата в община Долна Митрополия чрез съществуващата помпена станция. Това са допълнителни водни обеми, по които предстои да се работи.

Днешното заседание на Кризисния щаб бе свикано съгласно заповед на областния управител на Област Плевен инж. Мартин Мачев от 10,00 часа в зала „Плевен“. За изпълнение на набелязаните мерки докладваха представители и на други местни институции. Заседанието бе публично, с участието на граждани и медии.

Следващото заседание на Кризисния щаб ще се проведе на 10 октомври 2025 г. от 10:00 часа.

