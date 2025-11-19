Приключи приемът на документи за ХV Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „СЪЗВЕЗДИЕ“ 2025

Приключи приемът на заявки за участие в ХV Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „СЪЗВЕЗДИЕ“ 2025, който ще се проведе на 22 и 23 ноември 2025 година.

Конкурсът е организиран от Общинския младежки дом, с подкрепата на Община Шумен. И тази година интересът към събитието е изключително голям.

Представителното жури на Националния конкурс „СЪЗВЕЗДИЕ“ 2025 включва утвърдени професионалисти и е в състав:

Председател: Хайгашод Агасян – широко известен автор на театрална и филмова музика, на забавни песни за възрастни и деца, много от тях, добили огромна популярност. Издал е множество албуми с песни за деца и младежи. Получава десетки награди, между които Голямата награда на „Златния Орфей“, Носител е на орден „Св. св. Кирил и Методий“ – Първа степен и още много престижни награди у нас и в чужбина.

И членове:

Николай Текелиев – журналист, член на УС на Асоциацията на вокалните педагози и продуценти в България, официален представител за България на Международния фестивал на изкуствата „Славянски базар във Витебск“ – Беларус, член на жури в много международни конкурси и фестивали в България и чужбина.

Георги Янков – български поп и джаз изпълнител и вокален педагог, създател на музикална школа „Мюзик факчъри“. Развива преподавателска дейност в областта на поп и джаз пеенето, използвайки най-модерните методи на преподаване. Негови възпитаници са редовни носители на най-големите награди в конкурси, фестивали и телевизионни формати. Георги Янков е един от най-награждаваните млади изпълнители у нас.

На сцената на Общинския младежки дом се очертава висока надпревара, с участие на над 150 изпълнители от водещи музикални школи с традиции във вокалното изкуство, вокални студия и арт центрове от цялата страна – София, Варна, Добрич, Разград, Бургас, Велико Търново, Русе, Търговище, Несебър, Стражица, Севлиево, Свищов, Кубрат, Нови пазар, Дряново, Балчик, Бяла, Горна Оряховица, Полски Тръмбеш, Попово, Каспичан, Ямбол, Казанлък и активното участие на вокалните школи от гр. Шумен.

Участниците ще представят разнообразни стилове и музикални предпочитания, което ще придаде на Конкурса широк спектър от артистични изяви и емоционални моменти – гаранция за силна и вълнуваща надпревара и високо ниво на изпълненията.

ПРОГРАМА НА КОНКУРСА :

22 ноември 2025 г. /събота/

7:30 ч. – 9:30 ч. – Регистрация на I и II група

7:30 ч. – 9:30 ч. – Техническа репетиция за I група и II група

10:00 ч. – Начало – І гр. – І песен

11:30 ч. – Начало II група – І песен

15:00 ч. – Начало I група – ІІ песен

16:30 ч. – Начало – II група – ІІ песен

21:30 ч. – Награждаване на участниците в I и II група

23 ноември 2025 г. /неделя/

8:00 ч. – 9:30 ч. – Регистрация III и IV група

8:00 ч. – 9:30 ч. – Техническа репетиция за III група и IV група

10:00 ч. – Начало – III група – І песен

12:00 ч. – Начало – IV група – І песен

14:00 ч. – Начало – III група – ІІ песен

16:00 ч. – Начало – IV група – ІІ песен

19:30 ч. – Награждаване на участниците от III и IV възрастова група

Събитието е с вход свободен.

Организаторите от Общински младежки дом – Шумен благодарят за интереса и подадени заявки на участниците и ръководителите от цялата страна, както и на вокалните педагози и млади таланти от гр. Шумен, които ще представят достойно града ни в поредното издание на „Съзвездие“ 2025.

