сряда, ноември 5, 2025
Приключи полагането на бетонни смеси на Дунав мост

Приключиха дейностите по полагане на бетонните смеси за свързване на фугата между два от ремонтираните участъци на Дунав мост при Русе – Гюргево, съобщи областният управител Драгомир Драганов, който е на терен. Той обясни, че става дума за участък с дължина от 320 метра, в който са налети около 50 куб. м. бетон, което се равнява на близо 75 тона. В момента е необходимо технологично време за набиране на якост на бетона и затова се избягват всякакви вибрации по мостовото съоръжение, обясни Драганов. Именно това наложи и неговото пълно затваряне. Очакванията са движението за леките автомобили да бъде пуснато около 21.00 часа тази вечер, а за камионите утре в 09.00 часа сутринта. Драганов уверява, че са предприети всички мерки за избягване на задръствания в района на граничния преход, както и за максимално бързо преминаване между двете държави. Повече подробности се очаква да станат ясни след 21.00 часа днес.

