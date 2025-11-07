Приключи общинският кръг на дисциплината „Футбол 7“ от Ученическите игри 2025-2026 г.
С много емоции и спортен дух завършиха мачовете от дисциплината “Футбол 7”, част от Общински Ученически игри 2025-2026 г.
В надпреварата взеха участие 180 момчета и юноши, както следва: 5-7 клас – шест отбора, при юношите 8-10 клас – пет отбора и при 11-12 клас – четири училищни отбора.Това съобщи гл.експерт в общината Зоя Цървуланова.
Община Смолян благодари на всички ученици взели участие и на техните ръководители от: СУ “Св. Св. Кирил и Методий”; ОУ „Проф.д-р Асен Златаров“; ОУ „Стою Шишков“-Смолян; ОУ „Иван Вазов“; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- с. Смилян; СУ “Отец Паисий“; ЕГ „Иван Вазов“; ПГИ „Карл Маркс“; ПГТТ „Христо Ботев“ и СПГТС „Никола Й.Вапцаров“.
Резултатите са следните:
Възрастова група -5-7 клас – момчета
1 място – ОУ „Иван Вазов“ – Смолян
2 място – ОУ „Проф.д-р Асен Златаров“ – Смолян
3 място – ОУ “Св. Св. Кирил и Методий- с.Смилян
Индивидуални призови места 5-7 клас за:
Най-добър голмайстор – Борис Димов – ОУ „Иван Вазов“ – Смолян
Най-добър вратар – Йоан Даскалов – ОУ „Иван Вазов“ – Смолян
Най-добър феърплей -Николай Гърбелов – ОУ “Св. Св. Кирил и Методий- с.Смилян
Възрастова група -8-10 клас – юноши
1 място – ПГИ „Карл Маркс“– Смолян
2 място – ЕГ „Иван Вазов“ – Смолян
3 място – ПГТТ „Христо Ботев“ – Смолян
Индивидуални призови места 8-10 клас за:
Най-добър голмайстор – Костадин Райков – ПГИ „Карл Маркс“– Смолян
Най-добър вратар – Николай Делигегов – ЕГ „Иван Вазов“ – Смолян
Най-добър феърплей – Златомир Черпоков – ПГИ „Карл Маркс“– Смолян
Възрастова група -11-12 клас – юноши
1 място – ПГИ „Карл Маркс“– Смолян
2 място – ЕГ “Иван Вазов”- Смолян
3 място – ПГТТ „Христо Ботев“-Смолян
Индивидуални призови места 11-12 клас за:
Най-добър голмайстор – Александър Чаушев – ПГИ „Карл Маркс“– Смолян
Най-добър вратар – Жоро Коджебашев – ПГИ „Карл Маркс“– Смолян
Най-добър феърплей – Емануил Ефремов – ЕГ “Иван Вазов”-Смолян
Пожелаваме на всички участници здраве и спортни успехи и занапред!
Общинските ученически игри продължават с дисциплината „Волейбол“ всеки делничен ден от 11 номеври до 17 ноември от 9.00 ч. до 14.30 ч. в Спортната зала „Величко Чолаков“.