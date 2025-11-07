Приключи общинският кръг на дисциплината „Футбол 7“ от Ученическите игри 2025-2026 г.

С много емоции и спортен дух завършиха мачовете от дисциплината “Футбол 7”, част от Общински Ученически игри 2025-2026 г.

В надпреварата взеха участие 180 момчета и юноши, както следва: 5-7 клас – шест отбора, при юношите 8-10 клас – пет отбора и при 11-12 клас – четири училищни отбора.Това съобщи гл.експерт в общината Зоя Цървуланова.

Община Смолян благодари на всички ученици взели участие и на техните ръководители от: СУ “Св. Св. Кирил и Методий”; ОУ „Проф.д-р Асен Златаров“; ОУ „Стою Шишков“-Смолян; ОУ „Иван Вазов“; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- с. Смилян; СУ “Отец Паисий“; ЕГ „Иван Вазов“; ПГИ „Карл Маркс“; ПГТТ „Христо Ботев“ и СПГТС „Никола Й.Вапцаров“.

Резултатите са следните:

Възрастова група -5-7 клас – момчета

1 място – ОУ „Иван Вазов“ – Смолян

2 място – ОУ „Проф.д-р Асен Златаров“ – Смолян

3 място – ОУ “Св. Св. Кирил и Методий- с.Смилян

Индивидуални призови места 5-7 клас за:

Най-добър голмайстор – Борис Димов – ОУ „Иван Вазов“ – Смолян

Най-добър вратар – Йоан Даскалов – ОУ „Иван Вазов“ – Смолян

Най-добър феърплей -Николай Гърбелов – ОУ “Св. Св. Кирил и Методий- с.Смилян

Възрастова група -8-10 клас – юноши

1 място – ПГИ „Карл Маркс“– Смолян

2 място – ЕГ „Иван Вазов“ – Смолян

3 място – ПГТТ „Христо Ботев“ – Смолян

Индивидуални призови места 8-10 клас за:



Най-добър голмайстор – Костадин Райков – ПГИ „Карл Маркс“– Смолян

Най-добър вратар – Николай Делигегов – ЕГ „Иван Вазов“ – Смолян

Най-добър феърплей – Златомир Черпоков – ПГИ „Карл Маркс“– Смолян

Възрастова група -11-12 клас – юноши

1 място – ПГИ „Карл Маркс“– Смолян

2 място – ЕГ “Иван Вазов”- Смолян

3 място – ПГТТ „Христо Ботев“-Смолян

Индивидуални призови места 11-12 клас за:

Най-добър голмайстор – Александър Чаушев – ПГИ „Карл Маркс“– Смолян

Най-добър вратар – Жоро Коджебашев – ПГИ „Карл Маркс“– Смолян

Най-добър феърплей – Емануил Ефремов – ЕГ “Иван Вазов”-Смолян

Пожелаваме на всички участници здраве и спортни успехи и занапред!

Общинските ученически игри продължават с дисциплината „Волейбол“ всеки делничен ден от 11 номеври до 17 ноември от 9.00 ч. до 14.30 ч. в Спортната зала „Величко Чолаков“.

