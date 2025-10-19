Приключи Международният конкурс за цигулари „Проф. Недялка Симеонова“
Жури с председател проф. Гинка Гичкова определи победителите в отделните възрастови групи.
Първа възрастова група
ПЪРВА НАГРАДА – АПОСТОЛ АТАНАСОВ
ВТОРА НАГРАДА – АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ
Втора възрастова група
ПЪРВА НАГРАДА – СИМЕОН СТОЙЧЕВ
ВТОРА НАГРАДА – КОСАРА АЛЕКСАНДРОВА
ТРЕТА НАГРАДА – ДИМАНА ПАНЧЕВА
Диплом за добро представяне – КИРИЛ-ЙОСЕФ БЕНВЕНИСТИ
Диплом за добро представяне – ЕМА ЦАНОВА
Трета възрастова група
ПЪРВА НАГРАДА – АНТОН ГЕОРГИЕВ
ВТОРА НАГРАДА – МАРИЯНА СТОЕВА
ТРЕТА НАГРАДА – ДОРОТИ ДАНКИНА
ТРЕТА НАГРАДА – ДАРА ПАВЛОВА
Диплом за добро представяне – АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ
Четвърта възрастова група
ПЪРВА НАГРАДА – ЛАУРЕАТ – не се присъжда
ВТОРА НАГРАДА – АНАСТАСИЯ МИХОВА
По повод 50-то юбилейно издание на Музикалните дни „Проф. Недялка Симеонова“ Община Хасково присъди допълнителни награди на Апостол Атанасов, Симеон Стойчев и Антон Георгиев– те ще бъдат солисти на Камерен оркестър при Община Хасково през 2026 година.
Конкурсът приключи с галаконцерт на наградените участници.
Тази вечер в ОНЧ „Заря -1858“ е финалният концерт от Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“. На сцената излизат Камерен ансамбъл „Софийски солисти“
Цигулка: Виктор Тренев
Виола: Огнян Константинов
Диригент: Любомир Денев – син
В програмата:
Карл Нилсен – „Малка сюита“ за струнен оркестър, оп. 1
Йовчо Крушев – Елегична соната за виола и струнен оркестър
Арво Пярт – „Братя“ за цигулка и оркестър
Артур Онегер – Симфония №2
ВХОД: СВОБОДЕН!