неделя, октомври 19, 2025
Региона

Приключи Международният конкурс за цигулари „Проф. Недялка Симеонова“

Редактор

Жури с председател проф. Гинка Гичкова определи победителите в отделните възрастови групи. 

Първа възрастова група 

ПЪРВА НАГРАДА  – АПОСТОЛ АТАНАСОВ 

ВТОРА НАГРАДА  – АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ 

Втора възрастова група 

ПЪРВА НАГРАДА  – СИМЕОН СТОЙЧЕВ 

ВТОРА НАГРАДА  – КОСАРА АЛЕКСАНДРОВА 

ТРЕТА НАГРАДА  – ДИМАНА ПАНЧЕВА 

Диплом за добро представяне – КИРИЛ-ЙОСЕФ БЕНВЕНИСТИ  

Диплом за добро представяне  – ЕМА ЦАНОВА 

Трета възрастова група 

ПЪРВА НАГРАДА  – АНТОН ГЕОРГИЕВ 

ВТОРА НАГРАДА  – МАРИЯНА СТОЕВА 

ТРЕТА НАГРАДА  – ДОРОТИ ДАНКИНА 

ТРЕТА НАГРАДА  – ДАРА ПАВЛОВА

Диплом за добро представяне – АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ

Четвърта възрастова група 

ПЪРВА НАГРАДА – ЛАУРЕАТ – не се присъжда

ВТОРА НАГРАДА  –  АНАСТАСИЯ МИХОВА

По повод 50-то юбилейно издание на Музикалните дни „Проф. Недялка Симеонова“ Община Хасково присъди допълнителни награди на Апостол Атанасов, Симеон Стойчев и Антон Георгиев– те ще бъдат солисти на Камерен оркестър при Община Хасково през 2026 година.

Конкурсът приключи с галаконцерт на наградените  участници.

Тази вечер в ОНЧ „Заря -1858“ е финалният концерт от Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“. На сцената излизат Камерен ансамбъл „Софийски солисти“ 

Цигулка: Виктор Тренев

Виола: Огнян Константинов

Диригент: Любомир Денев – син

В програмата:

Карл Нилсен – „Малка сюита“ за струнен оркестър, оп. 1

Йовчо Крушев – Елегична соната за виола и струнен оркестър

Арво Пярт – „Братя“ за цигулка и оркестър

Артур Онегер – Симфония №2

ВХОД: СВОБОДЕН!

