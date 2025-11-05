Приключи футболното първенство от Общинските ученически игри Хасково 2025
При юношите от ХI – XII клас шампиони са футболистите на ПГДС „Цар Иван Асен II“.
Класиране във възрастова група ХI – XII клас:
1 м. – ПГДС „Цар Иван Асен II“
2 м. – ПМГ „Акад Боян Петканчин“
3 м. – ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“
При юношите от VIII – X клас шампион е отборът на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“.
Крайно класиране в група юноши VIII – X клас:
1 м. – ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“
2 м. – ПГДС „Цар Иван Асен II“
3 м. – ФСГ „Атанас Буров“
При момчетата V – VII клас шампиони са малките футболисти от ОУ „Св. Иван Рилски“.
Крайно класиране във възраст V – VII клас:
1 м. – ОУ „Св. Иван Рилски“
2 м. – СУ „Паисий Хилендарски“
3 м. – СУ „Васил Левски“
Класиралите се на първо място отбори в трите възрастови групи се класират за Областния етап на ученическите игри 2025/2026 година.
Днес Общинските ученически игри продължават с първенството по лека атлетика
за момчета и момичета 5-7 клас на стадион „Младост“.