Приключи футболното първенство от Общинските ученически игри Хасково 2025

При юношите от ХI – XII клас шампиони са футболистите на ПГДС „Цар Иван Асен II“.

Класиране във възрастова група ХI – XII клас:

1 м. – ПГДС „Цар Иван Асен II“

2 м. – ПМГ „Акад Боян Петканчин“

3 м. – ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“

При юношите от VIII – X клас шампион е отборът на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“.

Крайно класиране в група юноши VIII – X клас:

1 м. – ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“

2 м. – ПГДС „Цар Иван Асен II“

3 м. – ФСГ „Атанас Буров“

При момчетата V – VII клас шампиони са малките футболисти от ОУ „Св. Иван Рилски“.

Крайно класиране във възраст V – VII клас:

1 м. – ОУ „Св. Иван Рилски“

2 м. – СУ „Паисий Хилендарски“

3 м. – СУ „Васил Левски“

Класиралите се на първо място отбори в трите възрастови групи се класират за Областния етап на ученическите игри 2025/2026 година.

Днес Общинските ученически игри продължават с първенството по лека атлетика

за момчета и момичета 5-7 клас на стадион „Младост“.

