сряда, септември 9, 2020
Последни новини:

Novinata.bg

Национален информационен сайт

Региона 

ПРИКЛЮЧИ ФОТОКОНКУРСА НА ТЕМА „МОЕТО ЛЯТО БЕЗ РИСК“

Недялко Тенев

Приключи фотоконкурса на тема „Моето лято без риск“, организиран от Община Силистра, Общински съвет по наркотични вещества и Превантивен информационен център по зависимости- гр. Силистра. В конкурса взеха участие ученици от 1 – 12 клас от градовете Силистра, Варна, Русе, Ямбол, Шумен, Хасково, Благоевград, Кърджали, с. Преславци, обл. Силистра, с. Чолакова, обл. Пазарджик. Комисията с председател Мария Недялкова – зам.-кмет на Община Силистра и председател на Общински съвет по наркотични вещества беше изключително впечатлена и затруднена да отличи най-оригиналните фотографии с позитивни послания за лято без риск и здравословен начин на живот.
Наградените участници са:

Първа възрастова група 1- 4 клас:
I място – Владимир Ивелинов Илиев, 6 год., ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра
II място – Петя Добромирова Димитрова, 10 год., ОУ „Иван Вазов“, гр. Русе
II място – Валентин Илиянов Бериша, 9 год., ОУ „Антон Страшимиров“, гр. Варна
III място – Вероника Бобчева, 7 год., ОУ „Николай Питрини“, гр. Ямбол

Втора възрастова група 5 – 7 клас:
Награда за участие – Хавва Арнауд, 12 год., ОУ “ Д- р Петър Берон“, с. Чолакова, обл. Пазарджик , общ. Велинград

Трета възрастова група 8 – 12 клас:
I място – Александра Звездемирова Димитрова, 13 год., ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр.Силистра
II място – Никол Ивайлова Иванова, 14 год., ЦПЛР-ОДК, Анастас Стоянов школа
Срадкодумзи, гр. Шумен
II място – Виктория Ростиславова Радева, 16 год., ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“,гр. Хасково
III място – Мухарем Салъф Рамадан, 18 г., НЧ „Светлина -1941г.“ с. Преславци,
Общ.Тутракан обл.Силистра
III място – Петя Бориславова Данова, 15г., ЕГ „Пейо Яворов“ , гр. Силистра

Награди за участие:
– Мадлена Тодорова Костадинова, 15 год., СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен
– Петя Гоцева Петкова, 18 год., Национална Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методии“, гр. Благоевград
– Харика Рамаданова Ибрямова, 14 год., СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали
Превантивен информационен център – гр.Силистра ще се свърже с всички класирали се участници, за да уточни къде и как ще получат своите предметни награди, информационни материали и грамоти.
БЛАГОДАРИМ на всички участници за споделените емоции от вашето незабравимо лято без риск! Спортувайте, танцувайте, усмихвайте се, живейте здравословно!

Вижте още

Детски шахматен фестивал ще се проведе в Сливен от 30 август до 1 септември

Недялко Тенев

Столичната община получи награда „Значимо партньорство“ от Държавната агенция за закрила на детето

Недялко Тенев

Трио Владигерови с концерт в Шумен

Недялко Тенев

Pin It on Pinterest