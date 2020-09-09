Приключи фотоконкурса на тема „Моето лято без риск“, организиран от Община Силистра, Общински съвет по наркотични вещества и Превантивен информационен център по зависимости- гр. Силистра. В конкурса взеха участие ученици от 1 – 12 клас от градовете Силистра, Варна, Русе, Ямбол, Шумен, Хасково, Благоевград, Кърджали, с. Преславци, обл. Силистра, с. Чолакова, обл. Пазарджик. Комисията с председател Мария Недялкова – зам.-кмет на Община Силистра и председател на Общински съвет по наркотични вещества беше изключително впечатлена и затруднена да отличи най-оригиналните фотографии с позитивни послания за лято без риск и здравословен начин на живот.

Наградените участници са:

Първа възрастова група 1- 4 клас:

I място – Владимир Ивелинов Илиев, 6 год., ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра

II място – Петя Добромирова Димитрова, 10 год., ОУ „Иван Вазов“, гр. Русе

II място – Валентин Илиянов Бериша, 9 год., ОУ „Антон Страшимиров“, гр. Варна

III място – Вероника Бобчева, 7 год., ОУ „Николай Питрини“, гр. Ямбол

Втора възрастова група 5 – 7 клас:

Награда за участие – Хавва Арнауд, 12 год., ОУ “ Д- р Петър Берон“, с. Чолакова, обл. Пазарджик , общ. Велинград

Трета възрастова група 8 – 12 клас:

I място – Александра Звездемирова Димитрова, 13 год., ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр.Силистра

II място – Никол Ивайлова Иванова, 14 год., ЦПЛР-ОДК, Анастас Стоянов школа

Срадкодумзи, гр. Шумен

II място – Виктория Ростиславова Радева, 16 год., ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“,гр. Хасково

III място – Мухарем Салъф Рамадан, 18 г., НЧ „Светлина -1941г.“ с. Преславци,

Общ.Тутракан обл.Силистра

III място – Петя Бориславова Данова, 15г., ЕГ „Пейо Яворов“ , гр. Силистра

Награди за участие:

– Мадлена Тодорова Костадинова, 15 год., СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен

– Петя Гоцева Петкова, 18 год., Национална Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методии“, гр. Благоевград

– Харика Рамаданова Ибрямова, 14 год., СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали

Превантивен информационен център – гр.Силистра ще се свърже с всички класирали се участници, за да уточни къде и как ще получат своите предметни награди, информационни материали и грамоти.

БЛАГОДАРИМ на всички участници за споделените емоции от вашето незабравимо лято без риск! Спортувайте, танцувайте, усмихвайте се, живейте здравословно!