„Приеми ме на село – Завръщане“ и „Възраждане“ сложиха финал на сезон 2025

С емоционални срещи, песни и споделени истории приключи тазгодишното издание на инициативата „Приеми ме на село“.

Заключителните събития на двата формата – „Завръщане“ и „Възраждане“ – събраха деца и младежи от България и Румъния в габровските села Гергини и Новаковци.

В последния ден от инициативата, заместник-кметът на Габрово Мария Йозова се срещна с участниците, за да сподели заедно с тях емоциите от преживяното в габровски села, от споделеното време, новите знания и умения, срещите на поколенията и началото на нови приятелства.

Мария Йозова поздрави екипа на формата и всички, които взеха участие. „Нека този формат не просто да продължи, а да се развива и надгражда. Очаквам от младите идеи, с които да го обогатим. А на децата пожелавам да се върнат отново – вече като участници във формата за по-големите, който насочва внимание и грижа към габровските села“, каза още тя.

В началото на август село Гергини отново прие група младежи от Габрово и румънското село Извоареле. А село Новаковци стана домакин на „Приеми ме на село – Възраждане“ – формат, в който млади доброволци даряват труда си, за да подобрят средата в едно габровско село.

На финала на „Завръщане“ децата споделиха най-вълнуващите си моменти, а румънските им връстници поздравиха публиката с български народни песни и хора.

Участниците във „Възраждане“, заедно с партньорите си от Фондация „Общност в помощ на независимите“, разказаха за работата си по облагородяване на обекти в с. Новаковци, с идеята да го направят по-уютно и гостоприемно място.

Инициативата „Приеми ме на село“, родена в Габрово, отбелязва 12 години свето от създаване!

