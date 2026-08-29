Президентът на Република България Илияна Йотова откри Двадесетия национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“

Живко Тодоров и Илияна Йотова откриха Националния тракийски фолклорен събор, който в продължение на два дни превръща Старозагорските бани в сцена на българските традиции

С тържествена церемония в Старозагорските бани беше открит XX Национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка 2026“. Юбилейното издание събра хиляди участници, гости и почитатели на народната музика, танци и българските традиции.

Съборът се провежда на 29 и 30 август, като на две открити сцени изпълнители от различни поколения представят богатството на българските песни, танци, обичаи и традиционни носии.

Живко Тодоров: Българските традиции са по-живи от всякога

Официалното откриване започна с изпълнение на „Ясен месец“ от Представителния народен хор „Одринска епопея“ при Тракийско дружество „Одринска епопея“ – Стара Загора. Детско-юношеският народен хор „Жарава“ при НЧ „Родина-1860“ представи „Бърза орото водеше“.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров приветства присъстващите и подчерта ролята на събора за съхраняването и популяризирането на националното културно наследство.

„Българските традиции, дух и култура са по-живи от всякога благодарение на всички Вас“, заяви Тодоров.

Той благодари и на президента Илияна Йотова за присъствието ѝ на юбилейното издание, като според предоставената от общината информация тя е първият български президент, посетил събора.

Илияна Йотова: Най-важното е, че сме заедно

Президентът Илияна Йотова, под чийто патронаж се провежда събитието, постави акцент върху силата на фолклора да съхранява националната памет и самочувствие.

„Фолклорът е това, което ни дава сила да се справим с предизвикателствата и ни дава самочувствието, че сме българи. В днешния ден най-важното е, че сме заедно!“, заяви Йотова.

Тя припомни, че през 2026 г. се отбелязват и 170 години от началото на общонародното читалищно дело и 130 години организирано тракийско движение в България.

Президентът отправи и свое пожелание, свързано с поверието за природния феномен „Богородична стъпка“ – българите да продължат да бъдат заедно и да пазят енергията, която ги е съхранила през вековете.

Йотова: Вярвам, че Стара Загора може да бъде Европейска столица на културата

В словото си държавният глава засегна и кандидатурата на Стара Загора за Европейска столица на културата 2032.

„Сигурна съм, че градът на европейската култура през 2032 г. ще се казва Стара Загора именно заради Вашето безкрайно родолюбие“, заяви Йотова.

Приветствие отправи и председателят на Съюза на тракийските дружества в България Красимир Премянов, а кметът на Старозагорските бани Станчо Станев пожела успех на юбилейното издание.

Водосвет и специално благословение

Празнично водоосвещение за здраве, благополучие и успех беше отслужено от Старозагорския митрополит д-р Киприан в съслужение със свещеници от Стара Загора.

Митрополит Киприан поднесе на Живко Тодоров и специално архиерейско благословение с пожелание за успех на инициативата „Стара Загора – Европейска столица на културата 2032“.

Сред гостите бяха представители на местната и държавната власт, културни и обществени организации, както и делегации от Одрин в Турция и Тараклия в Молдова.

Излекувани птици отново полетяха на свобода

Откриването имаше и специален природозащитен момент. Между двете сцени специалисти на „Зелени Балкани“ освободиха излекувани птици, готови да се върнат обратно в природата.

Жестът добави още едно послание към празника – за съхраняването не само на културното, но и на природното наследство.

Два дни, посветени на живия български фолклор

Програмата на „Богородична стъпка 2026“ продължава през целия уикенд. На двете сцени се представят изпълнители от различни възрасти, които показват многообразието на българската народна песен, музика, танц и традиционни носии.

Двадесетото издание на събора е сред акцентите в културния календар на Стара Загора и е част от усилията на града да популяризира своята кандидатура за Европейска столица на културата през 2032 г.