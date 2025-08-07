Тя ще работи само през делнични дни от 9:00 до 19:00 ч.



През септември се очаква да заработи „Зелената зона“ за краткосрочно паркиране на автомобили във Варна – тогава се предвижда договорът за софтуера и поддръжката на системата да бъде финализиран. Това съобщи по време на пресконференция заместник-кметът Илия Коев. Той поясни, че зоната ще включва 7 подзони, обхващащи всички територии между бул. „Васил Левски“ и „Синя зона“ (без „Максуда“). Общият брой на паркоместата е 10 200, като от тях 580 броя са предназначени за хора с увреждания, допълни Коев. По думите му „Зелената зона“ ще работи само през делнични дни от 9:00 до 19:00 ч., като ще осигурява кратковременно паркиране до 5 часа на цената от 1 лв. на час.

В момента съм разпоредил обследване с краен срок до 5 септември, което да провери дали проектът за „Зелена зона“ е изпълнен коректно, както и да се отбележат местата, където има знаци и маркировка с нарушена цялост, за да бъдат възстановени, допълни Коев. Той подчерта, че за улеснение на гражданите в Двореца на културата и спорта ще бъде открит още един пункт на ОП „Общински паркинги и синя зона“, където паралелно със съществуващия вече офис на ул. „Ал. Рачински“ 26 ще се приемат заявления за преференциално платено паркиране на живущите в „Синя“ и „Зелена“ зони.

Обособените 7 нови подзони са:

– подзона 1, която включва и се ограничава от булеварди и улици: бул. „Христо Ботев“, ул. „Кракра“, ул. „Иван Рилски“, ул. „Тодор Влайков“, ул. „Христо Македонски“, ул. „Константин Доганов“, ул. „Академик Фьодор Успенски“, ул. „Вл. Димитров- Майстора“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Антон Страшимиров“;

– подзона 2, която включва и се ограничава от булеварди и улици: ул. „Кракра“, ул. „Проф. П. Стоянов“, бул. „В. Левски“, бул. „Вл. Варненчик“, ул. „Д-р Пискюлиев“, ул. „Беласица“;

– подзона 3, която включва и се ограничава от булеварди и улици: бул. „Вл. Варненчик“, бул. „В. Левски“, бул. „Сливница“, ул. „Дрин“;

– подзона 4, която включва и се ограничава от булеварди и улици: бул. „Сливница“, бул. „В. Левски“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Пирин“;

– подзона 5, която включва и се ограничава от булеварди и улици: бул. „Цар Освободител“, бул. „В. Левски“, бул. „Царевец“, бул. „Ген. Колев”, бул. „Чаталджа“, ул. „Братя Бъкстон“, ул. „Битоля“;

– подзона 6, която включва и се ограничава от булеварди и улици: бул. „Царевец“, бул. „В. Левски“, бул. „Осми Приморски полк“;

– подзона 7, която включва и се ограничава от булеварди и улици: бул. „Осми Приморски полк“, бул. „В. Левски“, бул. „Княз Борис I“, ул. „Никола Вапцаров“.



Предвиден е гратисен период от 2 месеца за подаване на документи преди официалното стартиране на проекта, поясни заместник-кметът и допълни, че организацията е с цел улеснение на гражданите и предотвратяването на струпване пред пунктовете. По думите на Коев по време на двумесечния период SMS-ите на кратък номер 1353 няма да бъдат таксувани, а инспекторите ще извършват интензивен мониторинг преди официалното стартиране на „Зелена зона“ във връзка със съществуващите пътни знаци, указващи местата за паркиране, както и за спазването на забраната за паркиране в определени райони.

Според последните данни от ОП „Общински паркинги и синя зона“, вследствие завишения контрол за последните 6 месеца санкционираните водачи в зоната за кратковременно паркиране са два пъти повече, увеличени са и бройките на репатрираните заради нарушение автомобили, изтъкна още Коев.

По време на брифинга в Община Варна беше отчетен напредъкът и по други инфраструктурни проекти от обществена значимост. Зам.-кметът Димитър Кирчев обясни, че забавянето в държавното финансиране е причината за удължения срок за завършване на някои от ключовите строителни обекти. Един от тях е за основния ремонт на пътя между кварталите „Аспарухово“ и „Галата“, финансиран по Инвестиционната програма за общински проекти на Министерството на финансите. В продължение на няколко месеца – от декември 2024 г. до края на юни 2025 г., Община Варна не е получавала средства от държавата. След извършване на плащането в края на миналия месец фирмата-изпълнител е поела ангажимент да завърши обекта до края на месец октомври, като с това ще бъде възстановен и редовният маршрут на автобусните линии на градския транспорт, поясни зам.-кметът. Той допълни, че на 100% е завършен проектът за основен ремонт на ул. „Д-р Пискюлиев“, където в хода на строителството е имало малко забавяне, поради добавянето на велоалея и премахването на неработещи търговски обекти.

Община Варна е отправила искане за финансиране със средства от държавния бюджет и на 13 подлеза, но все още няма отговор от МРРБ, каза още зам.-кметът. По думите му в следващите няколко месеца ще се направи обследване на общо 60 пешеходни съоръжения, които не са ремонтирани от години и не подлежат на текуща рехабилитация.

Facebook

Twitter



Shares