През октомври Русе ще бъде домакин на регионален форум  за Северна България, посветен на бъдещето на енергийните общности

В средата на месец октомври в Русе ще се проведе първият по рода си форум в Северна България, посветен на политиките на Европейския зелен пакт, съобщи областният управител Драгомир Драгановслед среща с председателя на Асоциацията на българските градове и региони /АБГР/ Ергин Емин и почетния ректор и председател на Общото събрание на Русенския университет академик Христо Белоев, както и неговия заместник проф. д-р Генчо Попов. Фокусът на инициативата ще бъде върху ролята, проблемите и перспективите за развитие на енергийните общности в България. Драганов посочи, че форумът ще има практическа насоченост и в него ще вземат участие представители на местната и държавната власт, неправителствения сектор и академичната общност. Събитието ще включва няколко специализирани панела. Първият ще представи най-актуалните въпроси, перспективи и политики пред енергийните общности с примери и практики от Германия. Вторият ще бъде фокусиран към местните политики, а третият ще разгледа енергийните общности в контекста на регионалното развитие. Макар често да се възприемат единствено като част от енергийната политика, енергийните общности всъщност са много повече от това. Те са мощен инструмент за регионално развитие, подобряване на икономическата среда и повишаване на качеството на живот в местните общности, категоричен бе Ергин Емин. В този аспект Областната управаактивно ще подпомогне процеса по развитието на енергийните общности, подчерта Драганов. Основната цел на енергийните общности не е реализирането на печалба, а постигането на социален и екологичен ефект чрез споделяне на енергия. Председателят на АБГР обърна внимание и на необходимостта от създаването на законодателна рамка, която да регулира енергийните общности. Сред основните предизвикателства остава необходимостта членовете на такива общности да бъдат освободени от мрежови такси, обясни Ергин Емин.

Идеята е форумът да се проведе в Русенския университет, като основни организатори ще бъдатОбластната администрация, както и Асоциацията на българските градове и региони /АБГР/.Предстои да бъдат уточнени подробности.

