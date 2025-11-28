През декември „БулевАрт – мрежа на сетивата“ ще ви подари празнична магия

През декември „БулевАрт – мрежа на сетивата“ ще е изпълнен с празнична магия, светлина и емоционален заряд.

Караоке, куизове, изпълнения на живо и изкуство ще превръщат студените дни във вдъхновяващи истории. По „БулевАрт“ в седмицата на Никулден всеки ден ще е празник!

Ето какво предстои:

02 декември /вторник/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR

Вторник вечер се превръща в мисия „Забавление“. В EscoBAR въпросите не са просто думи – те са искри, които палят настроението! Очакват те рундове, които предизвикват, разсмиват и понякога объркват в най-приятния смисъл. Събери отбора, включи мозъчния режим на пълни обороти и се гмурни в шоу, където знанието се превръща в игра!

За участие и резервации: +359 879 118 020.

03 декември /сряда/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR

С настъпването на по-хладните вечери EscoBAR остава едно от най-динамичните и вдъхновяващи места за всички, които ценят умното и забавно прекарване. Куиз нощите тук не са просто игра, те са ритъм на смях, съревнование, бързи реакции и заслужени победи. Куизът не е само игра – той е сплотена общност и настроение, събрани в онези мигове, когато целият отбор избухва в едно гръмко “ДААА!”. Създайте ги заедно!

За информация и записване: +359 879 118 020

04 декември /четвъртък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., FOOTBALL QUIZ NIGHT SHOW ESCOBAR FOOTBALL

Футболни фенове – пригответе се за ураган от предизвикателни въпроси, емблематични мигове от световните терени и легендарни футболисти, които са променяли играта. Атмосферата ще е като финал на Шампионската лига, а борбата за първото място – вълнуващ футболен спектакъл. Съберете своя отбор и докажете, че владеете футболната сцена със стил.

За информация и записване: +359 879 118 020.

05 декември /петък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., Spens/Live/& DJ Chukee/Host &After Inkarnation

Хип-хоп фенове, време е за истински взрив на емоции!

Легендата SPENS пристига в EscoBAR, заедно с неповторимите миксове на DJ CHUKEE. Това не е просто концерт – това е удар в сърцето на българския хип-хоп!

Очаква ви изпълнение на живо, изпълнено с носталгия, енергия и рими, с които сте израснали.

След шоуто, Inkarnation поема микрофона като водещ и заедно с Chukee ще разпалят музикалната нощ до край! Тази вечер няма да завърши спокойно, а ще е заредена с адреналинова енергия. Тук са истинските фенове – тази вечер ще се помни завинаги!

За информация и резервации: +359 879 118 020.

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., No More Many More LIVE

No More Many More се връщат в Бургас с новия си албум и любимите хитове от миналото! За бандата винаги е голямо удоволствие да свирят пред бургаска публика. След успешния летен концерт в града, те са готови отново да разтърсят сцената и да създадат незабравими моменти за феновете.

Този път ще чуете цялото ново издание, както и някои от любимите им стари хитове, които са спечелили сърцата на публиката.

Не пропускайте възможността да станете част от тази музикална вечер, изпълнена с настроение и истинска музикална еуфория.

За информация: +359 876 475 990

06 декември /събота/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., EscoBAR Karaoke-Discoteque – танцувай с пулса на есента

Всяка събота EscoBAR пулсира с музика и танци. Очакват те Hip-Hop, R&B и любимите ти диско хитове, които ще те карат да се движиш в ритъма до късно. Можеш да пееш от душата си, да се раздвижиш и да се забавляваш заедно с приятелите си. Избери своя хит, включи микрофона и покажи на всички кой е следващият рап или поп идол! Не пропускай нощта, където доброто настроение и танците достигат връхната си точка, а атмосферата е толкова заразителна, че няма как да останеш неподвижен!

За информация и резервации: +359 879 118 020

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., БСКС with FLAMME

На 6 декември HashtagSTUDIO ще бъде домакин на специална музикална вечер с БСКС и FLAMME. Това е отлична възможност за всички, които искат да отбележат празника Никулден с музика, приятелска атмосфера и споделени моменти.

Очаква ви подбран плейлист с любими музикални хитове, които ще повдигнат духа на празника и ще внесат радостно настроение сред всички.

Гостите ще могат да се забавляват и да се насладят на енергична и незабравима вечер, изпълнена с празнично настроение.

За информация: +359 876 475 990.

07 декември /неделя/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:00 ч., Salsa Sunday в EscoBAR –

В EscoBAR неделната декемврийска вечер се превръща в оживено, цветно и енергично преживяване. Латино ритмите изпълват пространството и създават настроение, което кара всички да се движат по стъпките на салсата.

Танците разтапят дистанцията между хората и дават усещане за лекота и свобода. Тази вечер е повече от обикновено излизане – тя раздвижва сетивата и зарежда с енергия.

Музиката, танцът и доброто настроение са водещи, а атмосферата е пленяваща, карайки всеки да се потопи напълно в ритъма на нощта.

За информация и резервации: +359 879 118 020

До 5 декември, Art Gallery Nesi, ул. „Хан Крум“ 3, Георги Динев – ,,Звездни Катедрали”

Георги Динев е роден през 1959 г. в град Бургас. Завършва Художествената гимназия в град Казанлък през 1978 година, а през 1984 г. завършва Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ със специалност „Живопис“.

От 1987 година до днес има повече от 35 самостоятелни изложби в България – в градовете Бургас, Варна, София, Пловдив, Стара Загора, Шумен, Русе, Казанлък и други.

Художникът има и редица самостоятелни изложби в чужбина, сред които Хайде, Тиленгщит и Берлин (Германия), Истанбул, Анталия и Алания (Турция), Москва (Русия) и Ню Джърси (Съединени американски щати).

За информация: +359 56 841 549.

До 12 декември, Галерия „Пролет”, ул. „Лермонтов” № 33, Изложба – скулптура на Кирил Мескин

Кирил Мескин е български скулптор и художник с международно признание, роден през 1943 г. в с. Асеново, община Никопол, област Плевен. Авторът е широко известен както в България, така и в чужбина. Неговите творби, сред които „Мадона“ в катедралата в Есен и „Спиралата на живота“ в Хатинген, се съхраняват в галерии в България, Холандия, Франция, Норвегия, Германия, Белгия, САЩ и Япония.

С настоящата изложба посетителите ще имат възможност да се докоснат до изящната пластика и вдъхновяващото изкуство на маестрото, да усетят динамиката на неговите форми и да се потопят в света на скулптурата.

За информация: +359 887 790 487.

Сцена „БулевАрт“, ул. „Възраждане“ № 2, всяка вечер от 18:00 ч., изпълнения на живо

Декември плавно поема щафетата след есента, а сцената на „БулевАРТ“ продължава да сияе с емоция, музика и вдъхновение. В най-празничното време на годината Илиян, Коцето и Дилян Дяков ще споделят мелодии, които събират хората и оживяват всяка минута на сцената.

В специалните декемврийски вечери всяко изпълнение е незабравимо – и именно вашите аплаузи ще поставят красивия финал на всяка музикална вечер.

За информация: +359 896 642 624

