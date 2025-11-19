През 2026 г. световни театрални творци водят ателиета в Габрово

В началото на 2026 г. Драматичен театър „Рачо Стоянов“ превръща Габрово в топ място за творчески резиденции за професионални актьори от цялата страна, ръководени от световни практици.

В месеците от януари до март в рамките на проект „АКТ х 3: Международни театрални ателиета“ в България за пръв път ще работят европейският хореограф и танцьор Кармине де Амичис и щатският преподавател по актьорския метод на Демидов – Аднрей Малаев Бабел.

От 5 до 11 януари рамо до рамо с де Амичис застава Коста Каракашян, който е познат на публиката в Габрово с хореографиите от гостуващите танцови спектакли – “Silent Technicians” и „В нейния глас“.

В дните от 2 до 8 февруари режисьорът на любимия на публиката габровски спектакъл „Специалист по гафове“ – Николай Гундеров, възпитаник на чешката театрална школа и на Иржи Менцел, ще проведе работи с актьорите върху особеностите на актьорското присъствие в жанра на моноспектакъла.

От 10 до 15 март Андрей Малаев-Бабел ще въведе за пръв път в България името на Николай Демидов и похватите на актьорската му школа, които почти век оформят работата на поколения актьори в Русия и Щатите. Асистент на Малаев-Бабел в Габрово ще бъде режисьорът Златомир Молдовански, който получава своето театрално образование именно по тази система отвън океана.

Тематичните ателиета дават безвъзмездна възможност за професионално надграждане на българските актьори в международна среда. За участие в ателиетата могат да кандидатстват професионални актьори и танцьори от страната. Те ще работят в ателиетата заедно с колегите си от ДТ – Габрово.

Всяко ателие ще завърши с отворена репетиция или показ на резултатите от творческата работа.

Подробности за всяко ателие и необходимите материали за кандидатстване, можете да откриете на сайта на театъра dramagabrovo.com.

Крайният срок за кандидатстване за всички ателиета е 8 декември 2025 г.

Селектираните участници ще бъдат обявени на сайта на театъра на 16 декември 2025 г. Участието в ателиетата не е свързано със заплащане на такса.

Като част от проектните дейности габровските младежи ще имат възможност да се докоснат до основите на съвременното танцово и театрално изкуство, ръководени лично от същите преподаватели.

Този проект е част от политиката на Драматичен театър „Рачо Стоянов“ да дава възможност за професионално следдипломно развитие на българските актьори. Припомняме, че предишната подобна инициатива – Летен театрален форум – имаше 3 успешни издания през 2022, 2023 и 2024 г. в следствие, на които се родиха редица творчески екипи, проекти и възможности.

„АКТ х 3: Международни театрални ателиета“ е избран и одобрен в общото проектно предложение на Община Габрово „Точка на пресичане“ по схема BG-RRP-11.021 „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ на Национален фонд „Култура“. Проектът е финансиран по процедура BG-RRP-11.021 Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, Инвестиция „Развитие на културните и творчески сектори“, Компонент „Социално включване“, Национален план за възстановяване и устойчивост.

