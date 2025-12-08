Превантивният център в Смолян проведе „Ден на отворените врати“

По повод 5 декември- Международен ден на доброволеца, Превантивно- информационният център по наркотични вещества организира и проведе „Ден на отворените врати“.

В мероприятието бяха поканени ученици от средните и профилирани училища на гр. Смолян. Представители на Професионалната гимназия по техника и технологии „Христо Ботев“ с ръководител г-жа Чернева бяха най- активните, съобщи секретарят на центъра Мария Славчева. Младежите са споделили за различни благотворителни инициативи, осъществявани от тях.

Подарихме си време за разговори, усмивки и почерпка, за да отбележим празника така, както подобава. Благодарим на всички, които даряват от времето и сърцето си – вдъхновяващо и заразяващо. Пожелаваме им успех в добрите начинания, посочи още Славчева.

