Превантивният център и СКТМ „Орфей“- Смолян организираха турнир под мотото: “С вкус на зависимост“

Превантивно-информационният център по наркотични вещества при Община Смолян съвместно със Спортен клуб по тенис на маса /СКТМ/ – „Орфей“- Смолян организираха турнир по тенис под мотото: “С вкус на зависимост“.

Участие взеха над 20 ученици. Имаше палитра от емоции и много нови приятелства, съобщи секретарят на центъра Мария Славчева.

Спортът не е просто занимание за свободното време. Той е култура и начин на живот. Спортните занимания от ранна детска възраст възпитават децата на силен дух, дисциплина, самоконтрол и хармония, коментира Славчева.

Председателят на СКТМ – „Орфей“- Смолян, Галя Русева благодари на Община Смолян и всички участници. Тя ги призова да бъдат здрави и да не спират да спортуват.



Класирането е следното:



1 място- Майкъл Кандуров

1 място – Георги Стефанов

1 място – Стефан Стефанов

1 място – Анифе Ходжова

2 място – Михаил Маджаров

2 място – Даниел Грошев

2 място – Ангел Кандуров

2 място – Петър Атанасов

2 място – Георги Калфов

2 място – Ники Николов

2 място – Тодор Чешмеджиев

2 място – Елица Русинова

3 място – Никола Ничев

3 място – Алекс Михайлов

3 място – Евгени Омурков

3 място – Владиан Стефанов

3 място – Момчил Йорданов

3 място – Александър Шкодров

3 място – Васко Димитров

3 място – Борислав Хаджийски

3 място – Ванеса Светлинова

