Превантивният център и СКТМ „Орфей“- Смолян организираха турнир под мотото: “С вкус на зависимост“
Превантивно-информационният център по наркотични вещества при Община Смолян съвместно със Спортен клуб по тенис на маса /СКТМ/ – „Орфей“- Смолян организираха турнир по тенис под мотото: “С вкус на зависимост“.
Участие взеха над 20 ученици. Имаше палитра от емоции и много нови приятелства, съобщи секретарят на центъра Мария Славчева.
Спортът не е просто занимание за свободното време. Той е култура и начин на живот. Спортните занимания от ранна детска възраст възпитават децата на силен дух, дисциплина, самоконтрол и хармония, коментира Славчева.
Председателят на СКТМ – „Орфей“- Смолян, Галя Русева благодари на Община Смолян и всички участници. Тя ги призова да бъдат здрави и да не спират да спортуват.
Класирането е следното:
1 място- Майкъл Кандуров
1 място – Георги Стефанов
1 място – Стефан Стефанов
1 място – Анифе Ходжова
2 място – Михаил Маджаров
2 място – Даниел Грошев
2 място – Ангел Кандуров
2 място – Петър Атанасов
2 място – Георги Калфов
2 място – Ники Николов
2 място – Тодор Чешмеджиев
2 място – Елица Русинова
3 място – Никола Ничев
3 място – Алекс Михайлов
3 място – Евгени Омурков
3 място – Владиан Стефанов
3 място – Момчил Йорданов
3 място – Александър Шкодров
3 място – Васко Димитров
3 място – Борислав Хаджийски
3 място – Ванеса Светлинова