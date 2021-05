Преслава Тодорова и Симона Тодорова от Студио „Сарандев“ с първи места от международен песенен конкурс

През празничните дни долетяха добри новини за Студио „Сарандев“ при Младежки център – Добрич.

Преслава Тодорова и Симона Тодорова са отличени с първи награди в онлайн издание на Международния песенен фестивал-конкурс „Млада Европа“2021 – Киев, Украйна (International festival of song for children and youth „Europe Young 2021“ Ukraine, Kyiv). Двете възпитанички на вокалния педагог Елена Карабельова се представиха в Номинация „Световен хит“ като се конкурираха с млади поп изпълнители от Тайланд, Естония, България, Украйна, Беларус, Египет, Израел, Италия, Армения, Литва, Словения и др.

Малката Симона се състезава в първа възрастова група с видеозапис на песента “Unstoppable” на австралийската поп звезда Sia, а Преслава участва в трета възрастова група с “Je T’aime” на Лара Фабиан – красива и въздействаща песен, изискваща високо вокално майсторство.

В многонационалното жури, състоящо се от 19 члена, разпределени в няколко комисии, фигурираха вокални педагози, университетски преподаватели, поп изпълнители, композитори, аранжори, директори на фестивали от Италия, Украйна, Португалия, България, Казахстан, Тайланд, Румъния, Молдова, Естония, Армения, Узбекистан и Сърбия.

Ето какво сподели във видео-послание към участниците Галина Юриевна Голубева от Украйна – член на журито: „Повечето от изпълненията ви ме поразиха със своята дълбочина и емоционалност! Усеща се отговорното ви отношение към това, което правите и горещото ви желание да бъдете на сцена. Това ми вдъхва увереност, че расте една достойна смяна!“





