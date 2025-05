Премиерната прожекция на филма „Това, което остава“ предизвика огромен интерес в Стара Загора

Зам.-кметът Милена Желева: „Вярвам, че още много продукции ще има на наша територия. С нетърпение очакваме и ваш пълнометражен филм, който да представим на кинофестивала ни „Златната липа“

При огромен интерес и в препълнена зала вчера, в РБ „Захарий Княжески“ се излъчи прожекцията на късометражния филм „Това, което остава“. Прожекцията бе с вход свободен и включваше среща и дискусия с екипа на филма, както и снимки с тях.

Филмът е посветен на борбата срещу насилието на пътя и има за цел да пробуди обществото като фокусът е върху личната трагедия, но загатва и социално значими теми.

Сюжетът проследява младия Ян, който след смъртта на сестра си в катастрофа започва да разплита нишките на семейно мълчание, пропито с вина, срам и несправедливост. Филмът не само разказва лична история, но отправя и критичен поглед към съвременното общество и закъсняващите институции.

Продукцията е реализирана от No Blink Pictures, New European Wave Entertainment и Five Oceans, с подкрепата на Националния филмов център, Община Стара Загора, Община София, Община Бургас и Министерството на младежта и спорта. В списъка с продуценти се отличават имената на Александър Алексиев, Борислав Бориславов, Николай Стоичков, Теодора Младенова, Юлиан Костов и Мария Бакалова.

Лентата е с участието на номинираната за „Оскар“ Мария Бакалова, Захари Бахаров, Елена Телбис, Ян Лозев и Симеон Георгиев.

Зам.-кметът с ресор „Култура и туризъм“ Милена Желева поздрави екипа на филма.

„Много ни привлече актуалната тема на филма още при първата среща с вас. Знаете отношението ни към всичко, което се случва и войната по пътищата ни. За съжаление нашият град и нашата община не са изолиран случай. Почти няма семейство, което да не е изпитвало подобни неприятни емоции“, сподели зам.-кметът.

„Вярвам, че още много продукции ще има на наша територия. С нетърпение очакваме и ваш пълнометражен филм. Имаме прекрасен филмов фестивал – „Златната липа“ и обещаваме да го представим там“, призова г-жа Желева.

Режисьорът на филма Димитрис Георгиев сподели пред присъстващите личната си драма и мотивация за създаването на филма през призмата на трагедията, която е преживял на 10 г., загубвайки баща си в катастрофа. Заедно със сценариста Марий Росен той създава тази емоционална лента с послание.

„Скейтърите, с които работихме ме насочиха към скейт парка в Стара Загора, много харесахме локациите тук и този Urban Lifestyle в града, за който аз не подозирах, че съществува. Скейт паркът ми допадна и визуално, и като душа. Исках всичко да е цветно и приятно за окото за гледане. Стара Загора е много приятен град, на мен много ми харесва и затова се спряхме тук“, каза режисьорът по повод изборът за заснемане на лентата.

Димитрис Георгиев разказа и за актьорите. С Мария Бакалова са били състуденти от НАТФИЗ и отдавна са търсили проект, по който да работят заедно. Тя категорично е заявила желание и потвърждава участие. „С нея се работи изключително лесно и приятно. Предизвикателство беше за Ян Лозев, тъй като той за пръв път се появява пред камера. Да застане до тези актьори и да си партнира с тях беше притеснение за него“, добави пред многобройната аудитория Георгиев. „Посвещаваме филма на всички хора, които сме загубили и носим в сърцата си“, каза младият режисьор.

„През целия дълъг път на проекта ние имахме пълното съдействие от Общината в лицето на зам.-кмета Милена Желева. Благодарим за логистичната помощ и подкрепа!“, изказа благодарност продуцентът Борислав Бориславов.

„Направихме най-скъпия късометражен филм и единствения филм, който успя да вземе субсидия от МФЦ за дистрибуция, за да може да го разпространим по кината. Като продуценти, това което успяхме да направим е, че от 1 юни 2025 г. може да гледате филма в НВО MAX“, призова на финала продуцентът.

На прожекцията присъстваха възпитаници от училищата ПГЕТ „Г. С. Раковски“, ПГОХ „Райна Княгиня“, Международен младежки център и Център за подкрепа за личностно развитие, преподаватели и граждани.

Димитрис Георгиев завършва „Кино и телевизионна режисура“ в НАТФИЗ през 2021 г. Още като студент прави впечатление с късометражните си филми „Последните 2 дни“, „Това лято през зимата“ и „Заедно без теб“, селектирани на редица международни фестивали. През 2021 г., заедно с Марий Росен снимат пълнометражния си дебютен филм „Татко“, който тази година има своята премиера в програмата „Ново българско игрално кино“ в рамките на 29-ия „София Филм Фест“. Димитрис Георгиев става част от селекцията режисьори на в програмата Talents Sarajevo, а от 2025 г. е член на Европейската филмова академия.

Използваните снимки са на Георги Ангелов, фотограф на продукцията и на Пресцентъра на Община Стара Загора.

