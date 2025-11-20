Премиера на документалния филм „Силви Вартан. От любов“ на „СИНЕСТЕЗИЯ“ в петък

На 21 ноември, петък, от 19:00 ч. музикалният кинофестивал „СИНЕСТЕЗИЯ“ ще представи премиерата за Пазарджик на документалния филм „Силви Вартан. От любов“ – новото заглавие на журналиста Георги Тошев.

Входът е свободен.

Лентата разказва емоционалната история на световната музикална икона Силви Вартан, родена в България, и проследява ключови моменти от живота ѝ – срещите с „Бийтълс“, връзката ѝ с Джони Холидей, звездния ѝ път и дълбоката връзка с българските ѝ корени. Филмът е искрена изповед за любовта към музиката, семейството и родината.

Програмата на фестивала „СИНЕСТЕЗИЯ“ продължава и през първата седмица на декември с още няколко специални събития, сред които Концерт на ска джаз формацията Doggs’N Dolls и Анимационна работилница за млади творци

Фестивалната програма е част от усилията на Младежки дом – Пазарджик да популяризира висококачественото българско и международно изкуство, осигурявайки свободен достъп до културни събития за широката общественост.

