Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 26.08.2024 год. до 30.08.2024 год.

Неделя/Понеделник 26.08.2024 год. 1 ул. „Генерал Столетов “ от ул. „Мусала до бул. „Руски“ 2 ул. „д-р Т. Стоянович“ ул. „Генерал Столетов “ до ул.“Цар Калоян“ 3 ул. „Иван Гарванов“ ул. „Генерал Столетов “ до ул.“Цар Калоян“ 4 ул. „ Княз А. Батемберг“ ул. „Генерал Столетов “ до ул.“Цар Калоян“ 5 ул.“Стефан Стамболов“ ул. „Генерал Столетов “ до ул.“Цар Калоян“ Понеделник/Вторник 27.08.2024 год. 1 ул.“ Екзарх Антим I“ ул. „Генерал Столетов “ до ул.“Цар Калоян“ 2 ул.“Майор Кавалджиев“ ул. „Генерал Столетов “ до ул.“Цар Калоян“ 3 ул.“ Света Троица“ ул. „Генерал Столетов “ до ул.“Цар Калоян“ 4 ул.“ Св. Отец Паисий“ ул. „Генерал Столетов “ до ул.“Цар Калоян“ 5 ул. „ Поп Минчо Кънчев“ ул. „Генерал Столетов “ до ул.“Цар Калоян“ 6 ул. „ Цар Иван Асен II“ ул. „Генерал Столетов “ до ул.“Цар Калоян“ Вторник/Сряда 28.08.2024 год. 1 ул.“ Сава Силов“ ул. „Генерал Столетов “ до ул.“Цар Калоян“ 2 ул.“Хаджи Димитър Асенов“ ул. „Генерал Столетов “ до ул.“Цар Калоян“ 3 ул.“Цар Калоян“ ул. „Генерал Столетов “ до ул.“Цар Калоян“ Сряда/Четвъртък 29.08.2024 год. Старозагорски минерални бани Четвъртък/Петък 30.08.2024 год. Старозагорски минерални бани

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

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