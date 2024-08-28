Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора
Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 26.08.2024 год. до 30.08.2024 год.
|Неделя/Понеделник 26.08.2024 год.
|1
|ул. „Генерал Столетов “
|от ул. „Мусала
|до бул. „Руски“
|2
|ул. „д-р Т. Стоянович“
|ул. „Генерал Столетов “
|до ул.“Цар Калоян“
|3
|ул. „Иван Гарванов“
|ул. „Генерал Столетов “
|до ул.“Цар Калоян“
|4
|ул. „ Княз А. Батемберг“
|ул. „Генерал Столетов “
|до ул.“Цар Калоян“
|5
|ул.“Стефан Стамболов“
|ул. „Генерал Столетов “
|до ул.“Цар Калоян“
|Понеделник/Вторник 27.08.2024 год.
|1
|ул.“ Екзарх Антим I“
|ул. „Генерал Столетов “
|до ул.“Цар Калоян“
|2
|ул.“Майор Кавалджиев“
|ул. „Генерал Столетов “
|до ул.“Цар Калоян“
|3
|ул.“ Света Троица“
|ул. „Генерал Столетов “
|до ул.“Цар Калоян“
|4
|ул.“ Св. Отец Паисий“
|ул. „Генерал Столетов “
|до ул.“Цар Калоян“
|5
|ул. „ Поп Минчо Кънчев“
|ул. „Генерал Столетов “
|до ул.“Цар Калоян“
|6
|ул. „ Цар Иван Асен II“
|ул. „Генерал Столетов “
|до ул.“Цар Калоян“
|Вторник/Сряда 28.08.2024 год.
|1
|ул.“ Сава Силов“
|ул. „Генерал Столетов “
|до ул.“Цар Калоян“
|2
|ул.“Хаджи Димитър Асенов“
|ул. „Генерал Столетов “
|до ул.“Цар Калоян“
|3
|ул.“Цар Калоян“
|ул. „Генерал Столетов “
|до ул.“Цар Калоян“
|Сряда/Четвъртък 29.08.2024 год.
|Старозагорски минерални бани
|Четвъртък/Петък 30.08.2024 год.
|Старозагорски минерални бани
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.