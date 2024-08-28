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Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора

Редактор

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 26.08.2024 год. до 30.08.2024 год.

Неделя/Понеделник 26.08.2024 год.
1ул. „Генерал Столетов “от ул. „Мусаладо бул. „Руски“
2ул. „д-р Т. Стоянович“ул. „Генерал Столетов “до ул.“Цар Калоян“
3ул. „Иван Гарванов“ул. „Генерал Столетов “до ул.“Цар Калоян“
4ул. „ Княз А. Батемберг“ул. „Генерал Столетов “до ул.“Цар Калоян“
5ул.“Стефан Стамболов“ул. „Генерал Столетов “до ул.“Цар Калоян“
Понеделник/Вторник 27.08.2024 год.
1ул.“ Екзарх Антим I“ул. „Генерал Столетов “до ул.“Цар Калоян“
2ул.“Майор Кавалджиев“ул. „Генерал Столетов “до ул.“Цар Калоян“
3ул.“ Света Троица“ул. „Генерал Столетов “до ул.“Цар Калоян“
4ул.“  Св. Отец Паисий“ул. „Генерал Столетов “до ул.“Цар Калоян“
5ул. „ Поп Минчо Кънчев“ул. „Генерал Столетов “до ул.“Цар Калоян“
6ул. „ Цар Иван Асен II“ул. „Генерал Столетов “до ул.“Цар Калоян“
Вторник/Сряда 28.08.2024 год.
1ул.“ Сава Силов“ул. „Генерал Столетов “до ул.“Цар Калоян“
2ул.“Хаджи Димитър Асенов“ул. „Генерал Столетов “до ул.“Цар Калоян“
3ул.“Цар Калоян“ул. „Генерал Столетов “до ул.“Цар Калоян“
 Сряда/Четвъртък 29.08.2024 год.
 Старозагорски минерални бани
Четвъртък/Петък 30.08.2024 год.
 Старозагорски минерални бани

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

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