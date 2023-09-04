Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора за периода от 4 до 8 септември

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода

от 4.09.2023 год. до 8.09.2023 год.

Неделя/Понеделник 3.09.2023 год. 1 ул. „Хан Аспарух“ от ул. „Августа Траяна“ до бул. „Патриарх Евтимий“ 2 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Боруйград“ 3 ул. „Цар Иван Шишман“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Боруйград“ 4 ул. „Георги Кюмюрев“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Боруйград“ 5 ул. „Георги Сава Раковски“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Боруйград“ Понеделник/Вторник 04.09.2023 год. 1 ул. „Васил Левски“ от бул. „Руски“ до бул. „Патриарх Евтимий“ 2 ул. „Генерал Столетов“ от бул. „Руски“ до бул. „Патриарх Евтимий“ Вторник/Сряда 5.09.2023 год. 1 бул. „Руски“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Княз Борис“ 2 ул. „Цар Иван Шишман“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Княз Борис“ 3 ул. „Г.С.Раковски“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Княз Борис“ 4 ул. „Княз Борис“ от бул. „Руски“ до бул. „Патриарх Евтимий“ 5 ул. „Пазарска“ от ул. „Иван Шишман“ до ул. „Петър Парчевич“ Сряда/Четвъртък 6.09.2023 год. 1 ул. „Иван Асен II“ от ул. „Генерал Столетов“ до бул. „Цар Симеон Велики“ 2 ул. „Сава Силов“ от ул. „Генерал Столетов“ до бул. „Цар Симеон Велики“ Четвъртък/Петък 7.09.2023 год. 1 бул. „Никола Петков“ от СБА до разклона на кв. „Зора“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

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