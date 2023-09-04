понеделник, септември 4, 2023
Последни:
Региона

Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора за периода от 4 до 8 септември

Редактор

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода

от 4.09.2023 год. до 8.09.202год.

Неделя/Понеделник 3.09.2023 год.
1ул. „Хан Аспарух“от ул. „Августа Траяна“до бул. „Патриарх Евтимий“
2ул. „Димитър Наумов“от ул. „Хан Аспарух“до ул. „Боруйград“
3ул. „Цар Иван Шишман“от ул. „Хан Аспарух“до ул. „Боруйград“
4ул. „Георги Кюмюрев“от ул. „Хан Аспарух“до ул. „Боруйград“
5ул. „Георги Сава Раковски“от ул. „Хан Аспарух“до ул. „Боруйград“
Понеделник/Вторник 04.09.2023 год.
1ул. „Васил Левски“от бул. „Руски“до бул. „Патриарх Евтимий“
2ул. „Генерал Столетов“от бул. „Руски“до бул. „Патриарх Евтимий“
Вторник/Сряда 5.09.2023 год.
1бул. „Руски“от ул. „Генерал Столетов“до ул. „Княз Борис“
2ул. „Цар Иван Шишман“от ул. „Генерал Столетов“до ул. „Княз Борис“
3ул. „Г.С.Раковски“от ул. „Генерал Столетов“до ул. „Княз Борис“
4ул. „Княз Борис“от  бул. „Руски“до бул. „Патриарх Евтимий“
5ул. „Пазарска“от  ул. „Иван Шишман“до ул. „Петър Парчевич“
Сряда/Четвъртък 6.09.2023 год.
1ул. „Иван Асен II“от ул. „Генерал Столетов“до бул. „Цар Симеон Велики“ 
2ул. „Сава Силов“от ул. „Генерал Столетов“до бул. „Цар Симеон Велики“
Четвъртък/Петък 7.09.2023 год.
1бул. „Никола Петков“от СБАдо разклона на кв. „Зора“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

Интересно от мрежата

Вижте още

Област Русе с три предложения за Съвета на децата

Редактор

Министърът на иновациите и растежа проведе среща с представители на бизнеса в Габрово

Редактор

Най-прочутият гръцки музикант Йоргос Даларас се възхищава на българските гласове

Редактор

Pin It on Pinterest