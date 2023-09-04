Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора за периода от 4 до 8 септември
Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода
от 4.09.2023 год. до 8.09.2023 год.
|Неделя/Понеделник 3.09.2023 год.
|1
|ул. „Хан Аспарух“
|от ул. „Августа Траяна“
|до бул. „Патриарх Евтимий“
|2
|ул. „Димитър Наумов“
|от ул. „Хан Аспарух“
|до ул. „Боруйград“
|3
|ул. „Цар Иван Шишман“
|от ул. „Хан Аспарух“
|до ул. „Боруйград“
|4
|ул. „Георги Кюмюрев“
|от ул. „Хан Аспарух“
|до ул. „Боруйград“
|5
|ул. „Георги Сава Раковски“
|от ул. „Хан Аспарух“
|до ул. „Боруйград“
|Понеделник/Вторник 04.09.2023 год.
|1
|ул. „Васил Левски“
|от бул. „Руски“
|до бул. „Патриарх Евтимий“
|2
|ул. „Генерал Столетов“
|от бул. „Руски“
|до бул. „Патриарх Евтимий“
|Вторник/Сряда 5.09.2023 год.
|1
|бул. „Руски“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Княз Борис“
|2
|ул. „Цар Иван Шишман“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Княз Борис“
|3
|ул. „Г.С.Раковски“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Княз Борис“
|4
|ул. „Княз Борис“
|от бул. „Руски“
|до бул. „Патриарх Евтимий“
|5
|ул. „Пазарска“
|от ул. „Иван Шишман“
|до ул. „Петър Парчевич“
|Сряда/Четвъртък 6.09.2023 год.
|1
|ул. „Иван Асен II“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|2
|ул. „Сава Силов“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|Четвъртък/Петък 7.09.2023 год.
|1
|бул. „Никола Петков“
|от СБА
|до разклона на кв. „Зора“
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.