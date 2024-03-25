Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора за периода 26 – 29 март

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода

от 26.03.2024 год. до 29.03.2024 год.

Вторник 26.03.2024 год. 1 ул. „Бончо Бончев“ от Тенис Кортове до пл. „Берое“ 2 пл. „Берое“ 3 ул. „Братя Митови“ от ул. „Дунав“ до ул. „Августа Траяна“ 4 ул. „Августа Траяна“ от ул. „Братя Митови“ до бул. „Руски“ Сряда 27.03.2024 год. 1 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“ 2 ул. „Св.Троица“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“ 3 ул. „Св.Отец Паисий“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“ 4 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“ 5 ул. „Цар Иван Асен“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“ 6 ул. „Сава Силов“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“ 7 ул. „Хаджи Д.Асенов“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“ 8 ул. „Железни врата“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“ 9 бул. „Митрополит М.Кусев“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“ 10 ул. „К.Иречек“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“ 11 бул. „Руски“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“ 12 ул. „Боруйград“ от ул. „Спортна“ до бул. „Руски“ 13 ул. „Спортна“ от пл. „Берое“ до ул. „23-ти декември“ 14 ул. „23-ти декември“ от ул. „Спортна“ до ул. „Васил Левски“ Четвъртък 28.03.2024 год. 1 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 2 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 3 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 4 ул. „Св.Троица“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 5 ул. „Св.Отец Паисий“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 6 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 7 ул. „Цар Иван Асен“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 8 ул. „Сава Силов“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 9 ул. „Хаджи Д.Асенов“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 10 ул. „Железни врата“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 11 бул. „Митрополит М.Кусев“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 12 ул. „К.Иречек“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 13 бул. „Руски“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 14 ул. „Васил Левски“ от ул. „23-ти декември“ до бул. „Руски“ 15 ул. „Княз А.Батемберг“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 16 ул. „Георги Апостолов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 17 ул. „Княз А.Батемберг“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 18 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 19 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 20 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 21 ул. „Св.Троица“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 22 ул. „Св.Отец Паисий“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 23 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 24 ул. „Цар Иван Асен“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 25 ул. „Сава Силов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 26 ул. „Хаджи Д.Асенов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 27 ул. „Железни врата“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 28 бул. „Митрополит М.Кусев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 29 ул. „К.Иречек“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 30 бул. „Руски“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ Петък 29.03.2024 год. 1 ул. „Генерал Столетов“ от ул. „Мусала“ до бул. „Руски“ 2 ул. „д-р Т.Стоянович“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“ 3 ул. „Иван Гарванов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“ 4 ул. „Княз А.Батемберг“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“ 5 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“ 6 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“ 7 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“ 8 ул. „Св.Троица“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“ 9 ул. „Св.Отец Паисий“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“ 10 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“ 11 ул. „Цар Иван Асен“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“ 12 ул. „Сава Силов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“ 13 ул. „Хаджи Д.Асенов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“ 14 ул. „Цар Калоян“ от „д-р Т.Стоянович“ до ул. „Захари Княжевски“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

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