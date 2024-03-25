Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора за периода 26 – 29 март
Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода
от 26.03.2024 год. до 29.03.2024 год.
|Вторник 26.03.2024 год.
|1
|ул. „Бончо Бончев“
|от Тенис Кортове
|до пл. „Берое“
|2
|пл. „Берое“
|3
|ул. „Братя Митови“
|от ул. „Дунав“
|до ул. „Августа Траяна“
|4
|ул. „Августа Траяна“
|от ул. „Братя Митови“
|до бул. „Руски“
|Сряда 27.03.2024 год.
|1
|ул. „Майор Кавалджиев“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|2
|ул. „Св.Троица“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|3
|ул. „Св.Отец Паисий“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|4
|ул. „Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|5
|ул. „Цар Иван Асен“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|6
|ул. „Сава Силов“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|7
|ул. „Хаджи Д.Асенов“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|8
|ул. „Железни врата“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|9
|бул. „Митрополит М.Кусев“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|10
|ул. „К.Иречек“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|11
|бул. „Руски“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|12
|ул. „Боруйград“
|от ул. „Спортна“
|до бул. „Руски“
|13
|ул. „Спортна“
|от пл. „Берое“
|до ул. „23-ти декември“
|14
|ул. „23-ти декември“
|от ул. „Спортна“
|до ул. „Васил Левски“
|Четвъртък 28.03.2024 год.
|1
|ул. „Стефан Стамболов“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|2
|ул. „Екзарх Антим I“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|3
|ул. „Майор Кавалджиев“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|4
|ул. „Св.Троица“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|5
|ул. „Св.Отец Паисий“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|6
|ул. „Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|7
|ул. „Цар Иван Асен“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|8
|ул. „Сава Силов“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|9
|ул. „Хаджи Д.Асенов“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|10
|ул. „Железни врата“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|11
|бул. „Митрополит М.Кусев“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|12
|ул. „К.Иречек“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|13
|бул. „Руски“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|14
|ул. „Васил Левски“
|от ул. „23-ти декември“
|до бул. „Руски“
|15
|ул. „Княз А.Батемберг“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|16
|ул. „Георги Апостолов“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|17
|ул. „Княз А.Батемберг“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|18
|ул. „Стефан Стамболов“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|19
|ул. „Екзарх Антим I“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|20
|ул. „Майор Кавалджиев“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|21
|ул. „Св.Троица“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|22
|ул. „Св.Отец Паисий“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|23
|ул. „Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|24
|ул. „Цар Иван Асен“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|25
|ул. „Сава Силов“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|26
|ул. „Хаджи Д.Асенов“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|27
|ул. „Железни врата“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|28
|бул. „Митрополит М.Кусев“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|29
|ул. „К.Иречек“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|30
|бул. „Руски“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|Петък 29.03.2024 год.
|1
|ул. „Генерал Столетов“
|от ул. „Мусала“
|до бул. „Руски“
|2
|ул. „д-р Т.Стоянович“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|3
|ул. „Иван Гарванов“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|4
|ул. „Княз А.Батемберг“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|5
|ул. „Стефан Стамболов“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|6
|ул. „Екзарх Антим I“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|7
|ул. „Майор Кавалджиев“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|8
|ул. „Св.Троица“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|9
|ул. „Св.Отец Паисий“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|10
|ул. „Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|11
|ул. „Цар Иван Асен“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|12
|ул. „Сава Силов“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|13
|ул. „Хаджи Д.Асенов“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Цар Калоян“
|14
|ул. „Цар Калоян“
|от „д-р Т.Стоянович“
|до ул. „Захари Княжевски“
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.