Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периодаот 18.08.2025 год. до 22.08.2025 год.
Неделя/Понеделник 18.08.2025 год.
1 ул. „Хан Аспарух“ от бул. „Руски “ до бул. „Патриарх Евтимий“
2 ул. „Августа Траяна“ от бул. „Руски“ до бул. „Патриарх Евтимий“
3 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Августа Траяна“
4 ул. „ Иван Шишман“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Августа Траяна“
5 ул. „Георги Кюмюрев“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Августа Траяна“
6 ул. „Стара Планина“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Августа Траяна“
7 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Стара Планина“ до ул. „Августа Траяна“
8 бул. „Господин Михайловски“ от Средна гора до ул. „Августа
Траяна“
Понеделник/Вторник 19.08.2025 год.
1 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
2 ул. „Иван Шишман“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
3 ул. „Георги Кюмюрев“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
4 ул. „ Георги С. Раковски“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
5 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
6 ул. „Господин Михайловски“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
7 ул. „Боруйград “ от бул. „Руски“ до бул. „Патриарх Евтимий“
Вторник/Сряда 20.08.2025 год.
1 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
2 ул. „Иван Шишман“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
3 ул. „Георги Кюмюрев“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
4 ул. „Георги С. Раковски“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
5 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
6 ул. „Господин Михайловски“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
7 ул. „Васил Левски“ от бул. „Руски“ до ул. „Васил Левски“
Сряда/Четвъртък 21.08.2025 год.
1 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
2 ул. „Иван Шишман“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
3 ул. „Георги Кюмюрев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
4 ул. „ Георги С.Раковски“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал
Столетов“
5 ул. „ Кольо Ганчев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
6 ул. „Господин Михайловски“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал
Столетов“
7 ул. „Генерал Столетов“ от бул. „Руски“ до бул. „Патриарх Евтимий“
Четвъртък/Петък 22.08.2025 год.
1 бул. „Патриарх Евтимий“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Генерал
Столетов“
2 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Княз Борис“
3 ул. „Иван Шишман“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Княз Борис“
4 ул. „Георги С. Раковски“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Княз Борис“
5 ул. „ Кольо Ганчев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Княз Борис“
6 ул. „Господин Михайловски“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Княз
Борис“
7 ул. „Граф Игнатиев“ от ул. „Георги С. Раковски“ до бул. „Патриарх
Евтимий“
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други
непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.