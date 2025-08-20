сряда, август 20, 2025
Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периодаот 18.08.2025 год. до 22.08.2025 год.

Неделя/Понеделник 18.08.2025 год.
1       ул. „Хан Аспарух“       от бул. „Руски “        до бул. „Патриарх Евтимий“
2       ул. „Августа Траяна“    от бул. „Руски“ до бул. „Патриарх Евтимий“
3       ул. „Димитър Наумов“    от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Августа Траяна“
4       ул. „ Иван Шишман“      от ул. „Хан Аспарух“    до ул. „Августа Траяна“
5       ул. „Георги Кюмюрев“    от ул. „Хан Аспарух“    до ул. „Августа Траяна“
6       ул. „Стара Планина“     от ул. „Хан Аспарух“    до ул. „Августа Траяна“
7       ул. „Кольо Ганчев“      от ул. „Стара Планина“  до ул. „Августа Траяна“
8       бул. „Господин Михайловски“     от         Средна гора  до ул. „Августа
Траяна“
Понеделник/Вторник 19.08.2025 год.
1       ул. „Димитър Наумов“    от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
2       ул. „Иван Шишман“       от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
3       ул. „Георги Кюмюрев“    от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
4       ул. „ Георги С. Раковски“       от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
5       ул. „Кольо Ганчев“      от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
6       ул. „Господин Михайловски“      от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
7       ул. „Боруйград “        от бул. „Руски“ до бул. „Патриарх Евтимий“
Вторник/Сряда 20.08.2025 год.
1       ул. „Димитър Наумов“    от ул. „Боруйград“      до ул. „Васил Левски“
2       ул. „Иван Шишман“       от ул. „Боруйград“      до ул. „Васил Левски“
3       ул. „Георги Кюмюрев“    от ул. „Боруйград“      до ул. „Васил Левски“
4       ул. „Георги С. Раковски“        от ул. „Боруйград“      до ул. „Васил Левски“
5       ул. „Кольо Ганчев“      от ул. „Боруйград“      до ул. „Васил Левски“
6       ул. „Господин Михайловски“      от ул. „Боруйград“      до ул. „Васил Левски“
7       ул. „Васил Левски“      от бул. „Руски“ до ул. „Васил Левски“

Сряда/Четвъртък 21.08.2025 год.
1       ул. „Димитър Наумов“    от ул. „Васил Левски“   до ул. „Генерал Столетов“
2       ул. „Иван Шишман“       от ул. „Васил Левски“   до ул. „Генерал Столетов“
3       ул. „Георги Кюмюрев“    от ул. „Васил Левски“   до ул. „Генерал Столетов“
4       ул. „ Георги С.Раковски“        от ул. „Васил Левски“   до ул. „Генерал
Столетов“
5       ул. „ Кольо Ганчев“     от ул. „Васил Левски“   до ул. „Генерал Столетов“
6       ул. „Господин Михайловски“      от ул. „Васил Левски“   до ул. „Генерал
Столетов“
7       ул. „Генерал Столетов“  от бул. „Руски“ до бул. „Патриарх Евтимий“
Четвъртък/Петък 22.08.2025 год.
1        бул. „Патриарх Евтимий“        от ул. „Хан Аспарух“    до ул. „Генерал
Столетов“
2       ул. „Димитър Наумов“    от ул. „Генерал Столетов“       до ул. „Княз Борис“
3       ул. „Иван Шишман“       от ул. „Генерал Столетов“       до ул. „Княз Борис“
4       ул. „Георги С. Раковски“        от ул. „Генерал Столетов“       до ул. „Княз Борис“
5       ул. „ Кольо Ганчев“     от ул. „Генерал Столетов“       до ул. „Княз Борис“
6       ул. „Господин Михайловски“      от ул. „Генерал Столетов“       до ул. „Княз
Борис“
7       ул. „Граф Игнатиев“     от ул. „Георги С. Раковски“     до бул. „Патриарх
Евтимий“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други
непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

