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Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 19.08.2024 год. до 23.08.2024 год

Редактор
Неделя/Понеделник 19.08.2024 год.
1ул.“Бончо Бонев“от  Тенис кортоведо пл. „Берое“
2 пл. „Берое“  
3ул. „ Братя Митови“от ул. „ Дунав“до ул. „Августа Траяна“
4ул. „ Августа Траяна“от ул. „ Братя Митови“до бул. „Руски“
Понеделник/Вторник 20.08.2024 год.
1ул. „Майор Кавалджиев“от ул. „Августа Траяна“до ул. „Боруйград“
2ул.“ Света Троица“от ул. „Августа Траяна“до ул. „Боруйград“
3ул.“  Св. Отец Паисий“от ул. „Августа Траяна“до ул. „Боруйград“
4ул. „ Поп Минчо Кънчев“от ул. „Августа Траяна“до ул. „Боруйград“
5ул. „ Цар Иван Асен“от ул. „Августа Траяна“до ул. „Боруйград“
6ул.“ Сава Силов“от ул. „Августа Траяна“до ул. „Боруйград“
7ул.“Хаджи Димитър Асенов“от ул. „Августа Траяна“до ул. „Боруйград“
8ул.“ Железни Врата“от ул. „Августа Траяна“до ул. „Боруйград“
9бул. „Митрополит М. Кусев“от ул. „Августа Траяна“до ул. „Боруйград“
10ул. „К. Иречек“от ул. „Августа Траяна“до ул. „Боруйград“
11бул. „Руски“от ул. „Августа Траяна“до ул. „Боруйград“
12ул. „Боруйград“от ул. „Спортна“до бул. „Руски“
13от ул. „Спортна“ от пл. „Берое“до ул. „23-ти декември“
14ул. „23-ти декември“от ул. „Спортна“до ул. „Васил Левски“
Вторник/Сряда 21.08.2024 год.
1ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Боруйград“до ул. „Васил Левски“
2ул. „Екзарх Антим I“от ул. „Боруйград“до ул. „Васил Левски“
3ул. „Майор Кавалджиев“от ул. „Боруйград“до ул. „Васил Левски“
4ул.“ Света Троица“от ул. „Боруйград“до ул. „Васил Левски“
5ул.“  Св. Отец Паисий“от ул. „Боруйград“до ул. „Васил Левски“
6ул. „ Поп Минчо Кънчев“от ул. „Боруйград“до ул. „Васил Левски“
7ул. „ Цар Иван Асен“от ул. „Боруйград“до ул. „Васил Левски“
8ул.“ Сава Силов“от ул. „Боруйград“до ул. „Васил Левски“
9ул.“Хаджи Димитър Асенов“от ул. „Боруйград“до ул. „Васил Левски“
10ул.“ Железни Врата“от ул. „Боруйград“до ул. „Васил Левски“
11бул. „Митрополит М. Кусев“от ул. „Боруйград“до ул. „Васил Левски“
12ул. „К. Иречек“от ул. „Боруйград“до ул. „Васил Левски“
13бул. „Руски:”от ул. „Боруйград“до ул. „Васил Левски“
14ул. „Васил Левски“ул. „23-ти декември“до бул. „Руски“
15ул. „ Княз А.Батемберг“от ул. „Васил Левски“до ул. „Генерал Столетов “
16ул.“Георги Апостолов“от ул. „Васил Левски“до ул. „Генерал Столетов “
17ул. „ Княз А.Батемберг“от ул. „Васил Левски“до ул. „Генерал Столетов “
18ул.“Стефан Стамболов“от ул. „Васил Левски“до ул. „Генерал Столетов “
19ул.“ Екзарх Антим I“от ул. „Васил Левски“до ул. „Генерал Столетов “
20ул.“Майор Кавалджиев“от ул. „Васил Левски“до ул. „Генерал Столетов “
21ул.“ Света Троица“  от ул. „Васил Левски“до ул. „Генерал Столетов “
22ул.“  Св. Отец Паисий“от ул. „Васил Левски“до ул. „Генерал Столетов “
23ул. „ Поп Минчо Кънчев“от ул. „Васил Левски“до ул. „Генерал Столетов “
24ул. „ Цар Иван Асен“от ул. „Васил Левски“до ул. „Генерал Столетов “
25ул.“ Сава Силов“от ул. „Васил Левски“до ул. „Генерал Столетов “
26ул.“Хаджи Димитър Асенов“от ул. „Васил Левски“до ул. „Генерал Столетов “
27ул.“ Железни Врата“от ул. „Васил Левски“до ул. „Генерал Столетов “
28бул. „Митрополит М. Кусев“от ул. „Васил Левски“до ул. „Генерал Столетов “
29ул. „К. Иречек“от ул. „Васил Левски“до ул. „Генерал Столетов “
30бул. „Рускиот ул. „Васил Левски“до ул. „Генерал Столетов “
  Сряда/Четвъртък 22.08.2024 год.
1 ул. „Генерал Столетов “от ул. „Мусала“ до бул. „Руски“
2ул. „д-р Т. Стоянович“от ул. „Генерал Столетов “до ул.“Цар Калоян“
3ул. „Иван Гарванов“от ул. „Генерал Столетов “до ул.“Цар Калоян“
4ул. „ Княз А.Батемберг“от ул. „Генерал Столетов “до ул.“Цар Калоян“
5ул.“Стефан Стамболов“от ул. „Генерал Столетов “до ул.“Цар Калоян“
6ул.“ Екзарх Антим I“от ул. „Генерал Столетов “до ул.“Цар Калоян“
7ул.“Майор Кавалджиев“от ул. „Генерал Столетов „до ул.“Цар Калоян“
8ул.“ Света Троица“от ул. „Генерал Столетов “до ул.“Цар Калоян“
9ул.“  Св. Отец Паисий“от ул. „Генерал Столетов “до ул.“Цар Калоян“
10ул. „ Поп Минчо Кънчев“от ул. „Генерал Столетов “до ул.“Цар Калоян“
11ул. „ Цар Иван Асен“от ул. „Генерал Столетов “до ул.“Цар Калоян“
12ул.“  Сава Силов“от ул. „Генерал Столетов “до ул.“Цар Калоян“
13ул.“Хаджи Димитър Асенов“от ул. „Генерал Столетов “до ул.“Цар Калоян“
14ул.“Цар Калоян“от ул. „д-р Т. Стоянович“ до ул.“Захари Княжески“
Четвъртък/Петък 23.08.2024 год.
1ул. „д-р Т. Стоянович“от   ул.“Цар Калоян“до ул. „ Св. Княз Борис“
2ул. „Стефан Стамболов“от   ул.“Цар Калоян“до ул. „ Св. Княз Борис“
3ул. „Екзарх Антим I“от   ул.“Цар Калоян“до ул. „ Св. Княз Борис“
4ул. „Майор Кавалджиев“от   ул.“Цар Калоян“до ул. „ Св. Княз Борис“
5ул.“ Света Троица“от   ул.“Цар Калоян“до ул. „ Св. Княз Борис“
6ул.“  Св. Отец Паисий“от   ул.“Цар Калоян“до ул. „ Св. Княз Борис“
7ул. „ Поп Минчо Кънчев“от   ул.“Цар Калоян“до ул. „ Св. Княз Борис“
8ул. „ Цар Иван Асен“от   ул.“Цар Калоян“до ул. „ Св. Княз Борис“
9ул.“  Сава Силов“от   ул.“Цар Калоян“до ул. „ Св. Княз Борис“
10ул.“Хаджи Димитър Асенов“от   ул.“Цар Калоян“до ул. „ Св. Княз Борис“
11ул. „ Захари Княжевски“от   ул.“Цар Калоян“до ул. „ Св. Княз Борис“
12бул. „Митрополит М. Кусев“от ул. „Генерал Столетов “до ул. „ Св. Княз Борис“
13бул. „Руски“от ул. „Генерал Столетов “до ул. „ Св. Княз Борис“
14ул. „Л. Байер“от ул. „ Захари Княжевски“до бул. „Руски“
15ул.“ Св. Княз Борис“от ул. „д-р Т. Стоянович“до бул. „Руски“
16ул. „Стефан Стамболов“от ул.“ Св. Княз Борис“до бул. „Цар Симеон Велики“
17ул. „Екзарх Антим I“от ул.“ Св. Княз Борис“до бул. „Цар Симеон Велики“
18ул.“ Света Троица“от ул.“ Св. Княз Борис““до бул. „Цар Симеон Велики“
19ул. „ Поп Минчо Кънчев“от ул.“ Св. Княз Борис““до бул. „Цар Симеон Велики“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

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