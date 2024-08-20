Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 19.08.2024 год. до 23.08.2024 год
|Неделя/Понеделник 19.08.2024 год.
|1
|ул.“Бончо Бонев“
|от Тенис кортове
|до пл. „Берое“
|2
|пл. „Берое“
|3
|ул. „ Братя Митови“
|от ул. „ Дунав“
|до ул. „Августа Траяна“
|4
|ул. „ Августа Траяна“
|от ул. „ Братя Митови“
|до бул. „Руски“
|Понеделник/Вторник 20.08.2024 год.
|1
|ул. „Майор Кавалджиев“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|2
|ул.“ Света Троица“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|3
|ул.“ Св. Отец Паисий“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|4
|ул. „ Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|5
|ул. „ Цар Иван Асен“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|6
|ул.“ Сава Силов“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|7
|ул.“Хаджи Димитър Асенов“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|8
|ул.“ Железни Врата“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|9
|бул. „Митрополит М. Кусев“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|10
|ул. „К. Иречек“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|11
|бул. „Руски“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|12
|ул. „Боруйград“
|от ул. „Спортна“
|до бул. „Руски“
|13
|от ул. „Спортна“
|от пл. „Берое“
|до ул. „23-ти декември“
|14
|ул. „23-ти декември“
|от ул. „Спортна“
|до ул. „Васил Левски“
|Вторник/Сряда 21.08.2024 год.
|1
|ул. „Стефан Стамболов“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|2
|ул. „Екзарх Антим I“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|3
|ул. „Майор Кавалджиев“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|4
|ул.“ Света Троица“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|5
|ул.“ Св. Отец Паисий“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|6
|ул. „ Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|7
|ул. „ Цар Иван Асен“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|8
|ул.“ Сава Силов“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|9
|ул.“Хаджи Димитър Асенов“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|10
|ул.“ Железни Врата“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|11
|бул. „Митрополит М. Кусев“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|12
|ул. „К. Иречек“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|13
|бул. „Руски:”
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|14
|ул. „Васил Левски“
|ул. „23-ти декември“
|до бул. „Руски“
|15
|ул. „ Княз А.Батемберг“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов “
|16
|ул.“Георги Апостолов“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов “
|17
|ул. „ Княз А.Батемберг“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов “
|18
|ул.“Стефан Стамболов“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов “
|19
|ул.“ Екзарх Антим I“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов “
|20
|ул.“Майор Кавалджиев“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов “
|21
|ул.“ Света Троица“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов “
|22
|ул.“ Св. Отец Паисий“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов “
|23
|ул. „ Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов “
|24
|ул. „ Цар Иван Асен“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов “
|25
|ул.“ Сава Силов“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов “
|26
|ул.“Хаджи Димитър Асенов“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов “
|27
|ул.“ Железни Врата“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов “
|28
|бул. „Митрополит М. Кусев“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов “
|29
|ул. „К. Иречек“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов “
|30
|бул. „Руски
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов “
|Сряда/Четвъртък 22.08.2024 год.
|1
|ул. „Генерал Столетов “
|от ул. „Мусала“
|до бул. „Руски“
|2
|ул. „д-р Т. Стоянович“
|от ул. „Генерал Столетов “
|до ул.“Цар Калоян“
|3
|ул. „Иван Гарванов“
|от ул. „Генерал Столетов “
|до ул.“Цар Калоян“
|4
|ул. „ Княз А.Батемберг“
|от ул. „Генерал Столетов “
|до ул.“Цар Калоян“
|5
|ул.“Стефан Стамболов“
|от ул. „Генерал Столетов “
|до ул.“Цар Калоян“
|6
|ул.“ Екзарх Антим I“
|от ул. „Генерал Столетов “
|до ул.“Цар Калоян“
|7
|ул.“Майор Кавалджиев“
|от ул. „Генерал Столетов „
|до ул.“Цар Калоян“
|8
|ул.“ Света Троица“
|от ул. „Генерал Столетов “
|до ул.“Цар Калоян“
|9
|ул.“ Св. Отец Паисий“
|от ул. „Генерал Столетов “
|до ул.“Цар Калоян“
|10
|ул. „ Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „Генерал Столетов “
|до ул.“Цар Калоян“
|11
|ул. „ Цар Иван Асен“
|от ул. „Генерал Столетов “
|до ул.“Цар Калоян“
|12
|ул.“ Сава Силов“
|от ул. „Генерал Столетов “
|до ул.“Цар Калоян“
|13
|ул.“Хаджи Димитър Асенов“
|от ул. „Генерал Столетов “
|до ул.“Цар Калоян“
|14
|ул.“Цар Калоян“
|от ул. „д-р Т. Стоянович“
|до ул.“Захари Княжески“
|Четвъртък/Петък 23.08.2024 год.
|1
|ул. „д-р Т. Стоянович“
|от ул.“Цар Калоян“
|до ул. „ Св. Княз Борис“
|2
|ул. „Стефан Стамболов“
|от ул.“Цар Калоян“
|до ул. „ Св. Княз Борис“
|3
|ул. „Екзарх Антим I“
|от ул.“Цар Калоян“
|до ул. „ Св. Княз Борис“
|4
|ул. „Майор Кавалджиев“
|от ул.“Цар Калоян“
|до ул. „ Св. Княз Борис“
|5
|ул.“ Света Троица“
|от ул.“Цар Калоян“
|до ул. „ Св. Княз Борис“
|6
|ул.“ Св. Отец Паисий“
|от ул.“Цар Калоян“
|до ул. „ Св. Княз Борис“
|7
|ул. „ Поп Минчо Кънчев“
|от ул.“Цар Калоян“
|до ул. „ Св. Княз Борис“
|8
|ул. „ Цар Иван Асен“
|от ул.“Цар Калоян“
|до ул. „ Св. Княз Борис“
|9
|ул.“ Сава Силов“
|от ул.“Цар Калоян“
|до ул. „ Св. Княз Борис“
|10
|ул.“Хаджи Димитър Асенов“
|от ул.“Цар Калоян“
|до ул. „ Св. Княз Борис“
|11
|ул. „ Захари Княжевски“
|от ул.“Цар Калоян“
|до ул. „ Св. Княз Борис“
|12
|бул. „Митрополит М. Кусев“
|от ул. „Генерал Столетов “
|до ул. „ Св. Княз Борис“
|13
|бул. „Руски“
|от ул. „Генерал Столетов “
|до ул. „ Св. Княз Борис“
|14
|ул. „Л. Байер“
|от ул. „ Захари Княжевски“
|до бул. „Руски“
|15
|ул.“ Св. Княз Борис“
|от ул. „д-р Т. Стоянович“
|до бул. „Руски“
|16
|ул. „Стефан Стамболов“
|от ул.“ Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|17
|ул. „Екзарх Антим I“
|от ул.“ Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|18
|ул.“ Света Троица“
|от ул.“ Св. Княз Борис““
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|19
|ул. „ Поп Минчо Кънчев“
|от ул.“ Св. Княз Борис““
|до бул. „Цар Симеон Велики“
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.