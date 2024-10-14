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Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 14.10.2024 год. до 18.10.2024 год.

Редактор
Неделя/Понеделник 14.10.2024 год.
1бул. „Свети Патриарх Евтимий“от ул. „Хан Аспарух“до бензиностанция „Лукойл“
Понеделник/Вторник 15.10.2024 год.
1бул. „Свети Патриарх Евтимий“от ул. „Хан Аспарух“до бензиностанция „Лукойл““
Вторник/Сряда 16.10.2024 год.
1бул. „Свети Патриарх Евтимий“от ул. „Хан Аспарух“до бензиностанция „Лукойл“
 Сряда/Четвъртък 17.10.2024 год.
1бул. „Свети Патриарх Евтимий“от ул. „Хан Аспарух“до бензиностанция „Лукойл“
Четвъртък/Петък 18.10.2024 год.
1бул. „Свети Патриарх Евтимий“от ул. „Хан Аспарух“до бензиностанция „Лукойл“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

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