Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 14.10.2024 год. до 18.10.2024 год.
|Неделя/Понеделник 14.10.2024 год.
|1
|бул. „Свети Патриарх Евтимий“
|от ул. „Хан Аспарух“
|до бензиностанция „Лукойл“
|Понеделник/Вторник 15.10.2024 год.
|1
|бул. „Свети Патриарх Евтимий“
|от ул. „Хан Аспарух“
|до бензиностанция „Лукойл““
|Вторник/Сряда 16.10.2024 год.
|1
|бул. „Свети Патриарх Евтимий“
|от ул. „Хан Аспарух“
|до бензиностанция „Лукойл“
|Сряда/Четвъртък 17.10.2024 год.
|1
|бул. „Свети Патриарх Евтимий“
|от ул. „Хан Аспарух“
|до бензиностанция „Лукойл“
|Четвъртък/Петък 18.10.2024 год.
|1
|бул. „Свети Патриарх Евтимий“
|от ул. „Хан Аспарух“
|до бензиностанция „Лукойл“
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.