Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода

от 07.09.2026 год. до 11.09.2026 год.

Неделя/Понеделник 07.09.2026 год. 1. кв. „Железник“ – голям: ул. „Арх. Христо Димов“ ул. „Загорка“ ул. „Наум Шопов“ ул. „Иван Вазов“ Понеделник/Вторник 08.09.2026 год. 1. кв. „Железник“ от ул. „Младост“ до бул. „България“ 2. ул. „Алеко Константинов“ от х-л „Омега“ до бул. „България“ Вторник/Сряда 09.09.2026 год. 1. бул. „България“ от кръговото на „Билла“ до светофара на кв. „Железник“ Сряда/Четвъртък 10.09.2026 год. 1. бул. „България“ от кръговото на „Билла“ до светофара на кв. „Железник“ Четвъртък/Петък 11.09.2026 год. 1. ул. „Иван Пашинов“ от кв. „Железник“ – малък

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.