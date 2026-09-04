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Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода

Недялко Тенев

от 07.09.2026 год. до 11.09.2026 год.

Неделя/Понеделник 07.09.2026 год.
1.кв. „Железник“ – голям:    ул. „Арх. Христо Димов“                                                                      ул. „Загорка“                                                                      ул. „Наум Шопов“                                                                      ул. „Иван Вазов“
Понеделник/Вторник 08.09.2026 год.
1.кв. „Железник“от ул. „Младост“до бул. „България“
2.ул. „Алеко Константинов“от х-л „Омега“до бул. „България“
Вторник/Сряда 09.09.2026 год.
1.бул. „България“от кръговото на „Билла“до светофара на кв. „Железник“
 Сряда/Четвъртък 10.09.2026 год.
1.бул. „България“от кръговото на „Билла“до светофара на кв. „Железник“
Четвъртък/Петък 11.09.2026 год.
1.ул. „Иван Пашинов“от кв. „Железник“ – малък

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

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