Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода
от 07.09.2026 год. до 11.09.2026 год.
|Неделя/Понеделник 07.09.2026 год.
|1.
|кв. „Железник“ – голям: ул. „Арх. Христо Димов“ ул. „Загорка“ ул. „Наум Шопов“ ул. „Иван Вазов“
|Понеделник/Вторник 08.09.2026 год.
|1.
|кв. „Железник“
|от ул. „Младост“
|до бул. „България“
|2.
|ул. „Алеко Константинов“
|от х-л „Омега“
|до бул. „България“
|Вторник/Сряда 09.09.2026 год.
|1.
|бул. „България“
|от кръговото на „Билла“
|до светофара на кв. „Железник“
|Сряда/Четвъртък 10.09.2026 год.
|1.
|бул. „България“
|от кръговото на „Билла“
|до светофара на кв. „Железник“
|Четвъртък/Петък 11.09.2026 год.
|1.
|ул. „Иван Пашинов“
|от кв. „Железник“ – малък
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.