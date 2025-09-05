Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода
от 08.09.2025 год. до 12.09.2025 год.
|Неделя/Понеделник 08.09.2025 год.
|1
|кв. „Три чучура – юг“
|Понеделник/Вторник 09.09.2025 год.
|1
|кв. „Три чучура – юг“
|Вторник/Сряда 10.09.2025 год.
|1
|кв. „Три чучура – юг“
|Сряда/Четвъртък 11.09.2025 год.
|1
|кв. „Три чучура – север“
|Четвъртък/Петък 12.09.2025 год.
|1
|кв. „Три чучура – север“
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.