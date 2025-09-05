петък, септември 5, 2025
Последни:
Региона

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода

Редактор

от 08.09.2025 год. до 12.09.2025 год.

Неделя/Понеделник 08.09.2025 год.
1кв. „Три чучура – юг“
Понеделник/Вторник 09.09.2025 год.
1кв. „Три чучура – юг“
Вторник/Сряда 10.09.2025 год.
1кв. „Три чучура – юг“
 Сряда/Четвъртък 11.09.2025 год.
1кв. „Три чучура – север“
Четвъртък/Петък 12.09.2025 год.
1кв. „Три чучура – север“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

Интересно от мрежата

Вижте още

148 години от Освобождението на Габрово

Редактор

Последно представление на „Моя прекрасна лейди“ в Бургас

Редактор

В неделя работата е строго забранена, празнуват 1272-ма старозагорци и жителите на ул. „Илинден“

Редактор

Pin It on Pinterest