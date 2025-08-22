Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода
|Неделя/Понеделник 25.08.2025 год.
|1
|ул. „Княз Борис“
|от бул. „Руски “
|до бул. „Патриарх Евтимий“
|2
|ул. „Цар Иван Шишман“
|от ул. „Княз Борис“
|до бул. „Гурко“
|3
|ул. „Пазарска“
|от ул. „Цар Иван Шишман“
|до ул. „Кольо Ганчев“
|4
|ул. „ Петър Парчевич“
|от ул. „Княз Борис“
|до ул. „Пазарска“
|5
|ул. „Георги С. Раковски“
|от ул. „Княз Борис“
|до ул. „Пазарска“
|6
|ул. „Кольо Ганчев“
|от ул. „Княз Борис“
|до ул. „Пазарска“
|Понеделник/Вторник 26.08.2025 год.
|1
|ул. „Димитър Наумов“
|от ул. „Цар Симеон Велики“
|до бул. „Гурко“
|2
|ул. „Юрий Венелин“
|от ул. „Петър Парчевич“
|до бул. „Патриарх Евтимий“
|3
|ул. „Петър Парчевич“
|от ул. „Цар Симеон Велики“
|до бул. „Гурко“
|4
|ул. „Кольо Ганчев“
|от ул. „Цар Симеон Велики“
|до бул. „Гурко“
|5
|бул. „Гурко“
|от бул. „Руски “
|до бул. „Патриарх Евтимий“
|6
|ул. „Димитър Наумов“
|от бул. „Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|7
|ул. „Цар Иван Шишман“
|от бул. „Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|Вторник/Сряда 27.08.2025 год.
|1
|Старозагорски минерални бани
|от ул.
|до ул.
|Сряда/Четвъртък 28.08.2025 год.
|1
|Старозагорски минерални бани
|от ул.
|до ул.
|Четвъртък/Петък 29.08.2025 год.
|1
|ул. „Гладстоун“
|от бул. „Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|2
|ул. „Петър Парчевич“
|от бул. „Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|3
|ул. „Георги С. Раковски“
|от бул. „Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|4
|ул. „Кольо Ганчев“
|от бул. „Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|5
|ул. „ Гео Милев“
|от бул. „Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|6
|ул. „Христо Ботев“
|от бул. „Руски “
|до бул. „Патриарх Евтимий“
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.от 25.08.2025 год. до 29.08.2025 год.