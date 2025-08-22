петък, август 22, 2025
Последни:
Региона

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода

Редактор
Неделя/Понеделник 25.08.2025 год.
1ул. „Княз Борис“от бул. „Руски “до бул. „Патриарх Евтимий“
2ул. „Цар Иван Шишман“от ул. „Княз Борис“до бул. „Гурко“
3ул. „Пазарска“от ул. „Цар Иван Шишман“до ул. „Кольо Ганчев“
4ул. „ Петър Парчевич“от ул. „Княз Борис“до ул. „Пазарска“
5ул. „Георги С. Раковски“от ул. „Княз Борис“до ул. „Пазарска“
6ул. „Кольо Ганчев“от ул. „Княз Борис“до ул. „Пазарска“
Понеделник/Вторник 26.08.2025 год.
1ул. „Димитър Наумов“от ул. „Цар Симеон Велики“до бул. „Гурко“
2ул. „Юрий Венелин“от ул. „Петър Парчевич“до бул. „Патриарх Евтимий“
3ул. „Петър Парчевич“от ул. „Цар Симеон Велики“до бул. „Гурко“
4ул. „Кольо Ганчев“от ул. „Цар Симеон Велики“до бул. „Гурко“
5бул. „Гурко“от бул. „Руски “до бул. „Патриарх Евтимий“
6ул. „Димитър Наумов“от бул. „Гурко“до ул. „Христо Ботев“
7ул. „Цар Иван Шишман“от бул. „Гурко“до ул. „Христо Ботев“
Вторник/Сряда 27.08.2025 год.
1Старозагорски минерални баниот ул.до ул.
 Сряда/Четвъртък 28.08.2025 год.
1Старозагорски минерални баниот ул.до ул.
Четвъртък/Петък 29.08.2025 год.
1ул. „Гладстоун“от бул. „Гурко“до ул. „Христо Ботев“
2ул. „Петър Парчевич“от бул. „Гурко“до ул. „Христо Ботев“
3ул. „Георги С. Раковски“от бул. „Гурко“до ул. „Христо Ботев“
4ул. „Кольо Ганчев“от бул. „Гурко“до ул. „Христо Ботев“
5ул. „ Гео Милев“от бул. „Гурко“до ул. „Христо Ботев“
6ул. „Христо Ботев“от бул. „Руски “до бул. „Патриарх Евтимий“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.от 25.08.2025 год. до 29.08.2025 год.

Интересно от мрежата

Вижте още

В област Ловеч стартираха три обученията по проект „От обучение към заетост в полза на хората“ НПДЗ 2025 г.

Редактор

Теодосий Спасов представя в Пловдив новия си проект BALKAN MOODS

Редактор

Четири двойки от Търговище получават средства за инвитро процедури след втория за годината прием на документи

Редактор

Pin It on Pinterest