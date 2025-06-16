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Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора от днес

Редактор

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 16.06.2025 год. до 20.06.2025 год.

Неделя/Понеделник .16.06.2025 год.
1ул. „Българско опълчение“от ул. „Генерал Столетов“до ул. „Граф Игнатиев“
2ул. „Граф Игнатиев“от ул. „Ангел Кънчев“до бул. „Крайречен“
3ул. „Антон Марчин“
4ул. „Подполковник Калитин“от ул. „Граф Игнатиев“до ул. „Княз Борис“
Понеделник/Вторник 17.06.2025 год.
1ул. „Българско опълчение“от ул. „Граф Игнатиев“до ул. „Княз Борис“
2ул. „Княз Борис“от ул. „Ангел Кънчев“до бул. „Крайречен“
3ул. „Антон Марчин“ул. „Княз Борис“до бул. „Цар Симеон Велики“
4ул. „Подполковник Калитин“от  ул. „Княз Борис“до бул. „Цар Симеон Велики“
5ул. „Стефан Сливков“от  ул. „Княз Борис“до бул. „Цар Симеон Велики“
Вторник/Сряда 18.06.2025 год.
1бул. „Цар Симеон Велики“от бул. „Патриарх Евтимий“до бул. „Крайречен“
 Сряда/Четвъртък 19.06.2025 год.
1ул. „Св. Богородица“от бул. „Цар Симеон Велики“до ул. „Гурко“
2ул. „Любен Каравелов“от бул. „Цар Симеон Велики“до ул. „Гурко“
3ул. „Стефан Караджа“от бул. „Цар Симеон Велики“до ул. „Гурко“
4ул. „Ангел Кънчев“от бул. „Цар Симеон Велики“до ул. „Гурко“
5ул. „Българско опълчение“от бул. „Цар Симеон Велики“до ул. „Гурко“
Четвъртък/Петък 20.06.2025 год.
1ул. „Антон Марчин“от бул. „Цар Симеон Велики“до ул. „Гурко“
2ул. „Подполковник Калитин“от бул. „Цар Симеон Велики“до ул. „Гурко“
3ул. „Стефан Сливков“от бул. „Цар Симеон Велики“до ул. „Гурко“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

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