Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора от днес
Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 16.06.2025 год. до 20.06.2025 год.
|Неделя/Понеделник .16.06.2025 год.
|1
|ул. „Българско опълчение“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Граф Игнатиев“
|2
|ул. „Граф Игнатиев“
|от ул. „Ангел Кънчев“
|до бул. „Крайречен“
|3
|ул. „Антон Марчин“
|4
|ул. „Подполковник Калитин“
|от ул. „Граф Игнатиев“
|до ул. „Княз Борис“
|Понеделник/Вторник 17.06.2025 год.
|1
|ул. „Българско опълчение“
|от ул. „Граф Игнатиев“
|до ул. „Княз Борис“
|2
|ул. „Княз Борис“
|от ул. „Ангел Кънчев“
|до бул. „Крайречен“
|3
|ул. „Антон Марчин“
|ул. „Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|4
|ул. „Подполковник Калитин“
|от ул. „Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|5
|ул. „Стефан Сливков“
|от ул. „Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|Вторник/Сряда 18.06.2025 год.
|1
|бул. „Цар Симеон Велики“
|от бул. „Патриарх Евтимий“
|до бул. „Крайречен“
|Сряда/Четвъртък 19.06.2025 год.
|1
|ул. „Св. Богородица“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Гурко“
|2
|ул. „Любен Каравелов“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Гурко“
|3
|ул. „Стефан Караджа“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Гурко“
|4
|ул. „Ангел Кънчев“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Гурко“
|5
|ул. „Българско опълчение“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Гурко“
|Четвъртък/Петък 20.06.2025 год.
|1
|ул. „Антон Марчин“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Гурко“
|2
|ул. „Подполковник Калитин“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Гурко“
|3
|ул. „Стефан Сливков“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Гурко“
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.